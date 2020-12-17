36 женщин из мировой истории, которые стали первопроходцами

Мэри Бабник Браун стала известной тем, что пожертвовала свои волосы американским военным во время Второй мировой войны - для использования в метеорологических приборах. Ее волосы длиной 86 см подошли по всем требованиям: они никогда не подвергались химической обработке или нагреванию утюжком, а также Браун никогда их не стригла. Правительство предложило заплатить Браун, но она отказалась, посчитав это своим долгом.