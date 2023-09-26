Китаец спрятал полмиллиона рублей в кроссовках и попытался вывезти в КНР

На таможне в Уссурийске (Приморский край) задержали гражданина КНР, который спрятал деньги в кроссовки, потому что не знал, стоит ли их декларировать. Нервный китаец сразу привлёк внимание таможенников на автомобильном пункте пропуска Краскино. И как отмечают СМИ, мужчина сам себя выдал, начав паниковать, когда служебная собака заинтересовалась его обувью.





Китайца отвели в отдельное помещение для личного досмотра, где сотрудники таможни обнаружили в двух кроссовках мужчины 94 пятитысячные купюры (470 тысяч рублей).