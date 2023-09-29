Нью-Йорк «подмочило» ливнем, самым сильным за последние 140 лет

Три месяца назад Нью-Йорк накрыл шторм, тогда погибло несколько человек. И вот опять - теперь уже город попал под мощнейший ливень.

Улицы затопило и власти остановили движение по главной транспортной артерии восточного Манхэттена - на участке ФДР-Драйв. В аэропорту Ла-Гуардия временно приостановили полёты, а потом закрыли один из терминалов.

Управление транспорта просит жителей по возможности сидеть дома и не пользоваться метро.