Россиянка не получила положенную ей квартиру и залила чиновника «перцовкой»

В августе прошлого года Людмила Аникеева пришла на встречу с губернатором Сахалина Валерием Лимаренко. Там был и мэр Углегорска Дмитрий Цуканов - в этом городе и живёт Людмила, вместе с мужем и ребёнком.

Женщина заявила, что её семье никак не могут дать нормальную квартиру. Поэтому они ютятся в жутких условиях в аварийном доме. Достала ботинок, показала на нём плесень, а потом швырнула башмак в мэра.