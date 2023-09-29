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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 766 постов • 41 подписчик подписаться
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Нью-Йорк «подмочило» ливнем, самым сильным за последние 140 лет

Нью-Йорк «подмочило» ливнем, самым сильным за последние 140 лет

Автор:
29 сентября 2023 20:15
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Нью-Йорк   город   ливень   потоп   штат   шторм   
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Затоплены шоссе, задержаны рейсы в аэропорте, метро работает с перебоями.

Три месяца назад Нью-Йорк накрыл шторм, тогда погибло несколько человек. И вот опять - теперь уже город попал под мощнейший ливень.

Улицы затопило и власти остановили движение по главной транспортной артерии восточного Манхэттена - на участке ФДР-Драйв. В аэропорту Ла-Гуардия временно приостановили полёты, а потом закрыли один из терминалов.

Управление транспорта просит жителей по возможности сидеть дома и не пользоваться метро.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул сообщила, в отдельных районах города выпало до 13 сантиметров осадков и ожидается ещё примерно 18 сантиметров.

Это очень опасный для жизни шторм. Рассчитывайте на это в течение следующих 20 часов, - заявила губернатор штата.

И ввела режим ЧС.

Источник:

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Метки: Видео   Нью-Йорк   город   ливень   потоп   штат   шторм   
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10  комментариев
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20k
Александр 2 часа назад
А потом чтобы как в фильме, бац и мороз под 40
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9k
Zhora Полчаса назад
- Собянин, где ливнёвки?!
- Это Нью-Йорк
- А, ну тогда понятно, это другое! Просто циклон прошёл
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> Полчаса назад
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22k
BiZ 37 минут назад
началось
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32k
Ego sum qui sum 41 минуту назад
потом саранча и очередная сметь Хантера Байдена
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67
Павел 51 минуту назад
Похоже, и правда так:
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12k
Владимир 54 минуты назад
Ну хоть улицы от говна отмоет, и где эксперты по Собянину и ливневкам? АУ.....
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6k
Leo Sun 58 минут назад
Умники, кричавшие про ливнёвки в аналогичных новостях про российские города, ваш выход!
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3k
poбт 2 часа назад
а шо такое?
у них ливневки только в кино про черепашек ниндзя?
или все 140 лет бюджеты осваивали себе в карман?
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