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История серийной убийцы Джудиас Буэноано, которую прозвали "чёрной вдовой"

История серийной убийцы Джудиас Буэноано, которую прозвали "чёрной вдовой"

Автор:
15 августа 2023 11:38
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Джудиас Буэноано   интересно   истории   маньяк   мышьяк   серийный убийа   убийца   факты   фото   
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Джудиас Буэноано известная в штате Флорида как одна из самых хладнокровных и циничных убийц. Ведь на её совести ужасные поступки, за которые женщине не было стыдно.

Джудиас родилась и выросла в Техасе. Её мать умерла, когда девочке исполнилось 2 года. Отец женился во второй раз, тогда-то Джудиас столкнулась с трудностями: её подвергали насилию, вынуждая трудиться и голодать, словно рабыню.


В 14 лет Джудиас не выдержала и напала на родителей. За это она провела несколько месяцев в тюрьме, а после окончила исправительную школу, желая изменить свою жизнь. В 1961 году она родила внебрачного сына Майкла, а позже вышла замуж за Джеймса Гудиера.


Они жили хорошо, пока Джеймс не отправился на войну. По возвращению с Вьетнамской войны мужчины был счастлив, что уцелел и его здоровье в полном порядке. Однако несчастья в его жизни в тот момент только начались.



Он внезапно умер в молодом возрасте от сердечного приступа, но для ветеранов войны в то время это был обычный диагноз. Джудиас получила страховку. Позже скончался её сын, у которого нашли инвалидность. Вдобавок у вдовы ещё и дом сгорел, но за все трудности женщину щедро осыпали деньгами в страховой.


После этого Джудиас вновь вступала в отношения с мужчинами. И с ними всегда в итоге было что-то не так, подводило здоровье. В 1984 году, когда Джуди встречалась с мужчиной по имени Джон Джентри - его машину попытались поджечь.

Но мужчина заметил странный свёрток в авто и вызвал полицию. С этого-то момента картинка начала складываться.

До этого момента Джуди не могли ни в чём обвинить, потому что не было доказательств её злодеяний. Однако Джон рассказал, что женщина регулярно давала ему какие-то витамины, после которых он чувствовал себя плохо.


Экспертиза показала, что таблетки были щедро посыпаны мышьяком. Здоровье Джона было лучше, чем у бывшего мужа и сына, потому он не скончался. Посмертные экспертизы показали, что подобный трюк с отравлением женщина проделывала минимум 4 раза, чтобы получить выплаты по страховке.

В общей сложности она получила 240 000 долларов за свои проделки.



Её приговорили к смертной казни и исполнили наказание 30 марта 1998 года. До этого она ещё 13 лет боролась за свою жизнь: рассылала прошения о помиловании в различные инстанции, возле зала суда проходили митинги в поддержку женщины. Последний день жизни она провела спокойно, окружённая детьми, внуками, адвокатами и духовными наставниками.

Источник:

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Метки: Джудиас Буэноано   интересно   истории   маньяк   мышьяк   серийный убийа   убийца   факты   фото   
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Бу 2 часа назад
тварь
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