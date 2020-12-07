FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 504 поста • 149 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Правление Бориса Годунова

Правление Бориса Годунова (4 фото + 1 видео)

Автор:
07 декабря 2020 09:27
Сообщество : Исторические факты
Метки: Борис Годунов   видео   интересно   история   познавательно   правление   факты   фото   
1529
4
1

Царь Борис Годунов относится к числу наиболее противоречивых фигур в российской истории. С одной стороны, он смог стабилизировать обстановку в государстве после тяжелых опричных лет и поражения в Ливонской войне.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Борис Годунов   видео   интересно   история   познавательно   правление   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Блогера, снявшего стрим с мертвой подругой, задержали по подозрению в убийстве Блогера, снявшего стрим с мертвой подругой, задержали по подозрению в убийстве Что значит «колесо сансары»? Что значит «колесо сансары»? Сноб — кто это такой и что такое снобизм Сноб — кто это такой и что такое снобизм Распутывая историю Ады Лавлейс (первого программиста в истории) Распутывая историю Ады Лавлейс (первого программиста в истории) Кто такой ханжа Кто такой ханжа Какого на самом деле размера известные мировые статуи Какого на самом деле размера известные мировые статуи
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

9134



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Афоня". Кто играл малозначительные роли в фильме?
6
53
"Афоня". Кто играл малозначительные роли в фильме?
Деловая переписка: неудобно получилось
2
124
Деловая переписка: неудобно получилось
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Закрывая глаза друг у друга
2
10
Закрывая глаза друг у друга
25 способов быстро сбросить вес в домашних условиях
2
14
25 способов быстро сбросить вес в домашних условиях
Блогера, снявшего стрим с мертвой подругой, задержали по подозрению в убийстве
Блогера, снявшего стрим с мертвой подругой, задержали по подозрению в убийстве
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
В Питере своя атмосфера
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#кино#на различный вкус#картинки#пандемия#люди#природа#дети
#интересно#прикол#прикольные#настроение#в мире#позитив#познавательно#наука#фотографии#еда
#юмор#факты#россия#смешные#война#СССР#девушки#подборка#gif#интересное

На что жалуетесь?

Вернуться