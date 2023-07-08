Нефтяная платформа взорвалась в Мексиканском заливе

По последним данным, пострадали как минимум восемь человек, двое из них скончались, ещё один рабочий числится пропавшим без вести. Вспомогательные суда смогли эвакуировать большую часть сотрудников и при помощи систем пожаротушения спустя несколько часов локализовали возгорание.