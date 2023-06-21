Мощный взрыв газа разрушил историческое здание в центре Парижа

Серьёзно пострадали как минимум четыре человека.
В историческом V округе Парижа, куда входит знаменитый среди туристов Латинский квартал, прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, взрыв был вызван утечкой газа в одной из квартир.
По данным французских СМИ, в результате взрыва четверо человек получили серьёзные увечья и находятся в критическом состоянии. Точное количество пострадавших пока неизвестно. Один из домов в районе разрушен до основания, но оперативные службы ещё не приступали к разбору завалов, поскольку пожарные борются с огнём.
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Власти советуют избегать район происшествия, сотрудники полиции эвакуируют людей из близлежащих домов и отгоняют зевак. Сообщается о сильном запахе газа на месте обрушения здания.
UPD: по последним данным, пострадали 16 человек, семеро из них находятся в критическом состоянии, девять — в тяжёлом.
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