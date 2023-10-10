"Не здороваться через порог" и другие нелепые суеверия, в которые до сих пор многие верят

Не здороваться через порог

Это суеверие имеет давние корни и связано с верой, что порог является местом, где находятся духи и злые силы. Поэтому если здороваться через порог, то можно пригласить негативную энергию в дом.

Не отдавать деньги вечером

Это суеверие встречается в некоторых культурах и связано с верой, что деньги, ушедшие вечером, могут "потеряться" и не приносить удачу.

Амулеты от сглаза

Амулеты от сглаза были придуманы для защиты от негативной энергии и зависти. Они впервые появились у тюркских народов.

Рассыпать соль — к ссоре

Известно это поверие не только в России, но и за её пределами на протяжении многих веков. Связано с тем, что соль была ценным продуктом, который мог вызвать конфликты из-за своей стоимости. Для того, чтобы избежать бедствий, люди придумывали различные обряды: они могли нарисовать крест на рассыпанной соли или же бросить щепотку через левое плечо. Такие действия считались способом защитить себя от бед и невзгод. Дарение соли также было символом щедрости и гостеприимства. Именно поэтому считалось хорошим тоном угощать гостей хлебом и солью, проявляя тем самым великодушие и готовность поделиться самым ценным.



Смотреть в зеркало, когда забыл что-то и вернулся

Оказывается, эта примета очень древняя. Дело в том, что наши предки верили в домового и считали, что если внезапно вернуться домой, то можно нарушить покой этого существа. И тогда хорошей жизни можно не ждать. Чтобы избежать негативных последствий можно показать язык в зеркало.