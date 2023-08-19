В Сан-Франциско запустили тур по самым злачным местам

Предприимчивый житель решил извлечь хоть какую-то выгоду из стремительно саморазрушающегося города.
Итак, если вы устали от хорошей жизни или вовсе решили, что живете плохо, то вот вам шикарный пешеходный тур по местам обитания бомжей и наркоманов, коими переполнен некогда процветавший город.
«Вы читали заголовки. Вы видели твиты. Теперь познакомьтесь поближе и лично с убожеством центра Сан-Франциско. Узнайте о политических решениях, которые сделали самый богатый город Америки лидером страны в жилищном кризисе, кризисе зависимости, кризисе психического здоровья и кризисе нераскаявшейся преступности. Как может город с бюджетом $14,6 млрд быть примером разложения? Как можно тратить $776,8 млн на полицию и жить в беззаконии?».
Каким город был раньше и сейчас
Когда-то оживленный центр Сан-Франциско превратился буквально в клоаку. Магазины, устав от постоянных краж, просто закрыли. Более 20 предприятий, включая Nordstrom, Whole Foods и Old Navy, покинули этот район с января 2022 года.
Преступность зашкаливает, ну а от наркоманов и просто проходу нет. Все это "великолепие" могут узреть лично платежеспособные клиенты в сопровождении опытного гида. Экскурсия начнется в мэрии и продолжится через Мид-Маркет, Тендерлойн и Юнион-сквер. Туристам предлагают осмотреть рынки лекарств под открытым небом, заброшенные технические офисы, аванпосты некоммерческого промышленного комплекса и заброшенные универмаги.
И что самое интересное, все билеты на экскурсию "Роковая петля" уже распроданы. Цена билета 30 долларов. Интересно, а туристов грабить в рамках тура будут?
Источник:
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Это Сан-Франциско тысячи огней.
Это Сан-Франциско город, полный риска.
Это Сан-Франциско made in U.S.A/
Говно, короче...
а так: приятного аппетита !