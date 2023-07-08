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Нефтяная платформа взорвалась в Мексиканском заливе

Нефтяная платформа взорвалась в Мексиканском заливе

Автор:
08 июля 2023 11:45
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Мексика   взры   мексиканский залив   нефтедобывающая платформа   пожар   пострадавшие   
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Нефтяная платформа принадлежит мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex.

Взрыв и крупный пожар и на нефтедобывающей платформе Nohoch Alfa произошёл вчера днём у берегов Мексики. В момент ЧП на платформе находилось 180 сотрудников мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex.

По последним данным, пострадали как минимум восемь человек, двое из них скончались, ещё один рабочий числится пропавшим без вести. Вспомогательные суда смогли эвакуировать большую часть сотрудников и при помощи систем пожаротушения спустя несколько часов локализовали возгорание.

В корпорации Pemex заявили, что пострадавшие в результате пожара платформы играли существенную роль в системе добычи газа. И этот инцидент сильно ударит по общим показателям компании.

Насколько сильно пострадали платформы и что стало причиной возгорания пока неизвестно.

Источник:

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Метки: Мексика   взры   мексиканский залив   нефтедобывающая платформа   пожар   пострадавшие   
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16  комментариев
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8k
Trenzel2003 17 часов назад
Утечки нефти пока нет?
Что то мне это напоминает, когда был пожар на ВР, а потом утечка нефти в течении месяца. Ну а дальше, экологическая катастрофа, которая до сих пор сказывается.
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79
Сергей.РФ 5 часов назад
не удивлюсь,что скоро напишут мол видели на платформе русского с самокруткой во рту, с балалайкой-из кармана торчала бутылка водки. у них нет никаких происшествий по недогляду у них все по закону.
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4k
Сергей С 7 часов назад
Это не я
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27k
фрол фомич 10 часов назад
Глубоководный горизонт Часть 2
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8k
Компьютер DELL с монитором 15 часов назад
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16k
Алекс 15 часов назад
Ну все. Повод поднять цены на нефть....
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3k
Lexx 15 часов назад
Дайте угадаю. Россия виновата?
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660
cvintus_1 16 часов назад
Где Грета???
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3k
Ухалус Посовиномус 16 часов назад
А что мы? Мы только на китов посмотреть ездили...
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189
Ариманов Ухалус Посовиномус 12 часов назад
Не, в Мексику они не ездоки, Мексика на Россию не наезжает.
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2k
Digektor 17 часов назад
Pemex или Femex? Или Femex стали причиной пожара на Pemex?
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