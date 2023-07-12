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16 обидных случаев, когда реальный вид купленного блюда оказался сплошным обманом ожиданий

16 обидных случаев, когда реальный вид купленного блюда оказался сплошным обманом ожиданий

Автор:
12 июля 2023 08:31
Сообщество : Еда
Метки: Еда   блюдо   вкус   забавно   ожидание   реальность   фото   
2176
17

Да, еда, которую они получили в итоге, всё ещё съедобна, возможно, даже неплоха на вкус, но привкус обиды и разочарования уже никак не перебить.

Реклама слишком часто врёт покупателям и завышает их ожидания от продукта. Но иногда врать могут и службы доставки, и даже меню в ресторане. Герои нашей подборки просто хотели съесть что-то вкусное, но оказались обмануты ложными обещаниями.


И это весь шоколад?

×
×

Кто-то решил сэкономить на начинке


Справедливости ради, ожидаемое тоже выглядело не очень привлекательным.


Выглядит как настоящее преступление


Вы, вероятно, могли бы купить буханку хлеба и упаковку ветчины по той же цене. Может быть, вышло бы намного дешевле.


А как красиво всё было в рекламе…


Поскупились на драже


У облаков на упаковке должны быть грустные лица(


Хлебные палочки в рекламе и в реальности


Они выглядят так, будто их сорвали с дерева.

Это как?


Подождите, они просто положили туда большой кусок чизкейка? АХАХАХАХА


Блинчик с пустотой


Что мы ожидали от рыбных тако в местном пабе и что мы получили


На вкус ничего, но цвет не тот


Реклама, на которую мы повелись, и что нам принесли на самом деле


Что мы заказали и что нам принесли


Вкусно, но обидно


Разочаровывающий заказ


Цветные точки оказались обманом

Это неприемлемо! Леденцы не должны расстраивать.


Что-то здесь не так

Не знаю, чего я ожидал, но точно не этого.

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Метки: Еда   блюдо   вкус   забавно   ожидание   реальность   фото   
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11k
поручик Ржевский 2 часа назад
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1
Андрей 41 минуту назад
Лох - не мамонт
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55k
zloykoyot 2 часа назад
Пля. Надеюсь это никто не ел? Эти изделия больше похожи на уи мумий священных бабуинов.
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Terracotka

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