Мать осудили за то, что она позволила 11-летней дочери нарастить ресницы



Одни пользователи резко осудили мать: "Она слишком молода для этого. Что дальше, ботокс и филлеры для губ?". Но другие комментаторы поддержали стремление женщины всюду быть рядом с девочкой, исполнять её желания и водить к профессионалам своего дела.