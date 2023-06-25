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"Женись в 13, роди 10 детей": семейные нормы дореволюционной России

"Женись в 13, роди 10 детей": семейные нормы дореволюционной России

Автор:
25 июня 2023 10:34
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   дети   интересно   люди   познавательно   семья   фото   
1612
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Время идет, нормы меняются, поэтому то, что не удивляло нас сотню лет назад, сейчас может кого-то шокировать. Наши прабабушки и прадедушки воспитывались абсолютно по-другому, и отношение к семье, конечно, у них было иным.

Что же именно сейчас может здорово нас удивить?

Раннее замужество

Если сейчас 40-летняя невеста мало кого удивляет, то в те времена такой роскоши себе позволить никто не мог. Стоит отметить, что отчасти, это было связано с небольшой средней продолжительностью жизни, поэтому выйти замуж в 13-15 лет для девушки казалось нормой.

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Материнство

Роль матери в крестьянской семье всегда была особой. И двоякой. С одной стороны, именно она решала все бытовые проблемы и пользовалась авторитетом в семье. А с другой, с учетом того, что с женщинами не особо считались, порой к мнению матери не прислушивались или от него и вовсе отмахивались.

Бабушки и дедушки

Естественно, большинство наших предков жило благодаря тяжелому физическому труду. Работали все: дети, взрослые и даже беременные женщины. Абсолютно все трудились, в том числе и бабушки с дедушками. Те, кстати говоря, не только проводили время в полях, но и пользовались немалым авторитетом в деревнях, ведь они были достаточно мудрыми и хозяйственными людьми.

Много детей

Ну, а это вообще мало кого удивляло. Много детей было некой нормой, которая взросла отнюдь не из-за любви к детям, а из-за банального расчета.

Чем больше вырастишь - тем больше будет кормильцев в будущем. Поэтому 5-7 и даже 10 детей были абсолютной нормой.

Разное отношение к детям

При этом отношение к детям было абсолютно разным. Если рождалась девочка, то отцы чаще всего оставались равнодушными. Более того, молодого отца, у которого родилась дочка, мужчина ы деревне имели право побить. А вот мальчикам были искренне рады.

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Метки: Жизнь   дети   интересно   люди   познавательно   семья   фото   
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7  комментариев
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41k
Сергей Час назад
Фотографии интересные, а содержание дерьмовое.
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17k
Михаил Гривин Минуту назад
Особенно порадовало, что если рождалась девочка - отца могли побить. Я аж даже представил, как там вся деревня бегает и каждый день кого-то ногами пинает за рождение девочки. Одним ловом - КГ/АМ, аффтару настоятельно рекомендую выпить йад и произвести ускоренное перемещение в сторону апстены.
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515
Павел Кузнецов Полчаса назад
"Много детей...Чем больше вырастишь - тем больше будет кормильцев в будущем"
...
Автор, вы вообще откуда взяли эту ересь?!
На самом деле размер участков земли, которые община нарезала крестьянам, зависел от числа едоков – поэтому крестьяне стремились родить как можно больше детей.
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3k
Alexander Parshuto Полчаса назад
Много рожали от того, что выживаемость детей была очень небольшой. Если из 10 рожденных выживет 5, то это очень неплохо. Детская смертность просто зашкаливала. В метрических книгах даже был столбец в разделе где отмечали крещение (рождение) ребенка, куда записывали его смерть до года. И таких записей было буквально через одну.
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52k
stabskapitan 53 минуты назад
Ересь!!! Сколько из десятерых доживали хотя бы до пятилетнего возраста? А так ощущение, что пост писала какая-то недофеменистка.
З.Ы. Увидел источник, вопросы отпали.
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7k
klop Час назад
// Много детей было некой нормой, которая взросла отнюдь не из-за любви к детям, а из-за банального расчета. Чем больше вырастишь - тем больше будет кормильцев в будущем. //

А то что ртов прибавляется и работать надо ещё больше, тогда какой это расчёт? Идиотские умозаключения автора. Уклад жизни такой был, гондонов не было, сколько успели столько и настругали.
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