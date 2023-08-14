Приметы и суеверия, в которые наивно верили дети 90-х и 2000-х

Суеверия и приметы, распространенные среди детей 90-х и 2000-х годов в России, смешивали в себе историческое наследие и мифологию с современной культурой. Сегодня вспомним некоторые из них.
Напугаешься - окосеешь: Подобные истории и суеверия помогали детям и взрослым объяснить необъяснимые вещи. Это доказывает, как суеверия влияли на повседневную психологию и способствовали формированию верований.
Убить большого комара: Если видели большого комара, то боялись, что он малярийный, и его точно нужно было уничтожить. Подобные суеверия могли возникать из-за ограниченного доступа к информации и знаниям о природе. Вероятно, это было попыткой ребят оправдать свой страх перед неизвестным и непонимаемым.
Нитка на одежде - жених или невеста: Этот обычай может отражать культурное наследие, связанное с обрядами и свадебной традицией. В многих обществах существовали ритуалы, связанные с предсказанием будущего партнера. И в России с детства ребятишки использовали эту присказку. Ещё на новом месте когда ночевали, то приговаривали: "Приснись жених невесте".
На себе не показываю: Это суеверие могло возникнуть из желания защитить других от негативных воздействий. Ведь никто не хочет, чтобы плохое "заразило" других.
Не смотри на сварку: Это суеверие также могло быть попыткой объяснить страх или предостеречь от опасных ситуаций. Люди всегда стремились сохранить свое здоровье и неприкосновенность.
Перешагнешь брата - расти перестанет: Это суеверие может отражать заботу о взаимоотношениях между близкими. В истории многих культур присутствуют обряды, связанные с братской связью и заботой друг о друге.
Наступить на ногу - к ссоре: Это суеверие сохраняло в себе элементы древних обычаев уважения к индивидуальным границам и избегания конфликтов. В истории многих культур есть подобные традиции, связанные с уважением к другим людям и их пространству.
Нельзя наступать на трещины: Даже говорили: "Кто на трещину наступит, тот и мать свою погубит". На себе примету проверять не хотелось, потому все перепрыгивали через них.
Поклянись сердцем матери: Только после такой клятвы можно было доверять человеку. Покруче честного слова. Ведь рисковать мамой никто не хотел.
На каком глазу ресничка: Это используют все до сих пор. И ведь верят, что если угадать и загадать желание, то оно обязательно сбудется.
Суеверия и приметы часто служили способом объяснения непонятных событий и явлений, помогали детям чувствовать себя частью своей культуры и общества, а также формировали их взгляды на мир.
А в какие суеверия вы верили в детстве?
Источник:
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2. Убить большого комара - это просто обрывочная информация. Малярийный комар отличается от обычного. Большой комар - отличается. Отсюда путаница (это кроме того, что на территории России малярийных комаров нет)
Но в принципе убийство крупных комаров оправдано - они веганы
3. Напугаешься - окосеешь. Не обязательно, но бывает. Сильный испуг при определённых условиях может привести к такому финалу. Но далеко не всегда.
4. Нельзя наступать на трещины. Это пришло с горных регионов. В горах на льду - реально не стоит
5. Нитка на одежде - жених или невеста. Ну и здесь есть реальная основа. Там где были жёсткие табу на секс до свадьбы, нахождение "чужой" нитки (или волоса) на одежде могло привести к насильственной свадьбе.
Вообще все "суеверия" имеют под собой реальную основу, просто зачастую она либо "не отсюда", либо устарела
Это же суеверие.
Это как с лампочкой - которую можно запихнуть в рот, а вынуть нельзя - часто ж проверить хотят.
А на сварку смотреть - зрения лишиться, дураки проверяли
Этим приметам сто лет в обед.
А ещё в метро по "клеточкам" ходили.