Красивые кадры с праздника выпускников "Алые Паруса"

Друзья, мы пережили субботу. Поздравляем тех, кто не улетел в Ереван за 200 и не купил доллар по 110 и давайте посмотрим на красивое завершение дня в Санкт-Петербурге.
После очень нервного и напряженного дня в Санкт-Петербурге все же состоялся праздник для выпускников "Алые паруса".
Это одно из самых красивых мероприятий, которые проходят ежегодно в нашей Северной столице.
Концерт на Дворцовой, Александр Беглов со сцены мощно поддержал выпускников.
На концерте выступили молодые исполнители и артисты российской эстрады. Ведущими были Дмитрий Хрусталев и Ида Галич.
Выпускники весело отмечали вступление во взрослую жизнь под The Hatters, Gayazovs Brothers и многих других исполнителей.
Завершилось мероприятие традиционным салютом и шествием по Неве брига "Россия".
Он был построен в далёком 1958-м, но стал символом новых надежд для выпускников лишь в 2019-м. Реставраторы проделали огромную работу по восстановлению и усовершенствованию судна. Общая площадь алых парусов составляет 900 квадратных метров.
Бриг «Россия» — действующий корабль, в открытом море он способен развить скорость до 30 км\ч, это максимальная отметка для такого класса кораблей отметка.
Ну и напоследок, "С чего начинается Родина" от Шамана.
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