История Зодиака – маньяка, которого так и не удалось поймать

Одна из самых давних загадок серийного убийцы Зодиака наконец-то была разгадана после того, как международная команда по взлому кодов смогла расшифровать печально известный «Шифр 340», отправленный в San Francisco Chronicle 51 год назад.
Это письмо озадачило власти и сыщиков-любителей сразу же, как только оно прибыло к журналистам в ноябре 1969 года, через четыре года после того, как убийца начал терроризировать регион, убив по меньшей мере 5 человек.
Полвека спустя три частных лица, взламывающих коды, из США, Австралии и Бельгии, наконец, расшифровали язвительное послание, которое гласило:
«Я надеюсь, что вам очень весело пытаться поймать меня … Я не боюсь газовой камеры, потому что она отправит меня в рай ещё раньше, потому что теперь у меня достаточно рабов, чтобы работать на меня. Они боятся смерти, а я не боюсь», — сообщает The Chronicle.
Специалисты надеялись, что убийца, личность которого так и не была окончательно установлена, раскроет свое имя в шифровке, но как бы там ни было, они всё равно довольны прогрессом.
«Я надеюсь, что вам очень весело пытаться поймать меня … Я не боюсь газовой камеры, потому что она отправит меня в рай ещё раньше, потому что теперь у меня достаточно рабов, чтобы работать на меня. Они боятся смерти, а я не боюсь», — сообщает The Chronicle.
Специалисты надеялись, что убийца, личность которого так и не была окончательно установлена, раскроет свое имя в шифровке, но как бы там ни было, они всё равно довольны прогрессом.
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Печально известный серийный убийца по кличке Зодиак, убивший по меньшей мере 5 человек, а потенциально целых 37 в конце 1960-х — начале 1970-х годов, так и не был окончательно идентифицирован.
«В минувшие выходные группа, в которой я работаю, решила проблему 340 и отправила результаты в ФБР», — рассказал в пятницу The Chronicle эксперт по кодированию Дэвид Оранчак (David Oranchak) после того, как разместил на YouTube видео с подробным описанием того, как они взломали код.
«Они подтвердили, что решение загадки не является шуткой и всё реально.»
Представитель офиса ФБР в Сан-Франциско подтвердил The Chronicle, что послание было расшифровано, заявив, что следователям «известно, что шифр, приписываемый Зодиаку, недавно был раскрыт частными лицами».
«В минувшие выходные группа, в которой я работаю, решила проблему 340 и отправила результаты в ФБР», — рассказал в пятницу The Chronicle эксперт по кодированию Дэвид Оранчак (David Oranchak) после того, как разместил на YouTube видео с подробным описанием того, как они взломали код.
«Они подтвердили, что решение загадки не является шуткой и всё реально.»
Представитель офиса ФБР в Сан-Франциско подтвердил The Chronicle, что послание было расшифровано, заявив, что следователям «известно, что шифр, приписываемый Зодиаку, недавно был раскрыт частными лицами».
Эксперт по взлому кода Дэвид Оранчак отметил в видео, размещённом на YouTube в пятницу, что он, австралийский математик Сэм Блейк (Sam Blake) и бельгийский программист Ярл Ван Эйке (Jarl Van Eycke) смогли взломать «Шифр 340».
В видеоролике, посвященном жертвам киллера, Оранчак говорит:
«Это важный момент. Мы смогли разгадать «Шифр 340», и это реально.»
Группа занималась расшифровкой в течение нескольких месяцев, пытаясь выяснить, почему предыдущие методы, использованные для успешного декодирования других сообщений Зодиака, потерпели неудачу, в том числе и рассмотрение 650 тысяч различных манипуляций с зашифрованным текстом.
Затем они провели манипуляции с помощью программного обеспечения Ван Эйке для взлома кодов — AZD Decrypt — и в конечном итоге 3 декабря смогли найти ответ.
«Я вскочил со стула и закричал «святые угодники»», — рассказал Оранчак.
Спустя 50 лет они, наконец, смогли прочитать послание насмехавшегося над всеми убийцы.
В видеоролике, посвященном жертвам киллера, Оранчак говорит:
«Это важный момент. Мы смогли разгадать «Шифр 340», и это реально.»
Группа занималась расшифровкой в течение нескольких месяцев, пытаясь выяснить, почему предыдущие методы, использованные для успешного декодирования других сообщений Зодиака, потерпели неудачу, в том числе и рассмотрение 650 тысяч различных манипуляций с зашифрованным текстом.
Затем они провели манипуляции с помощью программного обеспечения Ван Эйке для взлома кодов — AZD Decrypt — и в конечном итоге 3 декабря смогли найти ответ.
«Я вскочил со стула и закричал «святые угодники»», — рассказал Оранчак.
Спустя 50 лет они, наконец, смогли прочитать послание насмехавшегося над всеми убийцы.
Стоит отметить, что хотя полиция связала Зодиака лишь с пятью убийствами и двумя оставшимися в живых, в своих же посланиях, которые он отправлял прессе, киллер хвастался по меньшей мере 37 жертвами.
В 1969 году одна из шифровок Зодиака была разгадана школьным учителем из Салинаса, штат Калифорния, и его женой.
В ней говорилось:
«Мне нравится убивать, потому что это так весело.»
Добавим, что нерасшифрованными остались ещё два послания Зодиака. Предполагают, что в одном из них убийца зашифровал собственное имя.
В 1969 году одна из шифровок Зодиака была разгадана школьным учителем из Салинаса, штат Калифорния, и его женой.
В ней говорилось:
«Мне нравится убивать, потому что это так весело.»
Добавим, что нерасшифрованными остались ещё два послания Зодиака. Предполагают, что в одном из них убийца зашифровал собственное имя.
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Подробнее: https://www.newsru.com/world/12dec2020/zodiak_cifer.htmlhttps://www.newsru.com/world/12dec2020/zodiak_cifer.html
Был такой маньяк Зодиак. Писал шифровки.
И вот сейчас какие-то люди расшифровали его послание и...... нет,они его вам не покажут, расшифровку они отправили в ФБР.
Собственно, я тоже так же могу заявить тоже самое, я ломанул шифр Зодиака а результаты отправил в ФБР. Доказательство и текст где? Не скажу. ФБР не разрешило.
А вы думаете там имя Зодиака? Сейчас. Любой человек как бы он не гордился своим превосходством всегда допускает возможность наличие более умного. Так что не ждите там никаких откровений.