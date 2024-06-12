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15 предметов, разгадать предназначение которых без подсказки у вас вряд ли получится

15 предметов, разгадать предназначение которых без подсказки у вас вряд ли получится

Автор:
12 июня 2024 08:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   в мире   подборка   предмет   фото   что это такое   
661
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Порой не нужны никакие детективные фильмы и книги, ведь жизнь сама раз за разом подкидывает нам уйму интересных загадок. Например, временами мы можем сталкиваться с рядом предметов, которые совершенно нам не знакомы. Да, у нас могут быть какие-то предположения на их счёт, но узнать наверняка их предназначение не всегда возможно без посторонней помощи.

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Устройство очень сильно напоминает камеру. Но на самом деле это датчик температуры для кондиционера.

Вероятно, это смазочный воск или литиевая смазка для того, чтобы замок лучше работал и не ржавел.

«Розетка» позволяет спрятать вилку и кабель, чтобы они не выступали и не мешали повесить телевизор или любое другое устройство максимально близко к стене.

Перед вами самодельное украшение, которое состоит из недорогостоящего камня, залитого эпоксидной смолой. Никакого таинства.

Это вершина флагштока. А круглые штучки — светодиоды на солнечных батареях.

Странная штуковина была обнаружена в раздевалке торгового центра, где покупатели могли примерить одежду. Такое нехитрое приспособление позволяет предотвратить разбивание зеркала, так как не позволяет подъехать с тележкой чрезмерно близко.

Это рекламная демонстрация бункера/убежища от радиоактивных осадков. Продавец развернул устройство, чтобы люди могли увидеть, что представляет собой бункер, без его фактической установки в земле.

Это ручки для переноски аккумулятора.

Это затычка сливного отверстия для игрушечной раковины.

Это пропановый баллон старого образца.

Это деталь наклонного механического пресса — токарного станка.

Оказывается, столь необычно может выглядеть и обычный колпачок от клея. Да, это именно он!

Это штуковина — резиновый дротик из разновидности игры в дартс. Только в этом случае на конце дротика находится не иголка, а липучка.

Это удобрения для кактуса.

Это инструмент для пользования контактными линзами.

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Метки: Вещи   в мире   подборка   предмет   фото   что это такое   
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Максим Т. Минуту назад
«Необычный предмет, внутри что-то наподобие красной смолы. Был куплен на распродаже» Зачем куплен? Потому что РАСПРОДАЖА!
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3490 постов (3190 в горячем)

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