Нефтяная платформа взорвалась в Мексиканском заливе

Нефтяная платформа принадлежит мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex.
Взрыв и крупный пожар и на нефтедобывающей платформе Nohoch Alfa произошёл вчера днём у берегов Мексики. В момент ЧП на платформе находилось 180 сотрудников мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex.
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По последним данным, пострадали как минимум восемь человек, двое из них скончались, ещё один рабочий числится пропавшим без вести. Вспомогательные суда смогли эвакуировать большую часть сотрудников и при помощи систем пожаротушения спустя несколько часов локализовали возгорание.
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В корпорации Pemex заявили, что пострадавшие в результате пожара платформы играли существенную роль в системе добычи газа. И этот инцидент сильно ударит по общим показателям компании.
Насколько сильно пострадали платформы и что стало причиной возгорания пока неизвестно.
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Что то мне это напоминает, когда был пожар на ВР, а потом утечка нефти в течении месяца. Ну а дальше, экологическая катастрофа, которая до сих пор сказывается.
Грета жарким пламенем согрета.