"Шантажировать меня деньгами?": Илон Маск прилюдно послал "на три буквы" отказавшихся от сотрудничества рекламодателей

Маск объяснил свою позицию и перспективы отказавшихся от сотрудничества компаний (на минуточку, среди этих них - IBM, Apple, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Lionsgate):





- К чему приведет этот бойкот рекламодателей? К тому, что они убьют компанию. И весь мир будет знать, что эти рекламодатели убили компанию. А мы занесем все в протокол в мельчайших деталях.

- Но они могут сказать, что типа это не мы убили компанию…

- Ага. Пусть они это миру скажут.

- Они скажут: Илон, это ты убил компанию, когда допустил всякие нехорошие вещи… И они стали себя неуютно чувствовать на этой платформе.

- Посмотрим, что на это ответит мир.



