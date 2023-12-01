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"Осторожно, нагажено!": губернатор Флориды показал карту Сан-Франциско с самыми грязными улицами

"Осторожно, нагажено!": губернатор Флориды показал карту Сан-Франциско с самыми грязными улицами

Автор:
01 декабря 2023 14:21
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Рон Десантис   Сан-Франциско   карта   политические дебаты   экскременты   
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Говорит, что это мобильное приложение, которое позволяет узнать самые загаженные улицы Сан-Франциско. Раньше так на картах достопримечательности отмечали, а теперь - крыс в метро Нью-Йорка и человеческие экскременты. Интересно живут эти американцы!

Во время дебатов губернатор Флориды Рон Десантис не отказал себе в удовольствии потыкать носом оппонента в недоделки и продемонстрировал, чем славен город Сан-Франциско. Раньше это был джаз и красивые улочки, а теперь жители города и туристы всё чаще обращают внимание на мусор и человеческие экскременты. Чтобы не вляпаться в кучку, лучше знать, где ходить. А в этом поможет специальное приложение, на котором отмечают самые грязные улицы города.


"Это карта Сан-Франциско. Как видите, она вся размечена. Вы можете спросить, а что это такое? Это мобильное приложение, где отмечают человеческие экскременты, которые валяются на улицах Сан-Франциско. Как видите, практическая вся карта покрыта ими. Вот что случилось с некогда одним из величайших городов этой страны. А теперь его реальность - это человеческое дерьмо. Кроме тех случаев, когда с визитом приезжает коммунистический диктатор. Тогда все вычищается, а улицы завешиваются китайскими флагами. Американских там, кстати, я не видел. То есть они готовы навести чистоту ради диктатора-коммуниста, но не ради собственных жителей", - поясняет Десантис.


Что касается недавнего приезда Си, то действительно город к нему готовили: отловили бесхозных собак, убрали с центральных улиц палатки бездомных, а их самих выселили на окраины.


Коммунальным службам пришлось отмывать асфальт от остатков жизнедеятельности завсегдатаев улиц - для этого дороги мыли дезсредствами, а после огородили заборами, чтобы никому из нищих не пришло в голову снова нагадить там, где чисто.


Мэр Сан-Франциско афроамериканка Лондон Брид раскритиковала выступление Десантиса, назвав его популистским способом привлечь максимум внимания к своей персоне. Того же мнения придерживались и другие комментаторы. Между тем, победу на выборах мэра принесли именно обещания навести в городе порядок. Жителей Сан-Франциско, помимо фекалий, беспокоит количество выброшенных после инъекций наркоманами игл. И - да, есть и такая карта, на которой отмечают самые небезопасные районы Фриско с кучей использованных шприцев.


Что касается оппонента Десантиса на дебатах, то губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом лишь посмеялся. Собственно, крыть ему было нечем.

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Метки: Видео   Рон Десантис   Сан-Франциско   карта   политические дебаты   экскременты   
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19  комментариев
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13k
ron Час назад
Омерика - всё?
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2k
Duke_kir 7 минут назад
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6k
hhwost 23 минуты назад
хм, "величайший город".
800т насерения... э-э-э... *насеЛения ) - в Китае (откуда приехал товарищ Си) это уровень "посёлок городского типа".
зы прмерно треть населения СанФранциско - китайцы. ясен пень, они отп..дорасили город до блеска перед приездом Си Цзиньпина.
ззы ожидаем появление движения "жизни срулей важны".
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47k
Соломей Полчаса назад
Мммм.! запах свободы, демократии!
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22k
сеньор Леонсио Полчаса назад
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20k
Bill 36 минут назад
Эту интерактивную карту придумали специально чтобы город сделать чище. Прохожий увидел говно - открывает в телефоне специальное приложение, фоткает. По геолокации на карте добавляется флажок. Туда едут коммунальщики, чистят, фотографируют результат - флажок с карты снимается. Говорят что после внедрения этой карты количество говна на улицах существенно уменьшилось. На уборку одной кучки экскрементов затрачивается примерно $20
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242
Алексей Губин Bill 24 минуты назад
Меня больше смущает сам факт появления говна на улицах города,а не то какие технологии используются для его уборки.Вот если бы по говну определяли его хозяина,что бы покарать за содееное -это бы меня наверно впечатлило,а так....
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34k
БамбарбияКиргуду 38 минут назад
До чего дошёлл прогресс.С помощью телефона можно найти локацию говна и шприцов.Америка вперде.
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31k
Владимир 52 минуты назад
Это Сан-Франциско, город в стиле диско.
Это Сан-Франциско мейд ин юэсэй.
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5k
Lexx Час назад
Бесхозных собак они отловить могут, а засранцев нет.
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