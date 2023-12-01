"Осторожно, нагажено!": губернатор Флориды показал карту Сан-Франциско с самыми грязными улицами

Мэр Сан-Франциско афроамериканка Лондон Брид раскритиковала выступление Десантиса, назвав его популистским способом привлечь максимум внимания к своей персоне. Того же мнения придерживались и другие комментаторы. Между тем, победу на выборах мэра принесли именно обещания навести в городе порядок. Жителей Сан-Франциско, помимо фекалий, беспокоит количество выброшенных после инъекций наркоманами игл. И - да, есть и такая карта, на которой отмечают самые небезопасные районы Фриско с кучей использованных шприцев.





Что касается оппонента Десантиса на дебатах, то губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом лишь посмеялся. Собственно, крыть ему было нечем.