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Гениальная афера талантливого мошенника и её неоднозначные последствия

Гениальная афера талантливого мошенника и её неоднозначные последствия

Автор:
21 августа 2023 10:51
Сообщество : Криминал
Метки: Берни Мэдофф   афера   аферист   бизнес   история   мошенничество   пирамида   схема   финансы   
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Финансовые пирамиды – явление древнее. Считается, что они появились во Франции в начале XVIII века. И с того момента один из самых честных способов отъёма денег у населения разрушил немало судеб. И обогатил основателей.

Что примечательно, об этой стороне жизни и деятельности финансиста Берни Мэдоффа (1938 – 2021) не знали даже члены его семьи. Между тем как за 40 лет махинаций мужчина успел обогатиться на весьма солидную сумму в размере более 64 млрд. долларов.

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Родился мальчик в Квинсе, в небогатой семье. Когда  отец Берни  потерял работу, то единственным источником существования стали средства, полученные от торговли на  фондовой бирже.

В 1960 году парень окончил Колледж Хофстра в Нью-Йорке, познакомился с девушкой из богатой семьи – Рут Альперн, которая стала его женой. Первые заработанные деньги – 5 тыс. долларов Берни использовал, чтобы открыть собственную компанию Madoff Investment Securities.

Дела потихоньку пошли, не без помощи влиятельного тестя, который помогал привлекать средства своих знакомых. Но уровень был не тот, о котором мечтал начинающий бизнесмен. И Мэдофф действительно совершил прорыв, став первооткрывателем – начал проводить торги в электронной форме.

И Madoff Investment Securities вышла на принципиально новый уровень. Через 20 лет компания проводила уже 5% от общего числа сделок нью-йоркской фондовой биржи. Мэддофф привлёк к работе родственников – брата, племянников и сыновей.

Что примечательно, все они были твёрдо уверены в законности бизнеса. Ведь Бернард  зарекомендовал себя как бизнесмен кристальной честности. Люди – и простые, и статусные доверяли ему средства, вкладывая их под 10-12% процентов.

Естественно, у некоторых возникали сомнения. Всё же в финансовых вопросах безоговорочно нельзя доверять никому. Но Мэдофф предлагал всем сомневающимся спокойно забрать свои деньги в любой момент. Этот тонкий психологический ход подкупал вкладчиков, в числе которых были такие знаменитости как Джон Малкович, Ларри Кинг и не только.

Надо сказать, что мужчина делал огромные пожертвования на благотворительные цели. После смерти племянника от онкологии он регулярно направлял средства на  исследование рака и диабета. Спонсировал культурные и образовательные учреждения.

Средства вкладчиков основатель направлял в отрасли с низким риском. Исправно выплачивал проценты, а сверхприбыль тратил на всякие приятные вещи типа вилл, автомобилей и путешествий.

В 2008 году грянул экономический кризис. Новых вкладчиков не предвиделось, а выплаты следовало производить. Тогда Берни собрал всех родственников и сделал признание: компания – действительно классическая пирамида. И он за неделю приведёт все дела в порядок и сам сдастся властям. Но сыновья использовали упредительные меры: они, опасаясь привлечения за соучастие, не стали выжидать недельной отсрочки и сами сдали отца полиции.

Берни признал все предъявленные обвинения. Не пытался скрыться и согласился, что все махинации компании соответствовали классической схеме Понци – инвестиционной мошеннической схеме, в соответствии с которой прибыль более ранним инвесторам выплачивается за счёт средств более поздних. При этом все участники верят, что она – это результат законной предпринимательской деятельности.

Сам основатель после оглашения приговора – 150 лет заключения вздохнул свободно. Ведь ему не нужно было больше трястись и переживать, что афера раскроется в любую секунду. Огорчало лишь предательство сыновей. Навещала бизнесмена только жена, но дети  поставили Рут ультиматум – или они, или муж. Женщина выбрала первое…

Впрочем, своеобразное возмездие настигло предателей довольно скоро: старший Марк не выдержал давления общественности и свёл счёты с жизнью в 2010 году. Младший Эндрю скончался через четыре года от онкологии.

Сам великий махинатор умер в тюрьме Северной Каролины в 2021 году в возрасте 82 лет по естественным причинам. Приключениям и злоключениям гуманного афериста кинематографисты посвятили сериал «Мейдофф» с Ричардом Дрейфуссом и художественный фильм «Лжец, Великий и Ужасный» с Робертом Де Ниро.

Источник:

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Метки: Берни Мэдофф   афера   аферист   бизнес   история   мошенничество   пирамида   схема   финансы   
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10  комментариев
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21k
Corvus Corax Час назад
Мне кажется, что махинатор даже после смерти спонсирует фишки, чтобы не реже раза в квартал тут появлялась эта информация...
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19k
Bill Полчаса назад
Брат, племянники и сыновья работали в этой же фирме и ни о чем не догадывались? Не верю.
Просто папа решил пойти "паровозом", обеспечив всей семье богатую жизнь.
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10k
au3 Час назад
"злоключениям гуманного афериста"

Не считали сколько покончили с собой потеряв все деньги на этом "гуманисте"?
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
Экономические преступления часто очень увлекательные. Удивительно умные люди, которые заставляют верить себе и обманывают. В итоге смотришь на него и одна мысль: да как такой приятный человек мог оказаться такой сволочью?
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27k
Егор 2 часа назад
Интересно, на земле еще есть места, где не слышали о финансовых пирамидах?
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