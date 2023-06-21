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Мощный взрыв газа разрушил историческое здание в центре Парижа

Мощный взрыв газа разрушил историческое здание в центре Парижа

Автор:
21 июня 2023 19:09
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ГАЗ   Париж   взрыв   исторический район   обрушение   пострадавшие   
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Серьёзно пострадали как минимум четыре человека.

В историческом V округе Парижа, куда входит знаменитый среди туристов Латинский квартал, прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, взрыв был вызван утечкой газа в одной из квартир.

По данным французских СМИ, в результате взрыва четверо человек получили серьёзные увечья и находятся в критическом состоянии. Точное количество пострадавших пока неизвестно. Один из домов в районе разрушен до основания, но оперативные службы ещё не приступали к разбору завалов, поскольку пожарные борются с огнём.

Власти советуют избегать район происшествия, сотрудники полиции эвакуируют людей из близлежащих домов и отгоняют зевак. Сообщается о сильном запахе газа на месте обрушения здания.


UPD: по последним данным, пострадали 16 человек, семеро из них находятся в критическом состоянии, девять — в тяжёлом.

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Метки: Видео   ГАЗ   Париж   взрыв   исторический район   обрушение   пострадавшие   
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18  комментариев
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7k
Горец Ю 2 часа назад
Не, ну а чьто Ви хотели от американских газов?
Ви таки скажите!!!
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6k
maclay 2 минуты назад
Набздели.... после сала, а комнату не проветрили.
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285
0ptimist 5 минут назад
Удивлен, что на Петрова с Бошировым это еще не повесили, учитывая лебезение Франции по включению украины в нато-шу
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23k
Валерий 6 минут назад
ага, утечка газа, как же. Газ в квартире дом до основания не сложит.
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30k
Владимир 12 минут назад
Не везет что то славному городу Парыжу, не везет..
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20
Mary Jane 19 минут назад
У пропана есть интересная особенность, если его количество в воздухе до 10% или более 15% - такая смесь воспламеняется, а именно между 10 и 15 - взрывается
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20
Mary Jane Полчаса назад
Уже вижу заголовок в "Нью Йорк таймс"... "Путин уничтожает европейские памятники культуры"
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14k
Shtoppi Полчаса назад
ну вот как так можно? газ же у них там удовольствие не дешевое, чтобы вот так просто взрывы устраивать.
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2k
max Полчаса назад
Слава Советскому Союзу
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1k
Веселый Пук 37 минут назад
Хохлы наверное взорвали когда узнали что газ москальский?
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10k
Бритва Час назад
знатно бумкнуло.
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26k
ПаганецЪ Час назад
И только эхо разносило по кварталам: "...акбар... акбар..."
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3k
Диагноз Час назад
А вот интересно: Это были молекулы свободы или наш тоталитарный???
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9k
Maddy8 Час назад
А где либералы, которые будут говорить: всё что нужно знать о гейропе?
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271
Mauhur Maddy8 37 минут назад
Тебя минусуют ), но молча. Хозяин команды лаять не давал ))
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13k
GROMOZEKA 2 часа назад
Бывает
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