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"Шантажировать меня деньгами?": Илон Маск прилюдно послал "на три буквы" отказавшихся от сотрудничества рекламодателей

"Шантажировать меня деньгами?": Илон Маск прилюдно послал "на три буквы" отказавшихся от сотрудничества рекламодателей

Автор:
30 ноября 2023 10:46
Сообщество : Жизнь в США
Метки: DealBook 2023   Elon Musk   Ynews   twitter   Видео   Илон Маск   конференция   послал   рекламодатели   
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Лица присутствующих во время конференции говорят сами за себя...

Илон Маск шокировал общественность, когда, не сдерживаясь в выражениях, отправил в "пешее эротическое путешествие" ряд рекламодателей. Выступая в среду на саммите DealBook 2023 в Нью-Йорке, он заявил, что не поддастся на шантаж, а отказавшихся от сотрудничества с соцсетью X (бывший Твиттер) он может только послать. Маск дважды повторил это, добавив «Так понятно? Надеюсь, что да».



Маск объяснил свою позицию и перспективы отказавшихся от сотрудничества компаний (на минуточку, среди этих них - IBM, Apple, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Lionsgate):


- К чему приведет этот бойкот рекламодателей? К тому, что они убьют компанию. И весь мир будет знать, что эти рекламодатели убили компанию. А мы занесем все в протокол в мельчайших деталях.

- Но они могут сказать, что типа это не мы убили компанию…

- Ага. Пусть они это миру скажут.

- Они скажут: Илон, это ты убил компанию, когда допустил всякие нехорошие вещи… И они стали себя неуютно чувствовать на этой платформе.

- Посмотрим, что на это ответит мир.


Лу Паскалис, основатель консалтинговой компании AJL Advisory и бывший глава отдела глобальных МЕДИА в Bank of America, заявил, что ругательства Маска в адрес рекламодателей стали «заключительной главой» для брендов, которые ранее вели бизнес с X, такого оскорбления они не забудут.


Напомним, что в середине ноября Илон Маск поддержал публикацию в своей соцсети. В посте обвинили евреев в «распространении ненависти к белым». После этого демарша крупнейшие рекламодатели соцсети, включая IBM, Apple, Disney, Coca-Cola и Microsoft, приостановили свои кампании на платформе. В The New York Times считают, что этот шаг будет стоить Маску 75 млн долларов доходов к концу года.

Источник:

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Метки: DealBook 2023   Elon Musk   Ynews   twitter   Видео   Илон Маск   конференция   послал   рекламодатели   
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10  комментариев
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7k
Бу Час назад
хороший он пиарщик!)
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12k
Б.Касторский 11 секунд назад
Всегда удивляла тяга американцев из всего устраивать шоу. При том оно настолько наигранное, но по прошествии времени они сами стали верить, что именно так и должно быть.
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4k
Pill 5 минут назад
Хорошее американское шоу
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14k
..: Атеист :.. 6 минут назад
А че, хорошо сказано. Сначала они одним шантажируют, потом еще чем и все ваыйдет к тому, что эта соц сеть будет плясать под дудку этих компаний. Поэтому "го фак юселф!"!))
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5k
Григорий Полчаса назад
а если он в своей космической и автомобильной отрасли откажется от этих брендов? вот они там на очко сядут
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16k
Николаевич Полчаса назад
В чем состоит суть рекламы?

«Узкое определение рекламы платное однонаправленное и неличное обращение, осуществляемое через средства массовой информации и другие виды связи, агитирующее в пользу какого-либо товара, марки, фирмы, какого-либо предприятия, кандидата, правительства».

Что такое реклама своими словами?

Реклама коммуникация для привлечения внимания целевой аудитории к объекту продвижения. Простыми словами любая информация, которая должна убедить потребителей сделать что-то, что НУЖНО КОМПАНИИ.

Если бы рекламщики не грешили обманом и назойливостью, …но, похоже, сие из мира наивных пожеланий… Посему


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218
ruslan d 50 минут назад
Красавец, а главное он может себе это позволить
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4k
Денис Час назад
Снизит цену чуток и придут компании второго эшелона. Которые раньше не тянули такой рекламный бюджет.
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57k
dima423 Час назад
75 млн баксов для Маска это как 75 руб для среднего россиянина)) Ну придут другие компании, свято место пусто не бывает
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