Мать осудили за то, что она позволила 11-летней дочери нарастить ресницы

Когда вокруг так много способов стать ещё красивее, сложно устоять. Дети видят, как их родители посещают салоны красоты - и тоже хотят.
Рокси Яценко - 42-летняя бизнес-леди и блогер. Её 11-летняя дочь тоже популярна в соцсетях. Она снимает разные рекламные ролики.
Недавно интернет обрушился на эту семью, когда мама разрешила подростку нарастить ресницы. Всё дело в том, что девочка рыжая и у неё очень светлые незаметные ресницы.
Одни пользователи резко осудили мать: "Она слишком молода для этого. Что дальше, ботокс и филлеры для губ?". Но другие комментаторы поддержали стремление женщины всюду быть рядом с девочкой, исполнять её желания и водить к профессионалам своего дела.
Вообще это не единственный случай, когда мамы делают различные бьюти-процедуры для маленьких принцесс
Ну вот зачем?
Источник:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет