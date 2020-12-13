FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4410 постов • 1144 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории 
История Зодиака – маньяка, которого так и не удалось поймать

История Зодиака – маньяка, которого так и не удалось поймать (6 фото)

Автор:
13 декабря 2020 09:35
Сообщество : Истории
Метки: зодиак   интересно   история   маньяк   послание   факты   фото   
4176
6
Одна из самых давних загадок серийного убийцы Зодиака наконец-то была разгадана после того, как международная команда по взлому кодов смогла расшифровать печально известный «Шифр 340», отправленный в San Francisco Chronicle 51 год назад.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: зодиак   интересно   история   маньяк   послание   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Bely Час назад
а этот пост может кто-нибудь расшифровать? ничего не понял.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Konradini 11 минут назад
чушь собачья
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
uuid 19 минут назад
Один из шифров загадочного убийцы Зодиака, над которым ломали голову 51 год, наконец удалось прочесть

Подробнее: https://www.newsru.com/world/12dec2020/zodiak_cifer.htmlhttps://www.newsru.com/world/12dec2020/zodiak_cifer.html
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Константин Полчаса назад
Фильм есть такой, неплохо снят. Но я думал его все-таки нашли...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Mellivora 39 минут назад
Охренительная история.
Был такой маньяк Зодиак. Писал шифровки.
И вот сейчас какие-то люди расшифровали его послание и...... нет,они его вам не покажут, расшифровку они отправили в ФБР.
Собственно, я тоже так же могу заявить тоже самое, я ломанул шифр Зодиака а результаты отправил в ФБР. Доказательство и текст где? Не скажу. ФБР не разрешило.
А вы думаете там имя Зодиака? Сейчас. Любой человек как бы он не гордился своим превосходством всегда допускает возможность наличие более умного. Так что не ждите там никаких откровений.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Durnopes 53 минуты назад
Так вот с кого персонажей комиксов рисуют

Так вот с кого персонажей комиксов рисуют
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото) Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото) История и цели масонства, отличия масонов от иллюминатов История и цели масонства, отличия масонов от иллюминатов Какие женские имена дворянские, а какими называли крестьянок Какие женские имена дворянские, а какими называли крестьянок Древнейший инструмент, пришедший от скифов Древнейший инструмент, пришедший от скифов Распутывая историю Ады Лавлейс (первого программиста в истории) Распутывая историю Ады Лавлейс (первого программиста в истории) Исторические фото разных лет, которые без прикрас рассказывают о жизни прошлого Исторические фото разных лет, которые без прикрас рассказывают о жизни прошлого
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1173480



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
2
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
20 интересных фактов о&nbsp;кошках
6
46
20 интересных фактов о кошках
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Сочинская Олимпиада: неочевидные очевидности
1
35
Сочинская Олимпиада: неочевидные очевидности
Как приготовить шаурму на гриле
3
5
Как приготовить шаурму на гриле
Предновогодняя распродажа ПО: Windows 10 в подарок и розыгрыш призов
Предновогодняя распродажа ПО: Windows 10 в подарок и розыгрыш призов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#россия#интересное#актеры#сша#в мире#рассказ#авария
#юмор#факты#картинки#смешно#люди#кино#познавательно#еда#соцсети#домашние животные
#прикол#история#подборка#забавно#позитив#природа#актер#настроение#прикольные#искусство

На что жалуетесь?

Вернуться