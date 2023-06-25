"Женись в 13, роди 10 детей": семейные нормы дореволюционной России

Время идет, нормы меняются, поэтому то, что не удивляло нас сотню лет назад, сейчас может кого-то шокировать. Наши прабабушки и прадедушки воспитывались абсолютно по-другому, и отношение к семье, конечно, у них было иным.
Что же именно сейчас может здорово нас удивить?
Раннее замужество
Если сейчас 40-летняя невеста мало кого удивляет, то в те времена такой роскоши себе позволить никто не мог. Стоит отметить, что отчасти, это было связано с небольшой средней продолжительностью жизни, поэтому выйти замуж в 13-15 лет для девушки казалось нормой.
Материнство
Роль матери в крестьянской семье всегда была особой. И двоякой. С одной стороны, именно она решала все бытовые проблемы и пользовалась авторитетом в семье. А с другой, с учетом того, что с женщинами не особо считались, порой к мнению матери не прислушивались или от него и вовсе отмахивались.
Бабушки и дедушки
Естественно, большинство наших предков жило благодаря тяжелому физическому труду. Работали все: дети, взрослые и даже беременные женщины. Абсолютно все трудились, в том числе и бабушки с дедушками. Те, кстати говоря, не только проводили время в полях, но и пользовались немалым авторитетом в деревнях, ведь они были достаточно мудрыми и хозяйственными людьми.
Много детей
Ну, а это вообще мало кого удивляло. Много детей было некой нормой, которая взросла отнюдь не из-за любви к детям, а из-за банального расчета.
Чем больше вырастишь - тем больше будет кормильцев в будущем. Поэтому 5-7 и даже 10 детей были абсолютной нормой.
Разное отношение к детям
При этом отношение к детям было абсолютно разным. Если рождалась девочка, то отцы чаще всего оставались равнодушными. Более того, молодого отца, у которого родилась дочка, мужчина ы деревне имели право побить. А вот мальчикам были искренне рады.
Источник:
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Автор, вы вообще откуда взяли эту ересь?!
На самом деле размер участков земли, которые община нарезала крестьянам, зависел от числа едоков – поэтому крестьяне стремились родить как можно больше детей.
З.Ы. Увидел источник, вопросы отпали.
А то что ртов прибавляется и работать надо ещё больше, тогда какой это расчёт? Идиотские умозаключения автора. Уклад жизни такой был, гондонов не было, сколько успели столько и настругали.