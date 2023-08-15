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В автосервисе Махачкалы прогремел мощный взрыв. Огонь перекинулся на АЗС и автомобили с людьми

В автосервисе Махачкалы прогремел мощный взрыв. Огонь перекинулся на АЗС и автомобили с людьми

Автор:
15 августа 2023 00:10
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Махачкала   ЧП   автосервис   взрыв   погибшие   пожар   пострадавшие   
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В здании автосервиса в Махачкале произошел мощный взрыв, сообщают СМИ. Огонь перебросился на рядом стоящую АЗС и автомобили, в которых были люди.

Момент взрывана заправке в Махачкале попал на видео. Предварительная площадь пожара - 500 кв.метров, сообщают в МЧС.

Пожарные препятствуют распространению огня на рядом расположенные здания и автомобили.

В региональном МВД сообщают, что взорвались две из восьми цистерн и есть большой риск повторных возгораний.

Вместе с заправкой в Махачкале загорелось десять автомобилей, внутри которых находились люди, сообщает с места корреспондент канала "Звезда":

Предварительно, пострадали 20 человек, шестеро, в том числе двое детей, погибли. Очевидцы считают, что число пострадавших будет увеличиваться. Медучреждения в Махачкале после взрыва на автосервисе перевели на усиленный режим работы.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС. В тушении пожара на автозаправке задействовано более 70 человек и 20 единиц техники.

В Дагестан для организации оказания медпомощи пострадавшим при ЧП на АЗС уже вылетел первый заместитель министра здравоохранения РФ.

Источник:

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Метки: Махачкала   ЧП   автосервис   взрыв   погибшие   пожар   пострадавшие   
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KlyaksaZ
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