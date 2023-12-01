"Осторожно, нагажено!": губернатор Флориды показал карту Сан-Франциско с самыми грязными улицами

Говорит, что это мобильное приложение, которое позволяет узнать самые загаженные улицы Сан-Франциско. Раньше так на картах достопримечательности отмечали, а теперь - крыс в метро Нью-Йорка и человеческие экскременты. Интересно живут эти американцы!
Во время дебатов губернатор Флориды Рон Десантис не отказал себе в удовольствии потыкать носом оппонента в недоделки и продемонстрировал, чем славен город Сан-Франциско. Раньше это был джаз и красивые улочки, а теперь жители города и туристы всё чаще обращают внимание на мусор и человеческие экскременты. Чтобы не вляпаться в кучку, лучше знать, где ходить. А в этом поможет специальное приложение, на котором отмечают самые грязные улицы города.
"Это карта Сан-Франциско. Как видите, она вся размечена. Вы можете спросить, а что это такое? Это мобильное приложение, где отмечают человеческие экскременты, которые валяются на улицах Сан-Франциско. Как видите, практическая вся карта покрыта ими. Вот что случилось с некогда одним из величайших городов этой страны. А теперь его реальность - это человеческое дерьмо. Кроме тех случаев, когда с визитом приезжает коммунистический диктатор. Тогда все вычищается, а улицы завешиваются китайскими флагами. Американских там, кстати, я не видел. То есть они готовы навести чистоту ради диктатора-коммуниста, но не ради собственных жителей", - поясняет Десантис.
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Что касается недавнего приезда Си, то действительно город к нему готовили: отловили бесхозных собак, убрали с центральных улиц палатки бездомных, а их самих выселили на окраины.
Коммунальным службам пришлось отмывать асфальт от остатков жизнедеятельности завсегдатаев улиц - для этого дороги мыли дезсредствами, а после огородили заборами, чтобы никому из нищих не пришло в голову снова нагадить там, где чисто.
Мэр Сан-Франциско афроамериканка Лондон Брид раскритиковала выступление Десантиса, назвав его популистским способом привлечь максимум внимания к своей персоне. Того же мнения придерживались и другие комментаторы. Между тем, победу на выборах мэра принесли именно обещания навести в городе порядок. Жителей Сан-Франциско, помимо фекалий, беспокоит количество выброшенных после инъекций наркоманами игл. И - да, есть и такая карта, на которой отмечают самые небезопасные районы Фриско с кучей использованных шприцев.
Что касается оппонента Десантиса на дебатах, то губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом лишь посмеялся. Собственно, крыть ему было нечем.
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800т насерения... э-э-э... *насеЛения ) - в Китае (откуда приехал товарищ Си) это уровень "посёлок городского типа".
зы прмерно треть населения СанФранциско - китайцы. ясен пень, они отп..дорасили город до блеска перед приездом Си Цзиньпина.
ззы ожидаем появление движения "жизни срулей важны".
Это Сан-Франциско мейд ин юэсэй.