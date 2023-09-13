Скандалы, сборы денег и приколы из чатов: что происходит в детских садах

Детский сад - отличное место для ребёнка, чтобы социализироваться, найти друзей, получить жизненный опыт, ну и, конечно, чему-то научиться, пока родители работают. Но в садах не только хорошее случается, но и странное, и даже безумное. Мы собрали разные фото и истории из детских садов.