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Приметы и суеверия, в которые наивно верили дети 90-х и 2000-х

Приметы и суеверия, в которые наивно верили дети 90-х и 2000-х

Автор:
14 августа 2023 11:24
Сообщество : Юмор
Метки: 90-е   дети   детские приколы   интересно   приметы   суеверия   фото   
2327
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Суеверия и приметы, распространенные среди детей 90-х и 2000-х годов в России, смешивали в себе историческое наследие и мифологию с современной культурой. Сегодня вспомним некоторые из них.

Напугаешься - окосеешь: Подобные истории и суеверия помогали детям и взрослым объяснить необъяснимые вещи. Это доказывает, как суеверия влияли на повседневную психологию и способствовали формированию верований.


Убить большого комара: Если видели большого комара, то боялись, что он малярийный, и его точно нужно было уничтожить. Подобные суеверия могли возникать из-за ограниченного доступа к информации и знаниям о природе. Вероятно, это было попыткой ребят оправдать свой страх перед неизвестным и непонимаемым.


Нитка на одежде - жених или невеста: Этот обычай может отражать культурное наследие, связанное с обрядами и свадебной традицией. В многих обществах существовали ритуалы, связанные с предсказанием будущего партнера. И в России с детства ребятишки использовали эту присказку. Ещё на новом месте когда ночевали, то приговаривали: "Приснись жених невесте".


На себе не показываю: Это суеверие могло возникнуть из желания защитить других от негативных воздействий. Ведь никто не хочет, чтобы плохое "заразило" других.



Не смотри на сварку: Это суеверие также могло быть попыткой объяснить страх или предостеречь от опасных ситуаций. Люди всегда стремились сохранить свое здоровье и неприкосновенность.


Перешагнешь брата - расти перестанет: Это суеверие может отражать заботу о взаимоотношениях между близкими. В истории многих культур присутствуют обряды, связанные с братской связью и заботой друг о друге.

Наступить на ногу - к ссоре: Это суеверие сохраняло в себе элементы древних обычаев уважения к индивидуальным границам и избегания конфликтов. В истории многих культур есть подобные традиции, связанные с уважением к другим людям и их пространству.



Нельзя наступать на трещины: Даже говорили: "Кто на трещину наступит, тот и мать свою погубит". На себе примету проверять не хотелось, потому все перепрыгивали через них.


Поклянись сердцем матери: Только после такой клятвы можно было доверять человеку. Покруче честного слова. Ведь рисковать мамой никто не хотел.


На каком глазу ресничка: Это используют все до сих пор. И ведь верят, что если угадать и загадать желание, то оно обязательно сбудется.


Суеверия и приметы часто служили способом объяснения непонятных событий и явлений, помогали детям чувствовать себя частью своей культуры и общества, а также формировали их взгляды на мир.

А в какие суеверия вы верили в детстве?




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Метки: 90-е   дети   детские приколы   интересно   приметы   суеверия   фото   
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28  комментариев
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34k
Андрей Иванов Час назад
1. Не смотри на сварку - ослепнешь. С электросваркой - так и есть. Думаете, сварщики от нехер делать на себя маску с тёмным стеклом надевают? Смотришь на сварку - получаешь повреждение роговицы глаз. Жуткая боль, а если запустить, то можно и ослепнуть.

2. Убить большого комара - это просто обрывочная информация. Малярийный комар отличается от обычного. Большой комар - отличается. Отсюда путаница (это кроме того, что на территории России малярийных комаров нет)
Но в принципе убийство крупных комаров оправдано - они веганы

3. Напугаешься - окосеешь. Не обязательно, но бывает. Сильный испуг при определённых условиях может привести к такому финалу. Но далеко не всегда.

4. Нельзя наступать на трещины. Это пришло с горных регионов. В горах на льду - реально не стоит

5. Нитка на одежде - жених или невеста. Ну и здесь есть реальная основа. Там где были жёсткие табу на секс до свадьбы, нахождение "чужой" нитки (или волоса) на одежде могло привести к насильственной свадьбе.

Вообще все "суеверия" имеют под собой реальную основу, просто зачастую она либо "не отсюда", либо устарела
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50k
turyst 3 минуты назад
Автор, иди, смотри на сварку.
Это же суеверие.
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5k
Тамара Полчаса назад
Про сварку специально упомянули, чтоб больше дурней ослепло?
Это как с лампочкой - которую можно запихнуть в рот, а вынуть нельзя - часто ж проверить хотят.
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1k
Mikhail Полчаса назад
"борьба с суевериями" в исполнении еще более невежественного персонажа, чем те кто использует накопленный опыт на бытовом уровне.
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59k
Александр Полчаса назад
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1k
Kra 39 минут назад
Мне кажется эти приметы и суеверия не из 90-2000хх, а с незапамятных времен.
А на сварку смотреть - зрения лишиться, дураки проверяли
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665
Takerey 46 минут назад
Нитку еще надо было мотать на палец, перечисляя буквы алфавита на каждый виток. На какой букве нитка кончится, на ту букву и имя жениха/невесты.)
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16k
Мистер Фикс Час назад
А причем здесь девяностые?
Этим приметам сто лет в обед.
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4k
Lexx 2 часа назад
Наступишь на трещину - получишь затрещину!
А ещё в метро по "клеточкам" ходили.
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843
ruslan d 2 часа назад
Ну смотреть на сварку полезного мало , а остальное детские легенды
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6k
Умница-красавица 2 часа назад
Охренеть, по мнению автора- 90-е это глубокая древность, а до 90х вообще ничего не было. А убить большого комара - это к дождю вообще-то
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8k
sedoisever 2 часа назад
Большинство из этого ещё у наших родителей было. А это нихрена не 90-е. Даже не 60-е...
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
От любых суеверий и заблуждений легко избавиться, если исключить из рациона эти три продукта.
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