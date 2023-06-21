Мощный взрыв газа разрушил историческое здание в центре Парижа

По данным французских СМИ, в результате взрыва четверо человек получили серьёзные увечья и находятся в критическом состоянии. Точное количество пострадавших пока неизвестно. Один из домов в районе разрушен до основания, но оперативные службы ещё не приступали к разбору завалов, поскольку пожарные борются с огнём.