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14 забавных примеров того, что японцы достигли совершенства в меню и упаковке блюд

14 забавных примеров того, что японцы достигли совершенства в меню и упаковке блюд

Автор:
28 марта 2023 09:09
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Япония   ожидание   реальность   товар   упаковка   
497
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Когда ожидание совпадает с реальностью на 100%.

Предлагаю вам посмотреть и убедиться, что японцы привыкли к тому, что ожидание на 100% совпадает с реальностью.


Точные пропорции в каждой конфете

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Идеальный шарик мороженого

Фраппучино «Вишневый пирог» выглядит как на картинке

100-процентное совпадение

Даже еда разложена так же, как на фото в меню

Японский рамэн

Практически не отличить от конфет на коробке

Когда получил такой завтрак, какой и ожидал

Мороженое на упаковке и в реальности

Бургер с зеленью

Когда ожидание совпало с реальностью

Настоящее блюдо даже лучше, чем на картинке

Десерт из супермаркета выглядит идеальным

Подача блюда невероятно точная

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Метки: Вещи   Япония   ожидание   реальность   товар   упаковка   
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