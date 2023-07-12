16 обидных случаев, когда реальный вид купленного блюда оказался сплошным обманом ожиданий

Да, еда, которую они получили в итоге, всё ещё съедобна, возможно, даже неплоха на вкус, но привкус обиды и разочарования уже никак не перебить.
Реклама слишком часто врёт покупателям и завышает их ожидания от продукта. Но иногда врать могут и службы доставки, и даже меню в ресторане. Герои нашей подборки просто хотели съесть что-то вкусное, но оказались обмануты ложными обещаниями.
И это весь шоколад?
Кто-то решил сэкономить на начинке
Справедливости ради, ожидаемое тоже выглядело не очень привлекательным.
Выглядит как настоящее преступление
Вы, вероятно, могли бы купить буханку хлеба и упаковку ветчины по той же цене. Может быть, вышло бы намного дешевле.
А как красиво всё было в рекламе…
Поскупились на драже
У облаков на упаковке должны быть грустные лица(
Хлебные палочки в рекламе и в реальности
Они выглядят так, будто их сорвали с дерева.
Это как?
Подождите, они просто положили туда большой кусок чизкейка? АХАХАХАХА
Блинчик с пустотой
Что мы ожидали от рыбных тако в местном пабе и что мы получили
На вкус ничего, но цвет не тот
Реклама, на которую мы повелись, и что нам принесли на самом деле
Что мы заказали и что нам принесли
Вкусно, но обидно
Разочаровывающий заказ
Цветные точки оказались обманом
Это неприемлемо! Леденцы не должны расстраивать.
Что-то здесь не так
Не знаю, чего я ожидал, но точно не этого.
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