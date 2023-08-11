В Москве прощаются с легендарным переводчиком фильмов и радиоведущим Леонидом Володарским

Проститься с ним пришли родственники, коллеги и деятели искусства.
Церемония прощания с переводчиком, радиоведущим и писателем Леонидом Володарским проходит в зале ЦКБ №1 Управления делами президента. Проститься с Володарским пришли множество поклонников его творчества, близкие, друзья и коллеги, включая главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Романа Бабаяна. Также журналисты заметили на церемонии министра МВД России Владимира Колокольцева, который произнёс короткую прощальную речь.
Как и для всех присутствующих, он был для меня близким человеком. Кроме слов признательности о его добропорядочности я просто других слов не могу найти. Поэтому, как и все, просто был обязан приехать сюда
Главред радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян отметил, что за всю свою карьеру знал только двух радиоведущих, которые были бы популярны и "абсолютно узнаваемы", и одним из них был был Володарский.
Человек с энциклопедическими знаниями, он не держал их в себе, пытался их передать. Он потрясающий человек - человек, который выдавал продукт высочайшего класса. Эти программы можно было переслушивать бесконечно. Даже слушатели нам все время звонили - всегда ждали, когда я выйду в эфир и задавали вопрос: "Где Володарский?"
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Володарский родился 20 мая 1950 года в Москве и окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Свободно владел английским, итальянским, испанским и французскими языками. Переводами он занялся уже в 18 летнем возрасте — в 1968 году.
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Широкую популярность Леонид Володарский приобрёл в эпоху VHS-кассет, когда начал переводить и озвучивать культовые зарубежные фильмы для видеопиратов. Делал он это синхронно и с первого раза, а из-за сломанного в юности носа сильно гнусавил, за что получил от российских зрителей прозвище "гнусавый переводчик" или "переводчик с прищепкой на носу".
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За свою карьеру Володарский перевёл и озвучил более 5 тысяч картин, в том числе известнейшие киноленты "Крестный отец", "Звездные войны", "Крепкий орешек", "Терминатор", "Клан Сопрано" и "Джанго освобожденный". Также Володарский был первым, кто перевёл на русский язык произведения Стивена Кинга.
С марта 2014 года и практически до самой смерти Леонид Володарский вёл на радиостанции "Говорит Москва" авторскую программу, в которой рассказывал про историю советской России. Леонид Володарский скончался 8 августа после продолжительной болезни. Ему было 73 года.
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