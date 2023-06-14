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Мать осудили за то, что она позволила 11-летней дочери нарастить ресницы

Мать осудили за то, что она позволила 11-летней дочери нарастить ресницы

Автор:
14 июня 2023 09:05
Метки: дети   интересно   наращивание ресниц   подростки   соцсети   спор   фото   
1206
7

Когда вокруг так много способов стать ещё красивее, сложно устоять. Дети видят, как их родители посещают салоны красоты - и тоже хотят.

Рокси Яценко - 42-летняя бизнес-леди и блогер. Её 11-летняя дочь тоже популярна в соцсетях. Она снимает разные рекламные ролики.



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Недавно интернет обрушился на эту семью, когда мама разрешила подростку нарастить ресницы. Всё дело в том, что девочка рыжая и у неё очень светлые незаметные ресницы.


Одни пользователи резко осудили мать: "Она слишком молода для этого. Что дальше, ботокс и филлеры для губ?". Но другие комментаторы поддержали стремление женщины всюду быть рядом с девочкой, исполнять её желания и водить к профессионалам своего дела.




Ну вот зачем?

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Метки: дети   интересно   наращивание ресниц   подростки   соцсети   спор   фото   
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7  комментариев
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8k
Колорад 2 часа назад
:)
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9k
SuperTroll Час назад
Ну ресницы черт с ними. Главное, что бы хер не пришили, это же модненько, по европейски.
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1k
ruslan d 2 часа назад
Ну и что такого ? По нашему времени это капля в море ...
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5k
Babangdida 2 часа назад
Когда, под надзором биологического родителя, 11 летний ребёнок наращивает ресницы, это конечно крипота. Другое дело когда государство помогает 8-и летнему ребёнку сменить пол, через необратимую хирургию, с последующей (тоже необратимой) гормональной терапией, вопреки мнению родителей.
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