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36 женщин из мировой истории, которые стали первопроходцами

36 женщин из мировой истории, которые стали первопроходцами (37 фото)

Автор:
17 декабря 2020 18:13
Сообщество : Факты
Метки: женщины   интересно   интересное   исторические факты   история   подборка   факты   фото   
485
37
Некоторые женщины вошли в мировую историю, потому что им удалось выйти за рамки принятого в обществе и стали первыми. Каждая из них стала первопроходцем в своем деле, показав всему миру, как можно разрушить стереотипы и предрассудки. Покорить Эверест, переплыть Атлантический океан, объехать всю Америку на автомобиле - они доказали, что женщинам под силу любые вершины.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: женщины   интересно   интересное   исторические факты   история   подборка   факты   фото   
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11k
Альф 57 3 часа назад
Марии Складовская-Кюри первая женщина лауреат нобелевской премии.
Марии Складовская-Кюри первая женщина лауреат нобелевской премии.
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424
Вадим 10 минут назад
Терешкова обнулилась-поэтому не считается
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−8
Сергей Вредный 15 минут назад
А почему в этом списке нет первой неудовлетворенной женщины США?
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2k
* You All 46 минут назад
и позорище,которое многие теперь ненавидят
и позорище,которое многие теперь ненавидят
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8k
Андрей Ватрушкин Час назад
В этом случае, Америка - родина слонов.
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509
zodiak Час назад
36 женщин из мировой истории, которые стали первопроходцами
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3k
Убийца Прохиндеев 2 часа назад
Терешкова нигде первой не проходила. Даже не пробегала
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1k
Kariya Убийца Прохиндеев Час назад
Вроде как первая и до сих пор единственная женщина, совершившая полет в космос в одиночку. Но по ходу именно после нее женщин в одиночный полет пускать и запретили)
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19k
Не местный 2 часа назад
36 женщин из мировой истории, которые стали первопроходцами
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−103
Dmitry Kurtov 2 часа назад
А вот включать Терешкову в этот список - позорить всех остальных. Терешкова свою миссию просрала вчистую, провалив всё, что можно было провалить. Именно из-за неё Королёв не допускал больше женщин к космосу. Да и после (по настоящее время) ничего героического она не сделала, скорее наоборот. И да, летчицей она не была.
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16k
бат св 2 часа назад
Ермольева, Зинаида Виссарионовна 2.10. 1897- 2.12. 1974 года.
- изобрела препарат, эффективность которого во время холерной эпидемии, а также дифтерии и брюшном тифе оказалась так высока, что за создание этого препарата Ермольева получила звание профессора.
-В 1942 году впервые в СССР получила пенициллин (крустозин ВИЭМ) и активно участвовала в организации его промышленного производства в СССР. Это спасло сотни тысяч жизней советских солдат во время Великой Отечественной войны
-Открыла светящийся холероподобный вибрион, носящий её имя. В 1942 году, когда Сталинград стал прифронтовым пунктом для эвакуированных, была направлена в город для предотвращения заболевания населения холерой, где было налажено производство холерного бактериофага, который ежедневно получали 50 000 человек. Полгода провела З. В. Ермольева в осаждённом Сталинграде. Опубликовала в Москве том же году результаты исследования, проведённого на себе во время открытия светящегося вибриона в 1922 году тогда Ермольева выпила раствор холерного вибриона, чтобы заразить себя и выздоровела после болезни
Ермольева, Зинаида Виссарионовна 2.10. 1897- 2.12. 1974 года. - изобрела препарат, эффективность которого во время холерной эпидемии, а также дифтерии и брюшном тифе оказалась так высока, что за создание этого препарата Ермольева получила звание профессора. -В 1942 году впервые в СССР получила пенициллин (крустозин ВИЭМ) и активно участвовала в организации его промышленного производства в СССР. Это спасло сотни тысяч жизней советских солдат во время Великой Отечественной войны -Открыла светящийся холероподобный вибрион, носящий её имя. В 1942 году, когда Сталинград стал прифронтовым пунктом для эвакуированных, была направлена в город для предотвращения заболевания населения холерой, где было налажено производство холерного бактериофага, который ежедневно получали 50 000 человек. Полгода провела З. В. Ермольева в осаждённом Сталинграде. Опубликовала в Москве том же году результаты исследования, проведённого на себе во время открытия светящегося вибриона в 1922 году тогда Ермольева выпила раствор холерного вибриона, чтобы заразить себя и выздоровела после болезни
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9k
Bill 2 часа назад
Взято из американского школьного учебника.
У них там на каждой странице:
- это первый американец, забивший три гола в одном матче
- это первая американка, прыгнувшая с парашютом
- это первый американец, дошедший пешком от Вашингтона до Калифорнии
- это первая в мире американка, надевшая "бикини"
- это первый в мире астронавт
- Миссисипи - самая длинная река в мире
и тд.
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135
Борис 2 часа назад
В оригинале 35 женщин-первопроходцев. Найдите лишнюю...
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1k
Берт 2 часа назад
Первопроходцы среди женщин? Тоже мне заслуга)) Почему выделена именно эта социальная группа?? Они убогие какие-то или особенные? Давайте выделим первопроходцев среди татар, индейцев племени Апачи, веганов, любителей шахмат и тд. В чем интерес-то?? Гагарин первопроходец, Терешкова -нет
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14k
Ego sum qui sum 2 часа назад
выпячивать достижения женщин такой же сексизм как и мужчин
думаю правильнее учитывать достижения человека невзирая на цвет, размер и форму гениталий
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23k
MatveiVainrub Ego sum qui sum 2 часа назад
Отличное умозаключение !!! +
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7k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"Магги Уокер была первой афроамериканкой"
==============
В каком месте она афроамериканка?

"Магги Уокер была первой афроамериканкой" ============== В каком месте она афроамериканка?
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9k
Паша Эмильевич Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Как ни странно, да. Она афроамериканка. С её изображением мало фото, но она нигде не выглядит цветной. И свой "Сберегательный банк Святого Луки Пенни" она организовала исходя из мысли, что банк должен был бороться с тяжелыми условиями расовой сегрегации, поощряя экономическую независимость и бережливость в черном сообществе.
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9k
Паша Эмильевич Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Там и все сотрудники банка были афроамериканцами...
Там и все сотрудники банка были афроамериканцами...
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9k
Паша Эмильевич Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Ну да. Скорее Европейские черты лица. Ну может чуть восточные...
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1k
Kariya Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Ну может удочеренная была.. или афроамериканка не в смысле нигра, а например предки были из Египта какого. Но это уже из разряда очевидного-невероятного, скорее просто в крови уже мало от африканских корней оставалось.
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8k
Андрей Ватрушкин Паша Эмильевич Час назад
Неграми они были, неграми.
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6k
klop 3 часа назад
Почти одна пиндосия представлена
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400
arcush 3 часа назад
А терешкова тут при чем? Корябь не слушается... Да весь народ мечтает за бессмертного путира... Мерзкая подлая старая дрянь! Белка со Стрелкой в этом ряду и в думе уместнее! Они тоже суки! Но хорошие собаки! Правда дааавно мертвые...
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7k
Агент Безопасной Национальности arcush 2 часа назад
Название темы прочитай, дебилушко - речь о женщинах-первопроходцах. Или она перестала быть первой женщиной-космонавтом, если у тебя от ее имени пердак взрывается?
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400
arcush Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Еще раз! Там нет Белки и Стрелки! Они почти бабы! В отличии от терешковой! Паскуды глупой и продажной! Не включай терешкову в среду достойных! Если включаешь, то и Белку со Стрелкой включай!
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7k
Агент Безопасной Национальности arcush 2 часа назад
Вон как все запущено-то...Отсыпь дэцл?
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400
arcush Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
А ты что сказать-то можешь... Ну ответь членораздельно! Нет? Только мычать...
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7k
Агент Безопасной Национальности arcush 2 часа назад

Трезвей, боярин. Утром похмелись, но без фанатизма.
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