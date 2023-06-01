От гигантских гнезд до огромных кактусов: 14 фото, которые демонстрируют размер вещей

Размер некоторых вещей, растений и даже животных невозможно понять без сравнения. К примеру, самые большие гнезда вьют белоголовые орланы. Средний размер его «дома» — полтора метра в диаметре. Но цифры блекнут, если их сопоставить с реальными снимками человека в птичьем гнезде: становится понятно, насколько огромные «дома» строят эти пернатые. Мы отыскали самые потрясающие фотосравнения, которые показывают реальный масштаб вещей.

Конечно, самым первым мы должны показать гнездо белоголового орлана