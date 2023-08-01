"Снимите это немедленно": власти Сан-Франциско избавились от нового логотипа Твиттера на штаб-квартире компании

Ранее Маск заявлял, что оставит штаб-квартиру Твиттера в Сан-Франциско, несмотря на то, что многие компании покидают город и ему предлагали огромные деньги за перенос головного офиса в какое-нибудь другое место. Но он решил поддержать Фриско, несмотря ни на что. Он-то остался, но оставят ли его? Рубить сук, на котором сидишь, - это так современно и продуманно.