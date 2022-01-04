16 случаев, когда ожидания совпали с реальностью

Подборка фотографий, на которых реальность превзошла ожидания людей или, по крайней мере, оказалась не хуже. Соответствующие упаковке продукты и удачные фотографии блюд ждут вас далее.
Все мы слышали поговорку «много хочешь — мало получишь». Порой ожидания действительно бывают разбиты о суровые камни реальности, но сегодня вы увидите обратные ситуации.
Шоколадные конфеты
Не вырезал тыквы несколько лет. Доволен результатом!
Печенье, которое превзошло ожидания
Когда вдохновляешься фото из интернета, и торт получается ничуть не хуже
Каждый год я пеку праздничные торты для своей семьи. Я предлагаю им выбрать, какой торт из Pinterest они хотят. В этом году моя дочь выбрала вот такой с шоколадной крошкой. Изображение из Pinterest и моя версия, я старалась изо всех сил.
Картина по номерам
Кажется, кто-то сорвал джекпот!
Шоколадной крошки в разы больше, чем на упаковке!
Когда искусственная тыква с металлическими листьями вдохновила на создание такой же настоящей, и получилось круто
Торт, который мы увидели в интернете, и тот, который сделала для нас местная пекарня
Если не считать ушей, думаю, получилось хорошо. У нас торт больше, поэтому он выглядит шире.
Я постоянно пеку печенье, а торт только в третий раз, думаю, у меня получилось очень хорошо!
Это была моя первая попытка украсить торт
Бисквит тоже сделала сама! Картинка слева была вдохновением, а справа то, что у меня получилось.
Праздничный обед моего парня получился точно таким же, как на фото из ресторана
Точь-в-точь, даже подставка
Неплохо
Булочки-тыковки
Бургер из Японии
Печенье получилось!
Источник:
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