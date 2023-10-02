Илон Маск провёл в своей соцсети стрим игры Diablo IV

Бесконечная плеяда блогеров и стримеров пополнилась ещё одним бездельником. А если серьёзно, то миллиардер, как никто другой, умеет привлечь внимание людей к своему продукту.
Миллиардер Илон Маск, как и обещал, трансформирует купленный недавно Twitter* (теперь называется X) в нечто большее, чем просто соцсеть для обмена короткими сообщениями. Сегодня в соцсети появилось видео с его 52-минутным стримом игры Diablo IV.
Как выяснилось, Маск лично решил протестировать систему стриминга и на протяжении 40 минут (12 минут ушло на настройку стрима) рубился в подземелье 69 уровня.
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Судя по всему, система работает и Маск остался ею доволен. Миллиардер пообещал, что вскоре проведёт ещё один стрим, в котором попробует пройти кошмарное подземелье 100 уровня. Как ранее заявлял Маск, доступ к стримингу получат только обладатели платной подписки X — их трансляции будут вестись прямо на странице соцсети. Комментировать видео, к слову, тоже смогут только пользователи, которые заплатили Маску денюшку.
Издание Bloomberg считает, что Маск пытается занять часть рынка, на котором доминирует видеостриминговый сервис Twich. Пользователи критикуют Twich за излишне
толерантность строгие правила, но продолжают пользоваться, совсем как те мыши с кактусом. Возможно, Маску и удастся создать конкурентноспособный сервис с блекджеком и полной свободой слова.
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