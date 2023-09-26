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Китаец спрятал полмиллиона рублей в кроссовках и попытался вывезти в КНР

Китаец спрятал полмиллиона рублей в кроссовках и попытался вывезти в КНР

Автор:
26 сентября 2023 12:49
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Уссурийск   китаец   конфискация   сокрытие денег   таможня   
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Самое смешное в этой истории, что горе-контрабандист мог провезти деньги и в кармане, не декларируя их. Но теперь он потеряет гораздо больше полумиллиона. Увы, но незнание законов не освобождает от ответственности.

На таможне в Уссурийске (Приморский край) задержали гражданина КНР, который спрятал деньги в кроссовки, потому что не знал, стоит ли их декларировать. Нервный китаец сразу привлёк внимание таможенников на автомобильном пункте пропуска Краскино. И как отмечают СМИ, мужчина сам себя выдал, начав паниковать, когда служебная собака заинтересовалась его обувью.


Китайца отвели в отдельное помещение для личного досмотра, где сотрудники таможни обнаружили в двух кроссовках мужчины 94 пятитысячные купюры (470 тысяч рублей).

На вопрос таможенников, зачем он спрятал деньги в обувь, тот ответил, что до конца не разобрался, нужно ли по российским законам декларировать такую сумму. При этом китаец уверял, что заработал эти деньги честным трудом, правда, каким именно, не уточнил, .

Самое печальное для китайца, что эту сумму он мог не декларировать и спокойно держать их в карманах или сумке, но именно из-за того, что он попытался скрыть валюту от таможенного контроля, его ждёт штраф до трёхкратного размера сокрытых средств (почти 1,5 млн рублей) плюс возможная конфискация тех 470 тысяч рублей, что он прятал в кроссовках. Против осторожного, но неумного китайца возбудили дело по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ.

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Метки: Видео   Уссурийск   китаец   конфискация   сокрытие денег   таможня   
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20  комментариев
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30k
Юрьевич 2 часа назад
"Самое печальное для китайца, что эту сумму он мог не декларировать и спокойно держать их в карманах или сумке"
"Против осторожного, но неумного китайца возбудили дело по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ."

Фигня какая-то. Если можно не декларировать, то какая разница где он носит деньги? В кармане, в тапочках или в трусах. Это его сугубо личное дело!
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10k
Сол Гудман 14 минут назад
Сказал, бы что он всегда так деньги носит, вместо стелек ортапедических
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4k
Vlad 23 минуты назад
"эту сумму он мог не декларировать и спокойно держать их в карманах или сумке, но именно из-за того, что он попытался скрыть валюту от таможенного контроля, его ждёт штраф до трёхкратного размера сокрытых средств"
Т.е. зависит от того где везёшь? Если в кармане - без проблем, если в кроссовке - статья и штраф. А где прописаны места "законного/незаконного" провоза?
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11k
Zемляк Полчаса назад
Российские купюры китайскими ногами пахнуть будут. Вот, в чем весь сырбор
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6k
Pashuta 39 минут назад
Бред какой-то... любая сумма не превышающая установленный законом лимит может перевозиться как угодно гражданином. Хоть в штанах, хоть в ботинках, хоть в рукаве свей пижамы.. А если бы ему жена кармашек на трусах пришила? Да хоть ж..пу пусть засунет...))))
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6k
Трям 41 минуту назад
Полная херня! Если можно не декларировать, то никого ниибёт где я перевожу бабки - в камане, в трусах, в тапках, да хоть в жопе!
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65k
Александр Ломовицкий Час назад
вез бы честно не спросили бы - где взял , а тут даже ответить не смог где взял . значит заработал нечестным путем ,ща еще накопают где взял и еще пару статей повесят . ибо нехер
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5k
Rubiroid_47 2 часа назад
Это чё это получается, я не могу носить деньги в ботинках?
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7k
Станислав 2 часа назад
Сказал бы, в карманы не уместилось, положил в ботинки, чо доипались.
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56k
dima423 2 часа назад
Так в чем его обвиняют? сумма меньше чем подлежит декларированию..а где он ее везет это его дело))
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9k
Бритва 2 часа назад
определённо, опасный рецидивист, прятал награбленное.
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