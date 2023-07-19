40 случаев, когда реальность превзошла ожидания

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Как же приятно, когда готовишь по рецепту, а блюдо получается ничем не хуже оригинала. Такие маленькие радости - подарок для души. Перед вами коллекция случаев, когда реальность превзошла ожидания.
1. "Мой эскиз торта и готовый результат. Чертовски собой горжусь. Мой лучший торт на сегодняшний день"
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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