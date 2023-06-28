После убийства полицией 17-летнего подростка в Париже начались беспорядки

Во вторник в пригороде Парижа Нантере полицейский применил оружие, пытаясь остановить 17-летнего водителя. Подросток по имени Наэль был убит.
Видео, которое распространилось по социальным сетям, было подтверждено AFP. В ролике видно, что полицейский держал водителя под прицелом, а затем выстрелил в упор, когда автомобиль тронулся с места.
Как заявил префект полиции Парижа Лоран Нуньес каналу BFMTV, полиция попыталась взять машину под контроль.
Водитель, который сначала выключил двигатель, снова завел автомобиль, а затем уехал. Именно в этом контексте полицейский применил огнестрельное оружие.
Медики пытались привести молодого человека в чувство, но потом констатировали смерть. Офицера заключили под стражу за умышленное убийство. После гибели парня на месте вспыхнул конфликт между очевидцами и полицейскими.
В течении вечера на улицах Нантера проходили беспорядки. Жители поджигали машины, запускали фейерверки и дрались с полицейскими. Некоторые демонстранты подожгли мусорные баки и баррикады.
Протестующие нападают на полицию и готовятся к долгому бунту. Два подразделения мобильных сил, в том числе сотрудники спецназа CRS 8, были переброшены в Нантер, уточняет RG.
Ряд зданий в городе уничтожены пожаром. Сгорели начальная школа имени Пабло Пикассо и развлекательный центр Гаврош, из которого удалось спасти десятки животных. Зачинщики беспорядков бросали коктейли Молотова в полицейских с крыш домов. Центр города был разрушен, сообщает Le Figaro.
Вспышка беспорядков перенеслась на ближайшие населенные пункты - Сюрен, Аньер, Коломб, Рюэй. В Мант-ла-Жоли радикалы сожгли здание администрации.
Как пишет телеканал BFM, полиция арестовала девять протестующих, один человек был ранен. Сообщается, что волнения до сих пор не утихают.
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Отхватывать от ментов дубинаторами и получать перцем это фетиш такой?
Я не понимаю, в чем прикол?
- сколько нужно чёрных для массовых беспорядков?
- минус один.
Полицейский выполнял свою работу по обеспечению безопасности на улице и борьбе с преступностью
Эти "коренные" французы в конце концов доиграются
Хотя я думаю, в твоём комменте был сарказм...