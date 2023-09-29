Нью-Йорк «подмочило» ливнем, самым сильным за последние 140 лет

Затоплены шоссе, задержаны рейсы в аэропорте, метро работает с перебоями.
Три месяца назад Нью-Йорк накрыл шторм, тогда погибло несколько человек. И вот опять - теперь уже город попал под мощнейший ливень.
Улицы затопило и власти остановили движение по главной транспортной артерии восточного Манхэттена - на участке ФДР-Драйв. В аэропорту Ла-Гуардия временно приостановили полёты, а потом закрыли один из терминалов.
Управление транспорта просит жителей по возможности сидеть дома и не пользоваться метро.
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Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул сообщила, в отдельных районах города выпало до 13 сантиметров осадков и ожидается ещё примерно 18 сантиметров.
Это очень опасный для жизни шторм. Рассчитывайте на это в течение следующих 20 часов, - заявила губернатор штата.
И ввела режим ЧС.
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- Это Нью-Йорк
- А, ну тогда понятно, это другое! Просто циклон прошёл
у них ливневки только в кино про черепашек ниндзя?
или все 140 лет бюджеты осваивали себе в карман?