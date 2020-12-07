Правление Бориса Годунова

Царь Борис Годунов относится к числу наиболее противоречивых фигур в российской истории. С одной стороны, он смог стабилизировать обстановку в государстве после тяжелых опричных лет и поражения в Ливонской войне.
С другой стороны, Годунов считается тираном, клятвопреступником и убийцей, использовавшим все средства, чтобы расчистить себе дорогу к престолу. Споры о поступках этого правителя и итогах его царствования не утихают по сей день.
Рождение и ранние годы
Будущий царь родился в 1552 г. Его отец, Федор Иванович Годунов по прозвищу Кривой, не был примечательной фигурой, и его биография короткая. Борис вместе с братом Дмитрием нес государеву службу в Вязьме. После смерти отца в 1559 г. сирот взял под свою опеку дядя Дмитрий.
В годы опричнины Вязьма вошла в царский удел. С этим связывается и стремительное восхождение Бориса Годунова по карьерной лестнице. Уже в 1571 г. он стал дружком на свадьбе Ивана Грозного с Марией Нагой, что свидетельствует о его близости к царю.
Молодой боярин всячески укрепляет связи со сподвижниками государя: женится на дочери видного опричника Малюты Скуратова Марии. В 1580 г. Ирина Годунова, сестра Бориса, выходит замуж за второго сына царя — Федора. К концу правления Ивана Грозного Годунов вместе с Богданом Бельским являются самыми могущественными царедворцами.
Достоверно лишь, что в своем завещании Грозный, сомневаясь в способностях наследника управлять страной, учредил регентский совет, в котором должен был находиться Бельский, но не Годунов.
При царствовании Федора
Первые годы правления нового царя ознаменовались борьбой боярских группировок за влияние на него. В результате интриг члены регентского совета подверглись опале, а Годунов возглавил правительство. Сознавая экономические и военные выгоды от возведения сторожевой черты на юге Московского царства, он инициировал масштабное городское строительство.
Были заложены такие города, как Воронеж, Елец, Самара, Ливны и др. Были обновлены и столичные укрепления, благодаря чему удалось отразить нападение крымского хана Казы-Гирея в 1591 г.
Царь Федор Иоаннович и Борис Годунов.
В этот период Борис Федорович проявил себя и как талантливый дипломат. Его усилиями было подписано мирное соглашение со Швецией, по которому под управление Москвы вернулись все земли, утраченные по Ям-Запольскому миру в 1582 г. Годунов считал союзниками России европейские страны и стремился к установлению контактов с ними.
Гибель юного царевича
Успехи Годунова в годы правления царя Федора омрачались лишь историей таинственной смерти наследника московского престола — царевича Дмитрия. По церковным канонам тот считался незаконнорожденным, поскольку его мать была шестой женой Ивана Грозного. Но у Федора Ивановича детей не было, а Дмитрий был единственным братом.
15 мая 1591 г. царевич погиб при таинственных обстоятельствах. Дело расследовала комиссия под руководством Василия Шуйского. Он пришел к заключению, что Дмитрий погиб в результате халатности его воспитателей, недоглядевших за ребенком. По началу этот вывод устроил всех, но вскоре поползли слухи о причастности к этому Годунова. Судьба московского престола после гибели Дмитрия стала неопределенной.
Восшествие на престол
7 января 1598 г. царь Федор умер, не оставив наследника. Династия московских Рюриковичей пресеклась. Решить, кто займет престол, должен был Земский собор, а до тех пор царицей стала вдова царя Ирина Годунова, через несколько дней удалившаяся в монастырь. Годунов провел избирательную компанию, показательно отказываясь от царской короны, в то время как Ирина и патриарх Иов увещевали народ избрать на трон Бориса.
Борису Годунову сообщают об его избрании на царство.
Хотя царицей можно было избрать Марию Старицкую, троюродную сестру Федора, женщины на Руси не могли занимать престол. В условиях фактического отсутствия других претендентов избрание царя закончилось победой Годунова. 1 сентября 1598 г. состоялось его венчание на царство.
Царствование 1598 — 1605 гг
Первые годы правления Бориса Годунова оказались благоприятными. Он смог отразить крымскую угрозу, что укрепило его положение на троне. Новый царь вынашивал масштабные планы: укрепляя торговые контакты с Европой, он желал установления более тесного сотрудничества и даже пытался открыть в Москве университет.
Внутренняя политика
В этой области Годунов проявил себя как талантливый государственный деятель и реформатор. Он стремился облегчить положение зависимых слоев населения и поэтому первым делом простил все недоимки и задолженности перед казной. Также Годунов на 5 лет отменил смертную казнь и охотно предоставлял амнистию обвиняемым в мелких преступлениях.
Но в 1601 г. в стране разразился великий голод. Он продолжался 3 года. Правительство Годунова всячески пыталось помочь нуждающимся и даже открыло царские амбары, в которых неимущие могли получать хлеб на пропитание. Но к этому же времени относятся и самые непопулярные реформы Бориса Годунова: стремясь защитить от разорения боярские усадьбы, царь установил пятилетний срок сыска беглых крестьян и отменил право выхода в Юрьев день.
Это привело к падению популярности царя. Голод стал причиной распространения слухов о причастности Годунова к смерти царевича Дмитрия и при их усилении политика царя приобрела репрессивный характер. В измене были обвинены бояре Романовы, родственники Федора Ивановича.
Годунов приговорил их к ссылке, а самый старший из них был пострижен в монахи. В 1602 г. разразилось крестьянское восстание под руководством Хлопка. Правительству с трудом удалось разгромить повстанцев.
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Внешняя политика
Годунов стремился к миру и добрососедским отношениям с другими странами. При нем Русь не вела завоевательных войн, а главной целью внешней политики стало укрепление дипломатических отношений с Англией и Германией. Царь понимал, что для сохранения власти в руках его потомков нужно создать впечатление легитимности династии.
С этой целью он вел переговоры о брачном союзе между своими детьми и европейскими монархами. Для сына и наследника Федора он сосватал грузинскую царевну, но брак не состоялся, поскольку события в России приняли драматический характер.
Большое значение Годунов придавал интеллектуальному обмену с Европой. Его замысел открыть университет в Москве провалился из-за сопротивления духовенства, но это не помешало царю отправить на обучение за границу боярских детей. Появление на Руси самозванца прервало деятельность царя на этом поле.
Появление самозванца
Уже во время восстания Хлопка стали распространяться слухи о том, что царевич Дмитрий жив и вынужден скрываться. Первоначально Годунов отнесся к этим рассказам скептически, но вскоре выяснилось, что называющий себя Дмитрием беглый монах Григорий Отрепьев бежал в Польшу, где получил поддержку богатого пана Юрия Мнишека.
Лжедмитрий 1, раздавая своим покровителям обещания земельных пожалований в России, смог собрать незначительное войско, с которым двинулся на Москву.
Лжедмитрий 1.
Правительственным войскам удалось нанести самозванцу поражение. Остатки его войск укрылись в городе Кромы. Царские воеводы пришли к выводу, что угроза отражена, но Годунов потребовал продолжить боевые действия. Царским войскам пришлось взять Кромы в осаду, но она не принесла ощутимых успехов.
Пропаганда Лжедмитрия делала свое дело: в войсках поселились сомнения в легитимности Годунова. Герои битвы при Добрыничах быстро потеряли желание воевать с «законным» царем.
Личная жизнь
Шурин царя был женат на Марии Скуратовой. У супругов долгое время не было детей, и только с помощью врача из Англии удалось решить проблему. Вскоре у Годунова родилось 2 детей: сын Федор и дочь Ксения. Царь стремился оставить престол в надежных руках, поэтому не скупился на образование сына. Европейские учителя сделали свое дело: Федор Годунов стал первым русским картографом.
По свидетельствам очевидцев, в семье царили достаточно теплые отношения. Сам Годунов говорил, что может отдохнуть от всех забот только рядом с женой и детьми. Близкие отношения связывали его и с сестрой Ириной: без этого ему вряд ли удалось бы венчаться на царство.
Борис Годунов и Мария Скуратова.
Как завершилось правление Бориса Годунова?
В конце жизни царь страдал от сильных мигреней и мочекаменной болезни. Негативно на его здоровье подействовало и появление самозванца. 13 апреля 1605 г. Годунов внезапно умер. Он был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля, но после прихода к власти Лжедмитрия его останки были перенесены в Варсофоньевский монастырь.
Прах царя переносили еще несколько раз. При Василии Шуйском Годунова захоронили в Троицком монастыре. Могила в Сергиевом Посаде сохранилась до сих пор.
Как историки оценивают личность Бориса Годунова
Характеристика правления Годунова определяется личными воззрениями того или иного ученого. Голод и репрессии последних лет его царствования стали прологом к кризису российской государственности, вошедшему в историю как Смутное время. При этом нельзя отрицать, что Годунов в первый период царствования и при Федоре Ивановиче смог умиротворить страну после тяжелых эксцессов правления Ивана Грозного.
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