В Сан-Франциско запустили тур по самым злачным местам



Когда-то оживленный центр Сан-Франциско превратился буквально в клоаку. Магазины, устав от постоянных краж, просто закрыли. Более 20 предприятий, включая Nordstrom, Whole Foods и Old Navy, покинули этот район с января 2022 года.

Преступность зашкаливает, ну а от наркоманов и просто проходу нет. Все это "великолепие" могут узреть лично платежеспособные клиенты в сопровождении опытного гида. Экскурсия начнется в мэрии и продолжится через Мид-Маркет, Тендерлойн и Юнион-сквер. Туристам предлагают осмотреть рынки лекарств под открытым небом, заброшенные технические офисы, аванпосты некоммерческого промышленного комплекса и заброшенные универмаги.