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Скандалы, сборы денег и приколы из чатов: что происходит в детских садах

Скандалы, сборы денег и приколы из чатов: что происходит в детских садах

Автор:
13 сентября 2023 11:39
Сообщество : Юмор
Метки: дети   детский сад   из детского сада   интересно   истории про детский сад   сад   фото   
1657
15

Детский сад - отличное место для ребёнка, чтобы социализироваться, найти друзей, получить жизненный опыт, ну и, конечно, чему-то научиться, пока родители работают. Но в садах не только хорошее случается, но и странное, и даже безумное. Мы собрали разные фото и истории из детских садов.

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А какие у вас воспоминания про детский сад?

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Метки: дети   детский сад   из детского сада   интересно   истории про детский сад   сад   фото   
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11  комментариев
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8k
Дмитрий Час назад
Скатился в старшей группе с горки(зимой) и ногой попал мальчику в лицо, разбив ему губу. Был вы3.14...ен из детского сада со словами: "Уже взрослый!"
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13k
Евгений Полчаса назад
"- Кто первый уснёт, тому я покажу во сне новый мультфильм."
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27k
Matrosskin Полчаса назад
1. Не приятно, но по факту - я например офигел, когда мне в садике сказали что моя кого-то там игрушкой ударила. Почему ? "ну, она мне не понравилась сегодня и на горку не пустила". Естественно - объяснил что так делать нельзя. Раньше такого не было, что в голову пришло - не знаю. А если бы родитель той девочки не сказала, а сидела бы и рефлексировала "ой не знаю как и реагировать", то фиг знает что бы получилось. В чём проблема спокойно ( ключевое - спокойно) обсудить, не срываясь на хамство и говнозакидательство ?
2. А что с обедом не так ?
3. Там ещё пацан явно зигу собрался кинуть, тоже надо проверить ! ( хосподе, сколько дебилов у нас, а)
5. Здесь что не так ? Мало случаев с психами ?
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90k
Татьяна Юсова 37 минут назад
Комментарий к фото
Заведующая детским садом «Зоряночка» в Ессентуках назвала «больным на голову» мужчину, который разглядел ЛГБТ-пропаганду в раскрашенных в цвета радуги лавочках, передает «Газета.Ru». По ее словам, в яркие цвета окрашена вся территория детсада. Она добавила, что дошкольное учреждение проверял участковый и убедился, что все в порядке.
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579
ruslan d 43 минуты назад
В ДС не был , но школу люто ненавижу до сих пор .
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24k
sssss3 47 минут назад
Е.бучие "яжематери".....
На днях смотрел на такую мразоту, она пришла в администрацию. Назначено на 11-00, пришла в после 14, идёт совещание....
- Какого чёрта Я ждать должна, у меня дети!!!! Дебош, скандал, съёмка всех на телефон и прочие мерзости...
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