После убийства полицией 17-летнего подростка в Париже начались беспорядки

Видео, которое распространилось по социальным сетям, было подтверждено AFP. В ролике видно, что полицейский держал водителя под прицелом, а затем выстрелил в упор, когда автомобиль тронулся с места.

Как заявил префект полиции Парижа Лоран Нуньес каналу BFMTV, полиция попыталась взять машину под контроль.