14 забавных примеров того, что японцы достигли совершенства в меню и упаковке блюд

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Когда ожидание совпадает с реальностью на 100%.
Предлагаю вам посмотреть и убедиться, что японцы привыкли к тому, что ожидание на 100% совпадает с реальностью.
Точные пропорции в каждой конфете
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Идеальный шарик мороженого
Фраппучино «Вишневый пирог» выглядит как на картинке
100-процентное совпадение
Даже еда разложена так же, как на фото в меню
Японский рамэн
Практически не отличить от конфет на коробке
Когда получил такой завтрак, какой и ожидал
Мороженое на упаковке и в реальности
Бургер с зеленью
Когда ожидание совпало с реальностью
Настоящее блюдо даже лучше, чем на картинке
Десерт из супермаркета выглядит идеальным
Подача блюда невероятно точная
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