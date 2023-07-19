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40 случаев, когда реальность превзошла ожидания

40 случаев, когда реальность превзошла ожидания

Автор:
19 июля 2023 11:04
Сообщество : Еда
Метки: Еда   ожидание   подборка   покупка   реальность   фото   
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Как же приятно, когда готовишь по рецепту, а блюдо получается ничем не хуже оригинала. Такие маленькие радости - подарок для души. Перед вами коллекция случаев, когда реальность превзошла ожидания.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Еда   ожидание   подборка   покупка   реальность   фото   
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