"Ой, потолок упал!": на нефтеустановке в Ангарске прогремел взрыв, есть погибшие

Сегодня с раннего утра жители Ангарска в мессенджерах и соцсетях обсуждают громкий звук, который раздался приблизительно в 5:52 утра со стороны комбината. Многие жители города в Иркутской области подумали, что началось землетрясение. Оказалось, что на технологической площадке нефтеперерабатывающего завода прогремел взрыв.
Сегодня, 15 декабря, около 6 часов утра на промплощадке Ангарской нефтехимической компании Роснефти произошло очередное крупное ЧП.
Городские камеры наблюдения зафиксировали яркую вспышку, после которой начался пожар. Его площадь составила около 2,5 тысячи квадратных метров, в тушении огня участвуют более 100 человек и 25 единиц техники.
На ТЭЦ-9, которая находится на территории промышленного массива, в помещениях выбило стёкла и обрушились подвесные потолки.
Как сообщают местные СМИ, в настоящий момент открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и охлаждение установки, а также разборка строительных конструкций. Известно, что в результате случившегося погибли двое рабочих, четверо — получили травмы и были госпиталзированы. Региональная прокуратура и Роспотребнадзор проводят проверки ЧП.
Предварительной причиной случившегося называют загазованность систем предприятия.
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эти потолки даже от сквозняка рушатся
вот упал потолок в здании 40-50-х годов постройки и не было ядерного взрыва... вот это страшно