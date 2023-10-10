"Не здороваться через порог" и другие нелепые суеверия, в которые до сих пор многие верят

Суеверия - это неотъемлемая часть человеческой культуры, и многие в них до сих пор верят, хотя даже не знают, откуда они вообще взялись. Из поколения в поколение передаются заветы: не здоровайся через порог, чёрная кошка - к беде и другие.
Чёрная кошка
В средние века в Европе считалось, что чёрные кошки связаны с ведьмами и магией. Оттуда и пошло суеверие, что встреча с чёрной кошкой может приносить несчастье.
Разбитое зеркало
В Древнем Риме считалось, что зеркало может удерживать части души человека, и если оно разбивается, это приносит беду.
Плевки через плечо
Древние славяне верили, что духи злорадствуют, когда человек плюет через левое плечо, поэтому плевать следует только вперёд или вправо.
Совпадение цифр
Многие считают совпадение цифр на часах или в других ситуациях знаками судьбы. Это пошло из нумерологии.
Не здороваться через порог
Это суеверие имеет давние корни и связано с верой, что порог является местом, где находятся духи и злые силы. Поэтому если здороваться через порог, то можно пригласить негативную энергию в дом.
Не отдавать деньги вечером
Это суеверие встречается в некоторых культурах и связано с верой, что деньги, ушедшие вечером, могут "потеряться" и не приносить удачу.
Амулеты от сглаза
Амулеты от сглаза были придуманы для защиты от негативной энергии и зависти. Они впервые появились у тюркских народов.
Рассыпать соль — к ссоре
Известно это поверие не только в России, но и за её пределами на протяжении многих веков. Связано с тем, что соль была ценным продуктом, который мог вызвать конфликты из-за своей стоимости. Для того, чтобы избежать бедствий, люди придумывали различные обряды: они могли нарисовать крест на рассыпанной соли или же бросить щепотку через левое плечо. Такие действия считались способом защитить себя от бед и невзгод. Дарение соли также было символом щедрости и гостеприимства. Именно поэтому считалось хорошим тоном угощать гостей хлебом и солью, проявляя тем самым великодушие и готовность поделиться самым ценным.
Смотреть в зеркало, когда забыл что-то и вернулся
Оказывается, эта примета очень древняя. Дело в том, что наши предки верили в домового и считали, что если внезапно вернуться домой, то можно нарушить покой этого существа. И тогда хорошей жизни можно не ждать. Чтобы избежать негативных последствий можно показать язык в зеркало.
Посидеть на дорожку
Практически в каждой славянской семье, перед тем как отправиться в долгое путешествие, собираются "на дорожку". Несколько минут, проведенные всей семьей на чемоданах, создают ощущение, будто путь будет гладким и удачным. Этот обряд суеверия имеет свои корни в давние времена, когда люди верили, что в каждом доме обитает домовой. Это мифическое существо не одобряет, когда жильцы уходят надолго. Хозяева используют этот ритуал, чтобы обмануть домового, показывая, что их отсутствие не будет долгим.
Птица нагадила
Примета, согласно которой испражнение птицы на вас связывают с деньгами, имеет свои корни в давних верованиях. Во все времена птицы рассматривались как посланники небес, и люди считали, что их действия могут нести скрытые значения.
Разбитое зеркало приносит несчастье
Это суеверие возникло в Древнем Риме, где считалось, что зеркало удерживает часть души человека. Разбитое зеркало могло приносить беду.
А во что верите вы?
Источник:
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Верю в себя, иногда срабатывает)
Это суеверие возникло в Древнем Риме....
Да, Древний Рим породил много суеверий. Римляне считали очень дурным знаком проходить под анкерной электрической опорой, считать вагоны проезжающего мимо поезда и фотографироваться перед полётом. А римские космонавты обязательно мочились на колесо автобуса, который вёз их к ракете.
...Ах, да, стеклянное зеркало, которое можно было бы разбить, появилось только в конце тринадцатого века. А римляне, равно как и все остальные в те времена обходились зеркалами из полированных металлов.
- А может, обойдется? – попытался успокоить её молодой муж.
- Да нет уж, дорогой!.. Я уже настроилась, - заявила жена.
Решил дополнить.
Разбитое зеркало В Древнем Риме считалось, что зеркало может удерживать части души человека, и если оно разбивается, это приносит беду.
Вот так должно быть.
В то, что все врут (некоторые не осознано)...