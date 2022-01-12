Реклама vs реальность: насколько ситуация на экране далека от происходящего в жизни

Наверняка каждый замечал, что реклама и жизнь отличаются друг от друга, как небо и земля. И это касается не только того, что в рекламе всё ярче и красивее.
Так, пользователь Твиттера с ником Писатель Силоч в шуточной форме отметил, что увиденное в рекламе энергетиков совершенно не соответствует реальности, и пьют их совершенно другие люди. Остальные пользователи не смогли не согласиться и нашли свои примеры.
Пользователь Твиттера показал различие рекламы и реальности на примере энергетиков
Или вот такой вариант
Да, вот так идеальная картинка встречается с прозой жизни. Кто-то предположил, что всё это из-за того, что с помощью рекламы нам продают мечту, а кто-то пошутил, что это Эксель приземляет окрылённых (кстати, тоже звучит как рекламный слоган). Пользователи оценили шаблон твита и его помощью решили показать ещё несколько рекламных идей, которые разбиваются о суровую реальность.
Как вы пьёте кофе?
Реклама одеколона
А вот как выглядят мечты о писательской карьере
Реклама прокладок
Видеоигры
Реклама жвачки
В каких ситуациях вы пьёте колу?
А какая реклама вам кажется наиболее нереалистичной?
Источник:
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Три-четыре. Мы ей крылья отрубили.
Пять-шесть. Сейчас её мы будем есть.