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Салют полетел в зрителей во время фестиваля в Нижнем Новгороде

Салют полетел в зрителей во время фестиваля в Нижнем Новгороде

Автор:
14 августа 2023 08:37
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Великая Русь   Видео   Нижий Новгород   ЧП   пиротехника   салют   
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Элементы пиротехники снесло порывистым ветром, они упали прямо на асфальт и лавки. В результате происшествия никто не пострадал.

Нижегородцы успели разбежаться или спрятаться, так что в итоге никто не пострадал. На асфальте остались следы горения, осколки и части шаров, при разрыве которых и видно фейерверк.


Территорию сразу оцепили и вызвали пиротехников. Позже компания, которая отвечала за организацию салюта, сообщила о внутренней проверке. МЧС к ликвидации последствий ЧП не привлекали, городские власти также события не комментировали.



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Метки: Великая Русь   Видео   Нижий Новгород   ЧП   пиротехника   салют   
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Ivan 11 минут назад
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