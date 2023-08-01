"Снимите это немедленно": власти Сан-Франциско избавились от нового логотипа Твиттера на штаб-квартире компании

Говорят, что жители окрестных домов жаловались на слишком яркое мерцание и свет Х-лого.
Не успел Илон Маск переименовать Твиттер, как вызвал кучу неудовольствия и подписчиков, и противников. Первые привыкли к логотипу в виде птички и наотрез отказались воспринимать новую эмблему компании - стилизованное изображение в виде буквы X.
А другие накляузничали из-за мерцающего и светящегося логотипа на штаб-квартире экс-Твиттера в Сан-Франциско. Огромный знак X, водруженный на крыше здания на Маркет-стрит, не понравился и властям города, и его жителям, которые пожаловались на круглосуточный свет в их окна.
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В результате, департамент строительной инспекции Сан-Франциско начал расследование в отношении конструкции под соусом беспокойства о её безопасности. Однако представители компании Маска инспекторов департамента на крышу не пустили, заявив, что этот знак является временным и осматривать там просто нечего.
Тогда власти города решили убрать знак.
И вчера конструкция была демонтирована. Департамент строительной инспекции сообщил, что Илону Маску, как её владельцу, придётся заплатить штраф за "незаконную установку".
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Ранее Маск заявлял, что оставит штаб-квартиру Твиттера в Сан-Франциско, несмотря на то, что многие компании покидают город и ему предлагали огромные деньги за перенос головного офиса в какое-нибудь другое место. Но он решил поддержать Фриско, несмотря ни на что. Он-то остался, но оставят ли его? Рубить сук, на котором сидишь, - это так современно и продуманно.
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