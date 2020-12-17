36 женщин из мировой истории, которые стали первопроходцами

Некоторые женщины вошли в мировую историю, потому что им удалось выйти за рамки принятого в обществе и стали первыми. Каждая из них стала первопроходцем в своем деле, показав всему миру, как можно разрушить стереотипы и предрассудки. Покорить Эверест, переплыть Атлантический океан, объехать всю Америку на автомобиле - они доказали, что женщинам под силу любые вершины.
Магги Уокер была первой афроамериканкой, которая учредила банк и стала его руководителем в США в 1903 году. Банк The St. Luke Penny Savings Bank был одним из немногих, переживших Великую депрессию, и существует до сих пор.
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Энни Лондондерри
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Энни Лондондерри стала первой в мире женщиной, объехавшей вокруг света на велосипеде. Она научилась ездить на велосипеде только за два дня до отъезда. В итоге она совершила поездку за 15 месяцев и получила 10 000 долларов за этот рекорд.
Салли Луиза Томпкинс
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Медсестра по имени Салли Томпкинс была первой женщиной, получившей офицерское звание в армии США. В 1861 году она стала капитаном.
Бесси Колман
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В 1920 году молодая американка по имени Бесси Колман нашла финансового спонсора через газету, отправилась во Францию и обучилась на летчика. Она вернулась в США как первая женщина в стране, получившая лицензию пилота.
Джойс Бразерс
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Джойс Бразерс прославились в 1950-х годах - она стала первой женщиной, выигравшей в американском шоу "The $64,000 Question". Продюсеры шоу не хотели, чтобы она выиграла, и намеренно задавали ей сложные вопросы, но она все равно отвечала правильно.
Мэри Бабник Браун
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Мэри Бабник Браун стала известной тем, что пожертвовала свои волосы американским военным во время Второй мировой войны - для использования в метеорологических приборах. Ее волосы длиной 86 см подошли по всем требованиям: они никогда не подвергались химической обработке или нагреванию утюжком, а также Браун никогда их не стригла. Правительство предложило заплатить Браун, но она отказалась, посчитав это своим долгом.
Ребекка Латимер Фелтон
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Ребекка Латимер Фелтон - первая женщина в истории США, занявшая пост сенатора в 1922 году. Она служила сенатором всего один день, но вошла в историю, выступая за тюремную реформу, права женщин и образование.
Сетара Хусейнзада
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Сетара Хусейнзада стала первой женщиной, которая пела в телевизионной программе в Афганистане после захвата власти талибами в 2004 году. За это она получила многочисленные угрозы расправы и была вынуждена жить в изгнании.
Офа Мэй Джонсон
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Офа Мэй Джонсон - первая женщина, поступившая на службу в Корпус морской пехоты США. Она вступила в резерв морской пехоты 13 августа 1918 года, став первой женщиной-морпехом.
Шарлотт Томпсон Райд
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Шарлотт Томпсон Райд - первая женщина, занявшая пост в Конгрессе США. Она служила в качестве представителя США в Иллинойсе с 1963 по 1971 год.
Пенни Маршалл
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Актриса Пенни Маршалл, известная по роли Лаверны в телесериале "Лаверна и Ширли", стала первой женщиной-режиссёром, фильм которой собрал более 100 млн долларов в американском прокате. Ее первой режиссерской работой был фильм-комедия "Большой" 1988 года с Томом Хэнксом в главной роли.
Байяр Вуттен
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Байяр Вуттен стала первой женщиной-репортажным фотографом в США. Именно она назвала и создала логотип для Pepsi Cola.
Тони Стоун
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Тони Стоун была первой женщиной, которая играла в профессиональный бейсбол в качестве регулярного игрока в командах большой лиги. Ранее в команде могли участвовать лишь чернокожие мужчины.
Элис Хайлер Рэмси
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Элис Хайлер Рэмси стала первой женщиной в мире, пересекшей США от океана до океана за рулем автомобиля в 1909 году. 22-летняя домохозяйка и мать совершила путешествие из Нью-Йорка в Сан-Франциско на зеленом Maxwell 30.
Вигдис Финнбогадоуттир
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Вигдис Финнбогадоуттир считается первой женщиной в мире, избранной на пост конституционного главы государства. Она победила на выборах 1980 года, став президентом Исландии. Она также стала одной из трех женщин в мировой истории, которые находились на посту главы государства более 16 лет.
Тори Мурден
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Тори Мурден - первая женщина и первая американка, в одиночку пересекшая Атлантический океан в 1999 году. Она также была первой женщиной и первой американкой, поднявшейся на лыжах на географический южный полюс.
Амелия Эрхарт
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Став первой женщиной, перелетевшей Атлантику, Амелия Эрхарт создала свою линию одежды. В некоторых предметах одежды использовались парашютная ткань, ткань с крыльев самолета, а также пуговицы в виде пропеллеров.
Бобби Гибб
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В 1966 году Бобби Гибб стала первой женщиной, пробежавшей весь Бостонский марафон. В то время, когда женщинам было запрещено участвовать в марафоне, она побежала в шортах своего брата и толстовке с капюшоном, и завершила забег неофициально.
Гарриет Куимби
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В 1911 году Гарриет Куимби была удостоена сертификата U.S. Pilot’s, став первой женщиной, которая получила лицензию пилота в Америке. Меньше чем через год она стала первой женщиной, которая перелетела через Ла-Манш.
Мэри Кеннет Келлер
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Монахиня Мэри Кеннет Келлер была первой женщиной, получившей степень доктора компьютерных наук. Она также помогла изобрести BASIC (компьютерный язык).
Манон Реом
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Канадка Манон Реом была первой и единственной женщиной, когда-либо игравшей в НХЛ.
Ананди Гопал Джоши
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Ананди Гопал Джоши была первой женщиной-врачом из Индии и первой индийской женщиной, практикующей западную медицину.
Киниска
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Киниска - спартанская принцесса из Греции, которая считается первой женщиной, победившей на Олимпийских играх. Как писал Павсаний, она "с величайшей страстью предавалась олимпийским состязаниям и первая из женщин содержала с этой целью лошадей".
Хэтти Уайатт Карауэй
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Хэтти Уайатт Карауэй - первая женщина, демократически избранная в Сенат США. Она была сенатором США от Арканзаса с 1931 по 1945 годы.
Луиз Таден
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Луиз Таден была американской пионеркой авиации, она является обладательницей многочисленных рекордов. Она была первой женщиной, выигравшей "Бендикс", а также Таден обогнала Амелию Эрхарт и 18 других лучших женщин-пилотов на первом женском воздушном дерби в 1929 году.
Сиримаво Бандаранаике
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За 20 лет до того, как первую женщину демократически избрали в 1980 году президентом страны (а именно Исландии), Сиримаво Бандаранаике с Цейлона (современная Шри-Ланка) стала первой женщиной-премьер-министром. Она привела свою партию к победе на выборах 1960 года.
Эстер Пол Лавджой
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Эстер Пол Лавджой была американским врачом и пионером общественного здравоохранения, активистом избирательного права и кандидатом в Конгресс. Она предотвратила вспышку бубонной чумы в 1907-1908 годах и внесла большой вклад в систему здравоохранения.
Ванда Руткевич
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Польская альпинистка Ванда Руткевич стала первой женщиной, поднявшейся на второй восьмитысячник мира К2 в 1986 году. Она также была первой европейской женщиной, поднявшейся на Эверест.
Констанция Маркевич
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Ирландская суфражистка Констанция Маркевич была приговорена к смертной казни через расстрел после Пасхального восстания в Ирландии в 1916 году, но была спасена "исключительно из-за пола". Ее приговор был сокращен до пожизненного, но через год она была освобождена. Она стала министром труда и первой женщиной, избранной в парламент.
Энни Фокс
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Энни Фокс была первой женщиной, награжденной орденом "Пурпурное сердце" за боевые заслуги после службы старшей медсестрой во время нападения на Перл-Харбор в 1941 году.
Дженнифер Рингли
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19-летняя американка Дженнифер Рингли стала первой женщиной-стримером. Она включила веб-камеру на компьютере в своей комнате в общежитии колледжа в 1996 году. Рингли транслировала свою жизнь 24/7 - ее трансляции получали по 7 миллионов просмотров в день.
Кристета Комерфорд
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Кристета Комерфорд была первой женщиной шеф-поваром Белого дома с 2005 года. Она - первая женщина и первый человек азиатского происхождения, занявший этот пост.
Маргарет Томпсон Мёрдок
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Маргарет Томпсон Мёрдок - первая женщина-призёр Олимпийских игр в пулевой стрельбе, получившая это звание в 1976 году. Набрав в сумме 1162 очка, Мёрдюк заняла первое место, но после детального изучения золотая медаль перешла к ее соотечественнику - Лэнни Бэшему. На церемонии награждения по приглашению Бэшема она стояла вместе с ним на первой ступени пьедестала (на фото выше).
Фей Фуллер
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В 1890 году Фей Фуллер, американская школьная учительница и журналистка, стала первой женщиной, которая достигла вершины горы Ренье.
Валентина Владимировна Терешкова
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Валентина Терешкова - первая в мире женщина-космонавт, лётчик-космонавт СССР, удостоившаяся звания Героя Советского Союза, генерал-майор авиации.
Элисон Харгривз
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В 1995 году 33-летняя британка Элисон Харгривз стала первой женщиной, покорившей Эверест без дополнительного источника кислорода и помощи шерпов.
- изобрела препарат, эффективность которого во время холерной эпидемии, а также дифтерии и брюшном тифе оказалась так высока, что за создание этого препарата Ермольева получила звание профессора.
-В 1942 году впервые в СССР получила пенициллин (крустозин ВИЭМ) и активно участвовала в организации его промышленного производства в СССР. Это спасло сотни тысяч жизней советских солдат во время Великой Отечественной войны
-Открыла светящийся холероподобный вибрион, носящий её имя. В 1942 году, когда Сталинград стал прифронтовым пунктом для эвакуированных, была направлена в город для предотвращения заболевания населения холерой, где было налажено производство холерного бактериофага, который ежедневно получали 50 000 человек. Полгода провела З. В. Ермольева в осаждённом Сталинграде. Опубликовала в Москве том же году результаты исследования, проведённого на себе во время открытия светящегося вибриона в 1922 году тогда Ермольева выпила раствор холерного вибриона, чтобы заразить себя и выздоровела после болезни
У них там на каждой странице:
- это первый американец, забивший три гола в одном матче
- это первая американка, прыгнувшая с парашютом
- это первый американец, дошедший пешком от Вашингтона до Калифорнии
- это первая в мире американка, надевшая "бикини"
- это первый в мире астронавт
- Миссисипи - самая длинная река в мире
и тд.
думаю правильнее учитывать достижения человека невзирая на цвет, размер и форму гениталий
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В каком месте она афроамериканка?
Трезвей, боярин. Утром похмелись, но без фанатизма.