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"Не здороваться через порог" и другие нелепые суеверия, в которые до сих пор многие верят

"Не здороваться через порог" и другие нелепые суеверия, в которые до сих пор многие верят

Автор:
10 октября 2023 15:19
Сообщество : Факты
Метки: интересно   поверия   русские традици   суеверия   традиции   фото   
1718
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Суеверия - это неотъемлемая часть человеческой культуры, и многие в них до сих пор верят, хотя даже не знают, откуда они вообще взялись. Из поколения в поколение передаются заветы: не здоровайся через порог, чёрная кошка - к беде и другие.


Чёрная кошка

В средние века в Европе считалось, что чёрные кошки связаны с ведьмами и магией. Оттуда и пошло суеверие, что встреча с чёрной кошкой может приносить несчастье.


Разбитое зеркало

В Древнем Риме считалось, что зеркало может удерживать части души человека, и если оно разбивается, это приносит беду.


Плевки через плечо
Древние славяне верили, что духи злорадствуют, когда человек плюет через левое плечо, поэтому плевать следует только вперёд или вправо.

Совпадение цифр

Многие считают совпадение цифр на часах или в других ситуациях знаками судьбы. Это пошло из нумерологии.




Не здороваться через порог

Это суеверие имеет давние корни и связано с верой, что порог является местом, где находятся духи и злые силы. Поэтому если здороваться через порог, то можно пригласить негативную энергию в дом.


Не отдавать деньги вечером

Это суеверие встречается в некоторых культурах и связано с верой, что деньги, ушедшие вечером, могут "потеряться" и не приносить удачу.


Амулеты от сглаза

Амулеты от сглаза были придуманы для защиты от негативной энергии и зависти. Они впервые появились у тюркских народов.


Рассыпать соль — к ссоре
Известно это поверие не только в России, но и за её пределами на протяжении многих веков. Связано с тем, что соль была ценным продуктом, который мог вызвать конфликты из-за своей стоимости. Для того, чтобы избежать бедствий, люди придумывали различные обряды: они могли нарисовать крест на рассыпанной соли или же бросить щепотку через левое плечо. Такие действия считались способом защитить себя от бед и невзгод. Дарение соли также было символом щедрости и гостеприимства. Именно поэтому считалось хорошим тоном угощать гостей хлебом и солью, проявляя тем самым великодушие и готовность поделиться самым ценным.


Смотреть в зеркало, когда забыл что-то и вернулся

Оказывается, эта примета очень древняя. Дело в том, что наши предки верили в домового и считали, что если внезапно вернуться домой, то можно нарушить покой этого существа. И тогда хорошей жизни можно не ждать. Чтобы избежать негативных последствий можно показать язык в зеркало.

Посидеть на дорожку
Практически в каждой славянской семье, перед тем как отправиться в долгое путешествие, собираются "на дорожку". Несколько минут, проведенные всей семьей на чемоданах, создают ощущение, будто путь будет гладким и удачным. Этот обряд суеверия имеет свои корни в давние времена, когда люди верили, что в каждом доме обитает домовой. Это мифическое существо не одобряет, когда жильцы уходят надолго. Хозяева используют этот ритуал, чтобы обмануть домового, показывая, что их отсутствие не будет долгим.


Птица нагадила

Примета, согласно которой испражнение птицы на вас связывают с деньгами, имеет свои корни в давних верованиях. Во все времена птицы рассматривались как посланники небес, и люди считали, что их действия могут нести скрытые значения.


Разбитое зеркало приносит несчастье

Это суеверие возникло в Древнем Риме, где считалось, что зеркало удерживает часть души человека. Разбитое зеркало могло приносить беду.



А во что верите вы?

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Метки: интересно   поверия   русские традици   суеверия   традиции   фото   
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22  комментария
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23k
ЦСКА Час назад
Заехал на мойку помыть машину?? Это к дождю...
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160
Александра С Минуту назад
Посидеть к дороге - "прокрутить" в мозгах, ничего ли не забыто взять.
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5k
Crechet 8 минут назад
Суеверие или нет, но был факт. Недавно дорогу перебежала черная кошка. Про себя подумал, что ерунда все это.. Но через 10 мин мне позвонила сестра, сказала что муж умер...
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12k
Krapiv 9 минут назад
А во что верите вы?

Верю в себя, иногда срабатывает)
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19k
Дмитрий 16 минут назад
Разбитое зеркало приносит несчастье
Это суеверие возникло в Древнем Риме....

Да, Древний Рим породил много суеверий. Римляне считали очень дурным знаком проходить под анкерной электрической опорой, считать вагоны проезжающего мимо поезда и фотографироваться перед полётом. А римские космонавты обязательно мочились на колесо автобуса, который вёз их к ракете.

...Ах, да, стеклянное зеркало, которое можно было бы разбить, появилось только в конце тринадцатого века. А римляне, равно как и все остальные в те времена обходились зеркалами из полированных металлов.
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873
Николай 20 минут назад
Закурить сигарету на остановке, к автобусу.
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160
Александра С Николай Полминуты назад
А что такое автобус?
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25k
Bayker 23 минуты назад
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17k
Сергей 41 минуту назад
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6k
Smolny 54 минуты назад
Посидеть на дорожку - помогает собрать мысли в порядок, отринуть суету и спокойно продумать - что забыли выложить или закрыть или отключить или наоборот - положить в багаж.
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4k
americos 57 минут назад
Ой, соль рассыпалась – это к ссоре, - озабоченно воскликнула жена.

- А может, обойдется? – попытался успокоить её молодой муж.

- Да нет уж, дорогой!.. Я уже настроилась, - заявила жена.
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25
Наталья Тихонова 58 минут назад
Посидеть на чемоданах хороший способ подумать и вспомнить,а всё ли ты взял в дорогу)
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678
Александр Сергеев 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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12k
Copycat 2 часа назад
Для меня посмотреть в зеркало, если что то забыл, это дополнительный повод подумать "а не забыл ли ты чего то ещё"
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5k
satra 2 часа назад
Странно, что не написали про Древний Рим и разбитое зеркало.
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494
дмитрий викторович satra 57 минут назад
Разбитое зеркало В Древнем Риме считалось, что зеркало может удерживать части души человека, и если оно разбивается, это приносит беду.

Решил дополнить.
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4k
fkamash 2 часа назад
Практически всё из этого никакое не суеверие, а самая настоящая правда!
Не знаю почему, но очень многое из того соблюдаю, просто автоматически. Хоть и православный
А, еще нельзя мусор на ночь выносить ))) И пить с надколотых чашек, есть с тарелки с отбитым краем.
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202
iskra fkamash 3 минуты назад
У меня любимая чашка кочует с одной работы на другую уже больше 30 лет. Изрядно побитая жизнью, в том числе отбитая ручка,которую я заменил на фторопластовую. Всегда помогает мне расслабиться,обдумать свои действия,принять правильное решение.
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14k
Всё – приехали! 2 часа назад
"А во что верите вы?"

В то, что все врут (некоторые не осознано)...
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