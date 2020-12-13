История Зодиака – маньяка, которого так и не удалось поймать

Полвека спустя три частных лица, взламывающих коды, из США, Австралии и Бельгии, наконец, расшифровали язвительное послание, которое гласило:



«Я надеюсь, что вам очень весело пытаться поймать меня … Я не боюсь газовой камеры, потому что она отправит меня в рай ещё раньше, потому что теперь у меня достаточно рабов, чтобы работать на меня. Они боятся смерти, а я не боюсь», — сообщает The Chronicle.



Специалисты надеялись, что убийца, личность которого так и не была окончательно установлена, раскроет свое имя в шифровке, но как бы там ни было, они всё равно довольны прогрессом.