Гениальная афера талантливого мошенника и её неоднозначные последствия

Родился мальчик в Квинсе, в небогатой семье. Когда отец Берни потерял работу, то единственным источником существования стали средства, полученные от торговли на фондовой бирже.

В 1960 году парень окончил Колледж Хофстра в Нью-Йорке, познакомился с девушкой из богатой семьи – Рут Альперн, которая стала его женой. Первые заработанные деньги – 5 тыс. долларов Берни использовал, чтобы открыть собственную компанию Madoff Investment Securities.

Дела потихоньку пошли, не без помощи влиятельного тестя, который помогал привлекать средства своих знакомых. Но уровень был не тот, о котором мечтал начинающий бизнесмен. И Мэдофф действительно совершил прорыв, став первооткрывателем – начал проводить торги в электронной форме.