От гигантских гнезд до огромных кактусов: 14 фото, которые демонстрируют размер вещей

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Подборка снимков, на которых запечатлены реальные масштабы некоторых вещей.
Размер некоторых вещей, растений и даже животных невозможно понять без сравнения. К примеру, самые большие гнезда вьют белоголовые орланы. Средний размер его «дома» — полтора метра в диаметре. Но цифры блекнут, если их сопоставить с реальными снимками человека в птичьем гнезде: становится понятно, насколько огромные «дома» строят эти пернатые. Мы отыскали самые потрясающие фотосравнения, которые показывают реальный масштаб вещей.
Конечно, самым первым мы должны показать гнездо белоголового орлана
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Реставрация «Давида» Микеланджело: обратите внимание на размер статуи по сравнению с рукой человека
Плоский морской еж: живой и мертвый
Человек рядом с останками тираннозавра
Огромный кактус
Девушка стоит под естественным мостом из фикуса
Роющая лягушка: эти земноводные около 25 см в длину и весят больше килограмма
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Размеры собачьей лапы и лапы волка
Мейн-кун по сравнению с сиамской кошкой
Гнездо колибри
Гребнистый крокодил — самый большой наземный хищник
Гигантский дождевой червь
Два шестигранных ключа из одной мастерской
Нога южноамериканской гарпии
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