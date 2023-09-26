Китаец спрятал полмиллиона рублей в кроссовках и попытался вывезти в КНР

Самое смешное в этой истории, что горе-контрабандист мог провезти деньги и в кармане, не декларируя их. Но теперь он потеряет гораздо больше полумиллиона. Увы, но незнание законов не освобождает от ответственности.
На таможне в Уссурийске (Приморский край) задержали гражданина КНР, который спрятал деньги в кроссовки, потому что не знал, стоит ли их декларировать. Нервный китаец сразу привлёк внимание таможенников на автомобильном пункте пропуска Краскино. И как отмечают СМИ, мужчина сам себя выдал, начав паниковать, когда служебная собака заинтересовалась его обувью.
Китайца отвели в отдельное помещение для личного досмотра, где сотрудники таможни обнаружили в двух кроссовках мужчины 94 пятитысячные купюры (470 тысяч рублей).
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На вопрос таможенников, зачем он спрятал деньги в обувь, тот ответил, что до конца не разобрался, нужно ли по российским законам декларировать такую сумму. При этом китаец уверял, что заработал эти деньги честным трудом, правда, каким именно, не уточнил, .
Самое печальное для китайца, что эту сумму он мог не декларировать и спокойно держать их в карманах или сумке, но именно из-за того, что он попытался скрыть валюту от таможенного контроля, его ждёт штраф до трёхкратного размера сокрытых средств (почти 1,5 млн рублей) плюс возможная конфискация тех 470 тысяч рублей, что он прятал в кроссовках. Против осторожного, но неумного китайца возбудили дело по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ.
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"Против осторожного, но неумного китайца возбудили дело по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ."
Фигня какая-то. Если можно не декларировать, то какая разница где он носит деньги? В кармане, в тапочках или в трусах. Это его сугубо личное дело!
Т.е. зависит от того где везёшь? Если в кармане - без проблем, если в кроссовке - статья и штраф. А где прописаны места "законного/незаконного" провоза?