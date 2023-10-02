Илон Маск провёл в своей соцсети стрим игры Diablo IV

Миллиардер Илон Маск, как и обещал, трансформирует купленный недавно Twitter* (теперь называется X) в нечто большее, чем просто соцсеть для обмена короткими сообщениями. Сегодня в соцсети появилось видео с его 52-минутным стримом игры Diablo IV.

Как выяснилось, Маск лично решил протестировать систему стриминга и на протяжении 40 минут (12 минут ушло на настройку стрима) рубился в подземелье 69 уровня.