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16 привычных объектов, которые предстали в нетипичном виде или странном окрасе

16 привычных объектов, которые предстали в нетипичном виде или странном окрасе

Автор:
07 декабря 2023 09:18
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   в мире   забавно   объект   предмет   удивительно   фото   
1068
17

Мир не перестаёт нас удивлять и делает это с завидной регулярностью. Хотя порой, кажется, что благодаря телевидению и интернету мы смогли повидать довольно многое. Например, диковинки различных стран, необычных животных, а также невероятные технологические новинки.

Однако это далеко не всё, чем мы можем восхититься. Иногда даже обычные и хорошо знакомые вещи или явления способны по-настоящему шокировать, ведь порой они предстают перед нами в довольно необычном виде. Предлагаем вам взглянуть на фото, которые успели запечатлеть то, что вы, вероятно, ещё никогда не наблюдали.

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Вероятно, они нужны для более наглядного объяснения особенностей игры.

При пожаре выдернуть чеку и катнуть в сторону возгорания?


Это удивительное озеро находится на Гавайях. Его воды окрасились в цвет жевательной резинки из-за влияний галобактерий (одноклеточных организмов), которые активизируются во время сильной засухи и повышения уровня солёности воды.

Это очень редкое оптическое явление, которое может появиться только при соблюдении ряда погодных условий. Во-первых, небо должны покрывать перистые облака. Во-вторых, лучи солнца должны упасть на них под определённым углом, разложившись на спектр и отразившись в атмосферу.

Эксперты предполагают, что вероятность увидеть розового кузнечика в жизни составляет всего около 1%.

Да, конструкция выглядит довольно странной и неудобной.

Такие ножи используют, чтобы вскрывать письма, бутылки и снимать бирки с новой одежды. 


Прямо-таки креативный подход к созданию обычного снежного человечка. А почему бы и нет?

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Метки: Вещи   в мире   забавно   объект   предмет   удивительно   фото   
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Алекс Чебурашкин Час назад
теперь я видел все )))
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346
iskra 3 минуты назад
Вертикальные шахматы,вероятно, просто для демонстрации игры аудитории.
PS Трехмерные шахматы прикольнее.
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16k
ss 3 минуты назад
Комментарий к фото
Это просто миниатюрный декоративный нож для любителей коллекционировать подобное. Есть миниатюрные пистолеты, например.
Вскрывать конверты таким ножом... Нет, можно конечно и пилкой для ногтей берёзу свалить, но это крайне неудобно.
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16k
ss 8 минут назад
Комментарий к фото
Это не радуга. Это солнечное гало.
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Круэлла

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