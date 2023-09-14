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Россиянка не получила положенную ей квартиру и залила чиновника «перцовкой»

Россиянка не получила положенную ей квартиру и залила чиновника «перцовкой»

Автор:
14 сентября 2023 19:45
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Людмила Аникеева   Сахалин   Углегорск   ботинок   бросок   газовый баллончик   губернатор   мэр   перцовка   
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Это известная дама - в прошлом году она бросила ботинок в мэра.

В августе прошлого года Людмила Аникеева пришла на встречу с губернатором Сахалина  Валерием Лимаренко. Там был и мэр Углегорска Дмитрий Цуканов - в этом городе и живёт Людмила, вместе с мужем и ребёнком.

Женщина заявила, что её семье никак не могут дать нормальную квартиру. Поэтому они ютятся в жутких условиях в аварийном доме. Достала ботинок, показала на нём плесень, а потом швырнула башмак в мэра.

Чуть позже губернатор Лимаренко сообщил:

Я не позволю чиновникам игнорировать жителей, каждый из прозвучавших вопросов взят на контроль, и я строго буду спрашивать с ответственных.

Через несколько дней семье Аникеевых дали другую квартиру:

Администрация Углегорского района в течение суток предоставила жилье жительнице райцентра после жалобы губернатору. Жительнице Углегорска Людмиле Аникеевой вместе с сыном и мужем выделили комфортабельную двухкомнатную квартиру из муниципального жилфонда. Дом располагается в удобном микрорайоне по адресу: ул. Заводская, 7.

Но женщина считает, что жилплощадь никуда не годится. По её словам, власти выделили не новую квартиру, а вторичку. В доме 1964 года постройки - почти в два раза «старше» предыдущего аварийного жилья.

В ролике сначала бросок ботинка, затем «новый» дом:

Прошло больше года и Аникеева снова пришла на приём - теперь уже он проходил в селе Ольховка. На встречу с местными жителями приехал глава района Фёдор Филин.

«Где моя положенная квартира?», - спрашивает женщина. Голос за кадром просит её уйти, потому что она на приём не записывалась. Тогда Аникеева достала газовый баллончик и распылила его в лицо одного из присутствующих. После этого ушла.

Двоих чиновников: начальника комитета по управлению муниципальной собственностью и вице-мэра по ЖКХ — госпитализировали с ожогами глаз. Несколько человек надышались газом и получили лёгкое отравление.

Аникееву ищут.

Источник:

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Метки: Видео   Людмила Аникеева   Сахалин   Углегорск   ботинок   бросок   газовый баллончик   губернатор   мэр   перцовка   
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9  комментариев
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13k
..: Атеист :.. Час назад
С такими методами она получит свою жил площадь, бесплатно, даже с питанием! Правда на пару лет всего, но зато с питанием бесплатным!)) и даже услуги жкх платить не придется.
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24k
sssss3 19 минут назад
Кто мне скажет за такую ситуацию.
Допустим у меня есть в собственности квартира в доме, дом признают аварийным и он идёт под снос.
У меня есть ЕЩЁ квартира в которой я проживаю, не моя, муниципальная, у меня на праве соц найма.
Что должен мне муниципалитет за снесённую МОЮ недвижимость???
Деньги???
Такую же квартиру по площади в этом районе???
Или пинка под зад???
Я ведь с другими собственниками опустил СВОЮ собственность до состояния аварийной???
У других людей вообще нет жилья и они в очереди стоят??? Получается если мне выдадут жильё, то я обойду других, которые ничуть не хуже меня и более нуждаются.....
Пишите. Своё отношение. Ситуёвина реальная, не со мной конечно Ситуация разрешена. Просто хочется узнать мнение аудитории......
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1k
Alex Zx Полчаса назад
активная мадам
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5k
Горожанин Полчаса назад
На этом общественная история агрессивной дуры и закончится... Великий Пушкин, как всегда, прав... "Сказка о рыбаке и рыбке" и старухе у разбитого корыта - вот вам и правда, она жизненна и всегда актуальна.
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525
яков джугашвили Полчаса назад
Во хату быстро себе нашла
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4k
Alex 36 минут назад
Так этим скотам (чиновникам) и надо
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73
Собака У Попа 59 минут назад
В статье не уточняется, есть ли новые квартиры у мэра с губернатором. И если нет, то она тоже могла бы подождать. Ведь в нашей стране все равны.
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August

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