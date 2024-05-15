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В Иркутске циничный помощник обокрал 90-летнюю бабушку

В Иркутске циничный помощник обокрал 90-летнюю бабушку

Автор:
15 мая 2024 18:10
Сообщество : Мошенничество
Метки: интересное   мошенники   обман   полиция   помощь   старушка   фото   
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Оказалось, вор ранее был неоднократно судим.

В пригороде Иркутска старушка обратилась в полицию с заявлением о краже всех своих накоплений. 90-летняя бабушка очень волновалась и сообщила полицейским, что подозревает в краже своего наёмного работника.

Мужчина жил в её доме, помогал по хозяйству. За это старушка кормила его и дала крышу над головой. Как выяснилось, мужчина ранее был неоднократно судим. По словам бабушки, он знал, где она хранит свои сбережения и мог их украсть.
Полицейские быстро поймали подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель, который действительно помогал пенсионерке и жил в её доме. Его заключили под стражу. Следователи возбудили уголовное дело.

Старики - очень доверчивый народ. В ещё одном сибирском городе была обманута пенсионерка. Правда, благодаря инспектору штаба отдела полиции № 5 УМВД России по городу Омску Анастасии Коршиковой бабушка не лишилась своих денег. Анастасия заметила, как пожилая женщина нервно запихивает деньги в купюроприёмник и разговаривает с кем-то. Девушка сразу поняла, что бабушка разговаривает с мошенниками. Она убедила её закончить разговор и вытащила деньги из купюроприёмника. Оказалось что бабуля уже успела перевести мошенникам крупную сумму. Инспектор отвела бабулю в полицию, где выяснилось, что мошенники “обработали” её по старой схеме.

Злоумышленники позвонили якобы из Департамента финансового центра. Ошеломили пенсионерку неприятной новостью – с ее счета пытаются снять денежные средства. На следующий день уже убедили перевести все накопления на «безопасный счет». По данному факту следователь отдела полиции № 4 УМВД России по городу Омску возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сообщили в полиции.

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Метки: интересное   мошенники   обман   полиция   помощь   старушка   фото   
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