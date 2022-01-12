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Реклама vs реальность: насколько ситуация на экране далека от происходящего в жизни

Реклама vs реальность: насколько ситуация на экране далека от происходящего в жизни (12 фото)

Автор:
12 января 2022 09:13
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   ожидание   прикол   реальность   реклама   фото   
1044
12

Наверняка каждый замечал, что реклама и жизнь отличаются друг от друга, как небо и земля. И это касается не только того, что в рекламе всё ярче и красивее.



Так, пользователь Твиттера с ником Писатель Силоч в шуточной форме отметил, что увиденное в рекламе энергетиков совершенно не соответствует реальности, и пьют их совершенно другие люди. Остальные пользователи не смогли не согласиться и нашли свои примеры.


Пользователь Твиттера показал различие рекламы и реальности на примере энергетиков

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Или вот такой вариант

Да, вот так идеальная картинка встречается с прозой жизни. Кто-то предположил, что всё это из-за того, что с помощью рекламы нам продают мечту, а кто-то пошутил, что это Эксель приземляет окрылённых (кстати, тоже звучит как рекламный слоган). Пользователи оценили шаблон твита и его помощью решили показать ещё несколько рекламных идей, которые разбиваются о суровую реальность.


Как вы пьёте кофе?

Реклама одеколона

А вот как выглядят мечты о писательской карьере

Реклама прокладок

Видеоигры

Реклама жвачки

В каких ситуациях вы пьёте колу?

А какая реклама вам кажется наиболее нереалистичной?

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Метки: Юмор   забавно   ожидание   прикол   реальность   реклама   фото   
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14k
Александр 2 часа назад
Нереалистичной? Реклама банковского кредита!
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7k
Евгений 2 часа назад
Раз-два. Птица пава два крыла.
Три-четыре. Мы ей крылья отрубили.
Пять-шесть. Сейчас её мы будем есть.
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