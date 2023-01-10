18 случаев, когда реальность оказалась снисходительной к ожиданиям людей

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Частенько мы не знаем, чего нам ожидать от долгожданного заказа или покупки. Но каждый из нас в глубине души мечтает о том, чтобы купленное платье пришло идеального размера, а заказанное блюдо в ресторане оправдало бы все наши надежды.
Всегда ли наши мечты оказываются сбыточными? Конечно же, нет! Но сегодня мы решили собрать именно те случаи, когда суровая реальность оказалась снисходительной к хотелкам человека и порадовала его от всей души.
«Даже лучше, чем нарисовано на коробке»
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Идеальное сходство
Как с картинки
Подарок на Рождество от Амазона
Не упущена ни одна деталька, восхитительно!
«Приятно удивлён. Ещё и вкусным оказалось»
Клиент не был разочарован
Начинки не пожалели!
«Я — непрофессиональный кондитер. Дети просто попросили торт на Хэллоуин»
Пожалуй, для неопытного кондитера этот торт вышел настоящим шедевром, который подойдёт для игры «Найди 10 отличий».
Реальность утёрла нос всем ожиданиям
Попросила vs получила
«Для своей цены очень даже неплохо!»
«Тот самый редкий случай, когда тебе пришло платье как с картинки»
«Цвет немного другой, но всё равно хорош. Руками не трогать!»
«Был безумно удивлён количеству бекона в порции»
«Вау! В точности как на упаковке»
«Всегда радуют фото блюд в меню тайских кафе. В этом случае реальность даже оказалась лучше»
«Не ожидала, что буду выглядеть в этом купальнике как модель с картинки»
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