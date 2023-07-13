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В Ярославле грузовик с асфальтом провалился в яму под асфальтом

В Ярославле грузовик с асфальтом провалился в яму под асфальтом

Автор:
13 июля 2023 09:32
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ЧП   авто   асфальт   грузовик   дорога   
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Ты должен был бороться с проблемой, а не примкнуть к ней…

Под землю ушла часть асфальта и колёса грузовика. Это случилось на участке дороги, где сейчас проводится ремонт.

Кадры с места происшествия попали в соцсети. Со слов автора фотографий, автомобиль вез асфальт. Вероятно, он хотел разгрузиться, но не успел. Дорожные работы на время встали, дорожникам пришлось вызывать специальный автокран, чтобы помочь провалившемуся коллеге.

Как оказалось, на этой дороге идет ремонт социального проезда на улице Подбутырской от Наумова до Фабричной. По всей видимости, машина попала в «ловушку» на там месте, где проходит теплотрасса.


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Метки: Видео   ЧП   авто   асфальт   грузовик   дорога   
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3  комментария
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300
thrashbox Час назад
Просто в рекурсию попал.
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29k
BuG 9 минут назад
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6k
vasilykopkov 39 минут назад
В текстурах застрял.
Матрица глюканула...
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