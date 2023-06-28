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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 398 постов • 25 подписчиков подписаться
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После убийства полицией 17-летнего подростка в Париже начались беспорядки

После убийства полицией 17-летнего подростка в Париже начались беспорядки

Автор:
28 июня 2023 10:57
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Париж   ЧП   беспорядки   интересное   подросток   полиция   фото   
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Во вторник в пригороде Парижа Нантере полицейский применил оружие, пытаясь остановить 17-летнего водителя. Подросток по имени Наэль был убит.

Видео, которое распространилось по социальным сетям, было подтверждено AFP. В ролике видно, что полицейский держал водителя под прицелом, а затем выстрелил в упор, когда автомобиль тронулся с места.

Как заявил префект полиции Парижа Лоран Нуньес каналу BFMTV, полиция попыталась взять машину под контроль.

Водитель, который сначала выключил двигатель, снова завел автомобиль, а затем уехал. Именно в этом контексте полицейский применил огнестрельное оружие.

Медики пытались привести молодого человека в чувство, но потом констатировали смерть. Офицера заключили под стражу за умышленное убийство. После гибели парня на месте вспыхнул конфликт между очевидцами и полицейскими.

В течении вечера на улицах Нантера проходили беспорядки. Жители поджигали машины, запускали фейерверки и дрались с полицейскими. Некоторые демонстранты подожгли мусорные баки и баррикады.

Протестующие нападают на полицию и готовятся к долгому бунту. Два подразделения мобильных сил, в том числе сотрудники спецназа CRS 8, были переброшены в Нантер, уточняет RG.

Ряд зданий в городе уничтожены пожаром. Сгорели начальная школа имени Пабло Пикассо и развлекательный центр Гаврош, из которого удалось спасти десятки животных. Зачинщики беспорядков бросали коктейли Молотова в полицейских с крыш домов. Центр города был разрушен, сообщает Le Figaro.

Вспышка беспорядков перенеслась на ближайшие населенные пункты - Сюрен, Аньер, Коломб, Рюэй. В Мант-ла-Жоли радикалы сожгли здание администрации.

Как пишет телеканал BFM, полиция арестовала девять протестующих, один человек был ранен. Сообщается, что волнения до сих пор не утихают.

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Метки: Видео   Париж   ЧП   беспорядки   интересное   подросток   полиция   фото   
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27  комментариев
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1k
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Самоубийство полицейским? Парнишка явно не хотел жить.
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2k
STRiX Полминуты назад
Объясните мне тупому. Я понимаю их недовольства, причины бунтов, беспорядков и т.д.. Мне не понятна одна вещь. Зачем жечь машины, устраивать беспорядки и причинять ущерб таким же людям как они сами? Жгите полицейские участки, здания администрации, обычные люди то тут при чем? Ситуация: полицейский убил подростка, из за этого сожгли мне машину... представляете мой a_x_y_й?
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21k
Killgrave 7 минут назад
А вот и невинно убиенный коренной парижанин (по совместительству алжирец) Nael M.

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292
Liberman 13 минут назад
В чем прикол у французов?
Отхватывать от ментов дубинаторами и получать перцем это фетиш такой?
Я не понимаю, в чем прикол?
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14k
KotSkripaley 16 минут назад
Все взаимосвязано...
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850
Шурман 20 минут назад
В Брюсселе тоже самое было , правда не стреляли а задержали на станции север , посадили в камеру до выяснения а он случайно сгорел на матрасе с следами пыток и удушения . Медики кстати молодцы всю правду раскрыли и понеслись беспорядки , двух тех ментов кто его задерживал убили ночью в время патрулирования , всем двоим перерезали горло . Одному менту было 25 второму 23 что то такое .
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1k
iKrek 21 минуту назад
Да этим только дай повод помародерствовать и чужое имущество разгромить. Цивилизация, ёптить.
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9k
Garpia121 Полчаса назад
Ни где не написано, на видео не видно. Но сдается мне, что невинный нарушитель закона был черным.
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46k
Aleksandr Полчаса назад
И почему мне этого ездуна не жалко?
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586
Борис Колесниченко Полчаса назад
Та это случайность, он на газ нажал наехал на него, то самопроизвольно нажал на курок, да и протесты - какая то небольшая банда, дружки его наверное, вылезла покуралесить.
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24k
Bar0 36 минут назад
Нам не показали цвет его кожи. ... Интрига...
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1k
beshh 38 минут назад
Прям как в анекдоте:
- сколько нужно чёрных для массовых беспорядков?
- минус один.
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8k
Артём 41 минуту назад
Какого хера полицейскому шьют умышленное убийство, хотя он просто сделал свою работу?
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18k
Роберт Шекли 44 минуты назад
Чтобы не было недоразумений нужно было просто спокойно выполнить требования полицейского, а не строить из себя непонятно кого
Полицейский выполнял свою работу по обеспечению безопасности на улице и борьбе с преступностью

Эти "коренные" французы в конце концов доиграются
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13k
Kostick Час назад
просто любопытно, там недвигу от такого страхуют? а франкобаклажан решил, что он в гта шпилится, явно в продолжении шеи сплошная кость.
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10k
goshan_hmc Час назад
Похоже им надо новую Бастилию строить...
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76k
Доктор Джонс Час назад
Говнобунт, всего лишь 9 арестовано, 1 ранен...
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34k
Dobry vojak Svejk Час назад
Водитель почти на капоте. Этот, теперь уже не живой, прекрасно это видит и газует? Ему в лоб пистоль, а он такой - да иди ты на.уй, полицейский ушлёпок! Всё логично.
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372
Человек Наблюдающий Час назад
Во Франции власть похоже принадлежит народу =)
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16k
Smiley Час назад
Это у них такая национальная традиция, побуянить по поводу и без?
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9k
Борис Карабанов Час назад
Ментовский беспредел! Пойду выражу протест - перед обедом соседскую машину спалю.
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