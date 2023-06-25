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Красивые кадры с праздника выпускников "Алые Паруса"

Красивые кадры с праздника выпускников "Алые Паруса"

Автор:
25 июня 2023 07:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Санкт-Петербург   алые паруса   выпускной   праздник   салют   фото   
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Друзья, мы пережили субботу. Поздравляем тех, кто не улетел в Ереван за 200 и не купил доллар по 110 и давайте посмотрим на красивое завершение дня в Санкт-Петербурге.

После очень нервного и напряженного дня в Санкт-Петербурге все же состоялся праздник для выпускников "Алые паруса".


Это одно из самых красивых мероприятий, которые проходят ежегодно в нашей Северной столице.


Концерт на Дворцовой, Александр Беглов со сцены мощно поддержал выпускников.



На концерте выступили молодые исполнители и артисты российской эстрады. Ведущими были Дмитрий Хрусталев и Ида Галич.


Выпускники весело отмечали вступление во взрослую жизнь под The Hatters, Gayazovs Brothers и многих других исполнителей.

Завершилось мероприятие традиционным салютом и шествием по Неве брига "Россия".


Он был построен в далёком 1958-м, но стал символом новых надежд для выпускников лишь в 2019-м. Реставраторы проделали огромную работу по восстановлению и усовершенствованию судна. Общая площадь алых парусов составляет 900 квадратных метров.

Бриг «Россия» — действующий корабль, в открытом море он способен развить скорость до 30 км\ч, это максимальная отметка для такого класса кораблей отметка.

Ну и напоследок, "С чего начинается Родина" от Шамана.


Источник:

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   алые паруса   выпускной   праздник   салют   фото   
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5  комментариев
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Alexandr 13 минут назад
Пир во время чумы.
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Igor Grishaev 8 минут назад
Всё хорошо, дождя не было, Биг-лов, урожденный Баку, Азербайджанская ССР, чужой на этом празднике жизни
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205
Серж 10 минут назад
Ну и сборище.
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5k
Трям 21 минуту назад
Если убрать всех питарасов-популистов, то получилось бы хорошо.
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Любушка Час назад
Потрясающе!!!
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