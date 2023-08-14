Салют полетел в зрителей во время фестиваля в Нижнем Новгороде

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Элементы пиротехники снесло порывистым ветром, они упали прямо на асфальт и лавки. В результате происшествия никто не пострадал.
Нижегородцы успели разбежаться или спрятаться, так что в итоге никто не пострадал. На асфальте остались следы горения, осколки и части шаров, при разрыве которых и видно фейерверк.
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