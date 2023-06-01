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От гигантских гнезд до огромных кактусов: 14 фото, которые демонстрируют размер вещей

От гигантских гнезд до огромных кактусов: 14 фото, которые демонстрируют размер вещей

Автор:
01 июня 2023 08:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Размер   в мире   животные   удивительно   фото   
983
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Подборка снимков, на которых запечатлены реальные масштабы некоторых вещей.

Размер некоторых вещей, растений и даже животных невозможно понять без сравнения. К примеру, самые большие гнезда вьют белоголовые орланы. Средний размер его «дома» — полтора метра в диаметре. Но цифры блекнут, если их сопоставить с реальными снимками человека в птичьем гнезде: становится понятно, насколько огромные «дома» строят эти пернатые. Мы отыскали самые потрясающие фотосравнения, которые показывают реальный масштаб вещей.


Конечно, самым первым мы должны показать гнездо белоголового орлана

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Реставрация «Давида» Микеланджело: обратите внимание на размер статуи по сравнению с рукой человека

Плоский морской еж: живой и мертвый

Человек рядом с останками тираннозавра

Огромный кактус

Девушка стоит под естественным мостом из фикуса

Роющая лягушка: эти земноводные около 25 см в длину и весят больше килограмма

э

Размеры собачьей лапы и лапы волка

Мейн-кун по сравнению с сиамской кошкой

Гнездо колибри

Гребнистый крокодил — самый большой наземный хищник

Гигантский дождевой червь

Два шестигранных ключа из одной мастерской

Нога южноамериканской гарпии

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Метки: Вещи   Размер   в мире   животные   удивительно   фото   
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