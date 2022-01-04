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16 случаев, когда ожидания совпали с реальностью

16 случаев, когда ожидания совпали с реальностью (17 фото)

Автор:
04 января 2022 09:20
Метки: в мире   вещи   интересно   ожидание   ожидание и реальность   реальность   
1546
17

Подборка фотографий, на которых реальность превзошла ожидания людей или, по крайней мере, оказалась не хуже. Соответствующие упаковке продукты и удачные фотографии блюд ждут вас далее.

Все мы слышали поговорку «много хочешь — мало получишь». Порой ожидания действительно бывают разбиты о суровые камни реальности, но сегодня вы увидите обратные ситуации.

Шоколадные конфеты

×
×

Не вырезал тыквы несколько лет. Доволен результатом!


Печенье, которое превзошло ожидания


Когда вдохновляешься фото из интернета, и торт получается ничуть не хуже


Каждый год я пеку праздничные торты для своей семьи. Я предлагаю им выбрать, какой торт из Pinterest они хотят. В этом году моя дочь выбрала вот такой с шоколадной крошкой. Изображение из Pinterest и моя версия, я старалась изо всех сил.


Картина по номерам


Кажется, кто-то сорвал джекпот!


Шоколадной крошки в разы больше, чем на упаковке!

Когда искусственная тыква с металлическими листьями вдохновила на создание такой же настоящей, и получилось круто


Торт, который мы увидели в интернете, и тот, который сделала для нас местная пекарня


Если не считать ушей, думаю, получилось хорошо. У нас торт больше, поэтому он выглядит шире.

Я постоянно пеку печенье, а торт только в третий раз, думаю, у меня получилось очень хорошо!


Это была моя первая попытка украсить торт


Бисквит тоже сделала сама! Картинка слева была вдохновением, а справа то, что у меня получилось.

Праздничный обед моего парня получился точно таким же, как на фото из ресторана


Точь-в-точь, даже подставка


Неплохо


Булочки-тыковки


Бургер из Японии


Печенье получилось!

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Метки: в мире   вещи   интересно   ожидание   ожидание и реальность   реальность   
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Дарвин и аморальная премия Час назад
Опять набор бессмысленных и беспощадных американских картинок
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