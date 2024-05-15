В Иркутске циничный помощник обокрал 90-летнюю бабушку

В пригороде Иркутска старушка обратилась в полицию с заявлением о краже всех своих накоплений. 90-летняя бабушка очень волновалась и сообщила полицейским, что подозревает в краже своего наёмного работника.

Мужчина жил в её доме, помогал по хозяйству. За это старушка кормила его и дала крышу над головой. Как выяснилось, мужчина ранее был неоднократно судим. По словам бабушки, он знал, где она хранит свои сбережения и мог их украсть.

Полицейские быстро поймали подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель, который действительно помогал пенсионерке и жил в её доме. Его заключили под стражу. Следователи возбудили уголовное дело.