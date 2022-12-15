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"Ой, потолок упал!": на нефтеустановке в Ангарске прогремел взрыв, есть погибшие

"Ой, потолок упал!": на нефтеустановке в Ангарске прогремел взрыв, есть погибшие

Автор:
15 декабря 2022 08:06
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   АНХК   Ангарск   ЧП   взрыв   видео   иркутская область   пожар   
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Сегодня с раннего утра жители Ангарска в мессенджерах и соцсетях обсуждают громкий звук, который раздался приблизительно в 5:52 утра со стороны комбината. Многие жители города в Иркутской области подумали, что началось землетрясение. Оказалось, что на технологической площадке нефтеперерабатывающего завода прогремел взрыв.

Сегодня, 15 декабря, около 6 часов утра на промплощадке Ангарской нефтехимической компании Роснефти произошло очередное крупное ЧП.

Городские камеры наблюдения зафиксировали яркую вспышку, после которой начался пожар. Его площадь составила около 2,5 тысячи квадратных метров, в тушении огня участвуют более 100 человек и 25 единиц техники.



На ТЭЦ-9, которая находится на территории промышленного массива, в помещениях выбило стёкла и обрушились подвесные потолки.



Как сообщают местные СМИ, в настоящий момент открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и охлаждение установки, а также разборка строительных конструкций. Известно, что в результате случившегося погибли двое рабочих, четверо — получили травмы и были госпиталзированы. Региональная прокуратура и Роспотребнадзор проводят проверки ЧП.


Предварительной причиной случившегося называют загазованность систем предприятия.

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Метки: Ynews   АНХК   Ангарск   ЧП   взрыв   видео   иркутская область   пожар   
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3  комментария
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2k
Андрей 45 минут назад
___и обрушились подвесные потолки.___
эти потолки даже от сквозняка рушатся
вот упал потолок в здании 40-50-х годов постройки и не было ядерного взрыва... вот это страшно
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1k
Faithless 12 минут назад
Шрейбикус, завязывай свою ципсошную деятельность на фишках разводить! Нет никаких взрывов ни в каких Ангарсках, это пво укрАины 13 из 13 гераней сбило.
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286
pomoxa 20 минут назад
Что-то последнее время этого всего стало слишком много....
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