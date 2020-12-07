Правление Бориса Годунова

С другой стороны, Годунов считается тираном, клятвопреступником и убийцей, использовавшим все средства, чтобы расчистить себе дорогу к престолу. Споры о поступках этого правителя и итогах его царствования не утихают по сей день.

Рождение и ранние годы

Будущий царь родился в 1552 г. Его отец, Федор Иванович Годунов по прозвищу Кривой, не был примечательной фигурой, и его биография короткая. Борис вместе с братом Дмитрием нес государеву службу в Вязьме. После смерти отца в 1559 г. сирот взял под свою опеку дядя Дмитрий.

В годы опричнины Вязьма вошла в царский удел. С этим связывается и стремительное восхождение Бориса Годунова по карьерной лестнице. Уже в 1571 г. он стал дружком на свадьбе Ивана Грозного с Марией Нагой, что свидетельствует о его близости к царю.

Молодой боярин всячески укрепляет связи со сподвижниками государя: женится на дочери видного опричника Малюты Скуратова Марии. В 1580 г. Ирина Годунова, сестра Бориса, выходит замуж за второго сына царя — Федора. К концу правления Ивана Грозного Годунов вместе с Богданом Бельским являются самыми могущественными царедворцами.

Достоверно лишь, что в своем завещании Грозный, сомневаясь в способностях наследника управлять страной, учредил регентский совет, в котором должен был находиться Бельский, но не Годунов.

При царствовании Федора

Первые годы правления нового царя ознаменовались борьбой боярских группировок за влияние на него. В результате интриг члены регентского совета подверглись опале, а Годунов возглавил правительство. Сознавая экономические и военные выгоды от возведения сторожевой черты на юге Московского царства, он инициировал масштабное городское строительство.

Были заложены такие города, как Воронеж, Елец, Самара, Ливны и др. Были обновлены и столичные укрепления, благодаря чему удалось отразить нападение крымского хана Казы-Гирея в 1591 г.