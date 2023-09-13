Скандалы, сборы денег и приколы из чатов: что происходит в детских садах

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Детский сад - отличное место для ребёнка, чтобы социализироваться, найти друзей, получить жизненный опыт, ну и, конечно, чему-то научиться, пока родители работают. Но в садах не только хорошее случается, но и странное, и даже безумное. Мы собрали разные фото и истории из детских садов.
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3. В Ставропольском крае детский сад проверяют на пропаганду ЛГБТ из-за лавочек в цветах радуги
Заявление на детский сад «Зоряночка» написал 65-летний житель Ессентуков Николай Г. Теперь в садике проводится проверка.
А какие у вас воспоминания про детский сад?
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2. А что с обедом не так ?
3. Там ещё пацан явно зигу собрался кинуть, тоже надо проверить ! ( хосподе, сколько дебилов у нас, а)
5. Здесь что не так ? Мало случаев с психами ?
На лгбт-шнлм флаге 6 цветов (голубого цвета нет).
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