В Ярославле грузовик с асфальтом провалился в яму под асфальтом

Ты должен был бороться с проблемой, а не примкнуть к ней…
Под землю ушла часть асфальта и колёса грузовика. Это случилось на участке дороги, где сейчас проводится ремонт.
Кадры с места происшествия попали в соцсети. Со слов автора фотографий, автомобиль вез асфальт. Вероятно, он хотел разгрузиться, но не успел. Дорожные работы на время встали, дорожникам пришлось вызывать специальный автокран, чтобы помочь провалившемуся коллеге.
Как оказалось, на этой дороге идет ремонт социального проезда на улице Подбутырской от Наумова до Фабричной. По всей видимости, машина попала в «ловушку» на там месте, где проходит теплотрасса.
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Матрица глюканула...