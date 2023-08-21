Гениальная афера талантливого мошенника и её неоднозначные последствия

Финансовые пирамиды – явление древнее. Считается, что они появились во Франции в начале XVIII века. И с того момента один из самых честных способов отъёма денег у населения разрушил немало судеб. И обогатил основателей.
Что примечательно, об этой стороне жизни и деятельности финансиста Берни Мэдоффа (1938 – 2021) не знали даже члены его семьи. Между тем как за 40 лет махинаций мужчина успел обогатиться на весьма солидную сумму в размере более 64 млрд. долларов.
Родился мальчик в Квинсе, в небогатой семье. Когда отец Берни потерял работу, то единственным источником существования стали средства, полученные от торговли на фондовой бирже.
В 1960 году парень окончил Колледж Хофстра в Нью-Йорке, познакомился с девушкой из богатой семьи – Рут Альперн, которая стала его женой. Первые заработанные деньги – 5 тыс. долларов Берни использовал, чтобы открыть собственную компанию Madoff Investment Securities.
Дела потихоньку пошли, не без помощи влиятельного тестя, который помогал привлекать средства своих знакомых. Но уровень был не тот, о котором мечтал начинающий бизнесмен. И Мэдофф действительно совершил прорыв, став первооткрывателем – начал проводить торги в электронной форме.
И Madoff Investment Securities вышла на принципиально новый уровень. Через 20 лет компания проводила уже 5% от общего числа сделок нью-йоркской фондовой биржи. Мэддофф привлёк к работе родственников – брата, племянников и сыновей.
Что примечательно, все они были твёрдо уверены в законности бизнеса. Ведь Бернард зарекомендовал себя как бизнесмен кристальной честности. Люди – и простые, и статусные доверяли ему средства, вкладывая их под 10-12% процентов.
Естественно, у некоторых возникали сомнения. Всё же в финансовых вопросах безоговорочно нельзя доверять никому. Но Мэдофф предлагал всем сомневающимся спокойно забрать свои деньги в любой момент. Этот тонкий психологический ход подкупал вкладчиков, в числе которых были такие знаменитости как Джон Малкович, Ларри Кинг и не только.
Надо сказать, что мужчина делал огромные пожертвования на благотворительные цели. После смерти племянника от онкологии он регулярно направлял средства на исследование рака и диабета. Спонсировал культурные и образовательные учреждения.
Средства вкладчиков основатель направлял в отрасли с низким риском. Исправно выплачивал проценты, а сверхприбыль тратил на всякие приятные вещи типа вилл, автомобилей и путешествий.
В 2008 году грянул экономический кризис. Новых вкладчиков не предвиделось, а выплаты следовало производить. Тогда Берни собрал всех родственников и сделал признание: компания – действительно классическая пирамида. И он за неделю приведёт все дела в порядок и сам сдастся властям. Но сыновья использовали упредительные меры: они, опасаясь привлечения за соучастие, не стали выжидать недельной отсрочки и сами сдали отца полиции.
Берни признал все предъявленные обвинения. Не пытался скрыться и согласился, что все махинации компании соответствовали классической схеме Понци – инвестиционной мошеннической схеме, в соответствии с которой прибыль более ранним инвесторам выплачивается за счёт средств более поздних. При этом все участники верят, что она – это результат законной предпринимательской деятельности.
Сам основатель после оглашения приговора – 150 лет заключения вздохнул свободно. Ведь ему не нужно было больше трястись и переживать, что афера раскроется в любую секунду. Огорчало лишь предательство сыновей. Навещала бизнесмена только жена, но дети поставили Рут ультиматум – или они, или муж. Женщина выбрала первое…
Впрочем, своеобразное возмездие настигло предателей довольно скоро: старший Марк не выдержал давления общественности и свёл счёты с жизнью в 2010 году. Младший Эндрю скончался через четыре года от онкологии.
Сам великий махинатор умер в тюрьме Северной Каролины в 2021 году в возрасте 82 лет по естественным причинам. Приключениям и злоключениям гуманного афериста кинематографисты посвятили сериал «Мейдофф» с Ричардом Дрейфуссом и художественный фильм «Лжец, Великий и Ужасный» с Робертом Де Ниро.
Источник:
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Просто папа решил пойти "паровозом", обеспечив всей семье богатую жизнь.
Не считали сколько покончили с собой потеряв все деньги на этом "гуманисте"?
PS откройте главу 22 УК РФ и чаще думайте, прежде чем писать.
Наперстки- преступление против собственности, глава 21.
Откуда вы беретесь такие? Знаний ноль, но готовы везде быть экспертами.