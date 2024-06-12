15 предметов, разгадать предназначение которых без подсказки у вас вряд ли получится

Порой не нужны никакие детективные фильмы и книги, ведь жизнь сама раз за разом подкидывает нам уйму интересных загадок. Например, временами мы можем сталкиваться с рядом предметов, которые совершенно нам не знакомы. Да, у нас могут быть какие-то предположения на их счёт, но узнать наверняка их предназначение не всегда возможно без посторонней помощи.
Устройство очень сильно напоминает камеру. Но на самом деле это датчик температуры для кондиционера.
Вероятно, это смазочный воск или литиевая смазка для того, чтобы замок лучше работал и не ржавел.
«Розетка» позволяет спрятать вилку и кабель, чтобы они не выступали и не мешали повесить телевизор или любое другое устройство максимально близко к стене.
Перед вами самодельное украшение, которое состоит из недорогостоящего камня, залитого эпоксидной смолой. Никакого таинства.
Это вершина флагштока. А круглые штучки — светодиоды на солнечных батареях.
Странная штуковина была обнаружена в раздевалке торгового центра, где покупатели могли примерить одежду. Такое нехитрое приспособление позволяет предотвратить разбивание зеркала, так как не позволяет подъехать с тележкой чрезмерно близко.
Это рекламная демонстрация бункера/убежища от радиоактивных осадков. Продавец развернул устройство, чтобы люди могли увидеть, что представляет собой бункер, без его фактической установки в земле.
Это ручки для переноски аккумулятора.
Это затычка сливного отверстия для игрушечной раковины.
«Эта штука была найдена на моём новом участке. Ржавая сфера диаметром около метра, внутри есть отверстие»
Это пропановый баллон старого образца.
Это деталь наклонного механического пресса — токарного станка.
Оказывается, столь необычно может выглядеть и обычный колпачок от клея. Да, это именно он!
Это штуковина — резиновый дротик из разновидности игры в дартс. Только в этом случае на конце дротика находится не иголка, а липучка.
Это удобрения для кактуса.
Это инструмент для пользования контактными линзами.
Источник:
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