Реклама vs реальность: насколько ситуация на экране далека от происходящего в жизни

Да, вот так идеальная картинка встречается с прозой жизни. Кто-то предположил, что всё это из-за того, что с помощью рекламы нам продают мечту, а кто-то пошутил, что это Эксель приземляет окрылённых (кстати, тоже звучит как рекламный слоган). Пользователи оценили шаблон твита и его помощью решили показать ещё несколько рекламных идей, которые разбиваются о суровую реальность.

Как вы пьёте кофе?