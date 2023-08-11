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В Москве прощаются с легендарным переводчиком фильмов и радиоведущим Леонидом Володарским

В Москве прощаются с легендарным переводчиком фильмов и радиоведущим Леонидом Володарским

Автор:
11 августа 2023 15:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Леонид Володарский   Москва   переводчик   похороны   церемония прощания   
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Проститься с ним пришли родственники, коллеги и деятели искусства.

Церемония прощания с переводчиком, радиоведущим и писателем Леонидом Володарским проходит в зале ЦКБ №1 Управления делами президента. Проститься с Володарским пришли множество поклонников его творчества, близкие, друзья и коллеги, включая главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Романа Бабаяна. Также журналисты заметили на церемонии министра МВД России Владимира Колокольцева, который произнёс короткую прощальную речь.

Как и для всех присутствующих, он был для меня близким человеком. Кроме слов признательности о его добропорядочности я просто других слов не могу найти. Поэтому, как и все, просто был обязан приехать сюда

Главред радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян отметил, что за всю свою карьеру знал только двух радиоведущих, которые были бы популярны и "абсолютно узнаваемы", и одним из них был был Володарский.


Человек с энциклопедическими знаниями, он не держал их в себе, пытался их передать. Он потрясающий человек - человек, который выдавал продукт высочайшего класса. Эти программы можно было переслушивать бесконечно. Даже слушатели нам все время звонили - всегда ждали, когда я выйду в эфир и задавали вопрос: "Где Володарский?"

Володарский родился 20 мая 1950 года в Москве и окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Свободно владел английским, итальянским, испанским и французскими языками. Переводами он занялся уже в 18 летнем возрасте — в 1968 году.

Широкую популярность Леонид Володарский приобрёл в эпоху VHS-кассет, когда начал переводить и озвучивать культовые зарубежные фильмы для видеопиратов. Делал он это синхронно и с первого раза, а из-за сломанного в юности носа сильно гнусавил, за что получил от российских зрителей прозвище "гнусавый переводчик" или "переводчик с прищепкой на носу".

За свою карьеру Володарский перевёл и озвучил более 5 тысяч картин, в том числе известнейшие киноленты "Крестный отец", "Звездные войны", "Крепкий орешек", "Терминатор", "Клан Сопрано" и "Джанго освобожденный". Также Володарский был первым, кто перевёл на русский язык произведения Стивена Кинга.

С марта 2014 года и практически до самой смерти Леонид Володарский вёл на радиостанции "Говорит Москва" авторскую программу, в которой рассказывал про историю советской России. Леонид Володарский скончался 8 августа после продолжительной болезни. Ему было 73 года.

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Метки: Видео   Леонид Володарский   Москва   переводчик   похороны   церемония прощания   
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5  комментариев
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1k
Максим Макашев Полчаса назад
Ушла целая ЭПОХА для тех, кто застал его закадровый перевод фильмов на видеокассетах. На память приходят диалоги с продавцами кассет на Тушинском, а, впоследствии, и Митинском радиорынках - В чьём переводе фильм? Гундосого? Тогда - беру.
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782
Vas_26 49 секунд назад
Слышал, что он специально так коверкал голос, чтобы не узнал никто. Так как его перевод был, скажем так, не совсем, а вернее совсем, незаконным и можно было конкретно присесть
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15k
Александр Полчаса назад
Да, эпоха ушла... Сейчас, наверное, только на старых дачах остались видаки, и кассеты с культовыми фильмами 90-х, с его переводом, а так, наткнёшся на "старенький" фильм по телеку, или захочешь через интернет посмотреть - фиг найдёшь с его "озвучкой", а так хотелось "поностальжировать"!
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11k
Олегbl4 45 минут назад
Арднольд Щварцэнегер в фильбе "Тербинатор убиииийца"...
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226
Cool_Romic Олегbl4 Минуту назад
Киборг
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