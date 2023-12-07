16 привычных объектов, которые предстали в нетипичном виде или странном окрасе

Мир не перестаёт нас удивлять и делает это с завидной регулярностью. Хотя порой, кажется, что благодаря телевидению и интернету мы смогли повидать довольно многое. Например, диковинки различных стран, необычных животных, а также невероятные технологические новинки.
Однако это далеко не всё, чем мы можем восхититься. Иногда даже обычные и хорошо знакомые вещи или явления способны по-настоящему шокировать, ведь порой они предстают перед нами в довольно необычном виде. Предлагаем вам взглянуть на фото, которые успели запечатлеть то, что вы, вероятно, ещё никогда не наблюдали.
Вероятно, они нужны для более наглядного объяснения особенностей игры.
При пожаре выдернуть чеку и катнуть в сторону возгорания?
Это удивительное озеро находится на Гавайях. Его воды окрасились в цвет жевательной резинки из-за влияний галобактерий (одноклеточных организмов), которые активизируются во время сильной засухи и повышения уровня солёности воды.
Это очень редкое оптическое явление, которое может появиться только при соблюдении ряда погодных условий. Во-первых, небо должны покрывать перистые облака. Во-вторых, лучи солнца должны упасть на них под определённым углом, разложившись на спектр и отразившись в атмосферу.
Эксперты предполагают, что вероятность увидеть розового кузнечика в жизни составляет всего около 1%.
Да, конструкция выглядит довольно странной и неудобной.
Такие ножи используют, чтобы вскрывать письма, бутылки и снимать бирки с новой одежды.
Прямо-таки креативный подход к созданию обычного снежного человечка. А почему бы и нет?
Источник:
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PS Трехмерные шахматы прикольнее.
Вскрывать конверты таким ножом... Нет, можно конечно и пилкой для ногтей берёзу свалить, но это крайне неудобно.