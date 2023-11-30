"Шантажировать меня деньгами?": Илон Маск прилюдно послал "на три буквы" отказавшихся от сотрудничества рекламодателей

Лица присутствующих во время конференции говорят сами за себя...
Илон Маск шокировал общественность, когда, не сдерживаясь в выражениях, отправил в "пешее эротическое путешествие" ряд рекламодателей. Выступая в среду на саммите DealBook 2023 в Нью-Йорке, он заявил, что не поддастся на шантаж, а отказавшихся от сотрудничества с соцсетью X (бывший Твиттер) он может только послать. Маск дважды повторил это, добавив «Так понятно? Надеюсь, что да».
Источник:
Маск объяснил свою позицию и перспективы отказавшихся от сотрудничества компаний (на минуточку, среди этих них - IBM, Apple, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Lionsgate):
- К чему приведет этот бойкот рекламодателей? К тому, что они убьют компанию. И весь мир будет знать, что эти рекламодатели убили компанию. А мы занесем все в протокол в мельчайших деталях.
- Но они могут сказать, что типа это не мы убили компанию…
- Ага. Пусть они это миру скажут.
- Они скажут: Илон, это ты убил компанию, когда допустил всякие нехорошие вещи… И они стали себя неуютно чувствовать на этой платформе.
- Посмотрим, что на это ответит мир.
Источник:
Лу Паскалис, основатель консалтинговой компании AJL Advisory и бывший глава отдела глобальных МЕДИА в Bank of America, заявил, что ругательства Маска в адрес рекламодателей стали «заключительной главой» для брендов, которые ранее вели бизнес с X, такого оскорбления они не забудут.
Напомним, что в середине ноября Илон Маск поддержал публикацию в своей соцсети. В посте обвинили евреев в «распространении ненависти к белым». После этого демарша крупнейшие рекламодатели соцсети, включая IBM, Apple, Disney, Coca-Cola и Microsoft, приостановили свои кампании на платформе. В The New York Times считают, что этот шаг будет стоить Маску 75 млн долларов доходов к концу года.
Источник:
- 200 мигрантов не смогли попасть в Финляндию и решили остаться в России
- "Я дальше не поеду, надо валить": последствия шторма в Крыму и Краснодарском крае
- Мощно переплатил: один из первых электропикапов Илона Маска продали за $400 тысяч
- "Политическое землетрясение": в Нидерландах на выборах в Парламент побеждает антиисламская "Партия свободы"
- В Турции обнаружили тела двух россиянок: в убийстве матери и её 15-летней дочери подозревают экс-мужа женщины
«Узкое определение рекламы платное однонаправленное и неличное обращение, осуществляемое через средства массовой информации и другие виды связи, агитирующее в пользу какого-либо товара, марки, фирмы, какого-либо предприятия, кандидата, правительства».
Что такое реклама своими словами?
Реклама коммуникация для привлечения внимания целевой аудитории к объекту продвижения. Простыми словами любая информация, которая должна убедить потребителей сделать что-то, что НУЖНО КОМПАНИИ.
Если бы рекламщики не грешили обманом и назойливостью, …но, похоже, сие из мира наивных пожеланий… Посему