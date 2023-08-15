В автосервисе Махачкалы прогремел мощный взрыв. Огонь перекинулся на АЗС и автомобили с людьми

Пожарные препятствуют распространению огня на рядом расположенные здания и автомобили.

В региональном МВД сообщают, что взорвались две из восьми цистерн и есть большой риск повторных возгораний.

Вместе с заправкой в Махачкале загорелось десять автомобилей, внутри которых находились люди, сообщает с места корреспондент канала "Звезда":