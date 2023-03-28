14 забавных примеров того, что японцы достигли совершенства в меню и упаковке блюд

Там, где правда?

Упаковка с дизайном, который непременно привлечет все взгляды

18 случаев, когда реальность оказалась снисходительной к ожиданиям людей

Когда ожидание от покупки разбилось о скалы жестокой реальности

16 случаев, когда ожидания совпали с реальностью

15 случаев, когда люди недоумевали от количества лишней или совсем ненужной упаковки