История серийной убийцы Джудиас Буэноано, которую прозвали "чёрной вдовой"

Джудиас родилась и выросла в Техасе. Её мать умерла, когда девочке исполнилось 2 года. Отец женился во второй раз, тогда-то Джудиас столкнулась с трудностями: её подвергали насилию, вынуждая трудиться и голодать, словно рабыню.

В 14 лет Джудиас не выдержала и напала на родителей. За это она провела несколько месяцев в тюрьме, а после окончила исправительную школу, желая изменить свою жизнь. В 1961 году она родила внебрачного сына Майкла, а позже вышла замуж за Джеймса Гудиера.

Они жили хорошо, пока Джеймс не отправился на войну. По возвращению с Вьетнамской войны мужчины был счастлив, что уцелел и его здоровье в полном порядке. Однако несчастья в его жизни в тот момент только начались.