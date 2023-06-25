"Женись в 13, роди 10 детей": семейные нормы дореволюционной России

Что же именно сейчас может здорово нас удивить?

Раннее замужество

Если сейчас 40-летняя невеста мало кого удивляет, то в те времена такой роскоши себе позволить никто не мог. Стоит отметить, что отчасти, это было связано с небольшой средней продолжительностью жизни, поэтому выйти замуж в 13-15 лет для девушки казалось нормой.