Секреты актерского мастерства

Санкции на то и санкции, чтобы их нарушать

Перевоплощения Леонардо ДиКаприо: 8 реальных людей, которых он сыграл

Из мелодрам в криминал: 7 ярких ролей Хью Гранта, где он не романтический красавчик, а опасный и...

12 отличных актёров и актрис, чья последняя работа в кино оказалась полным провалом

«День сурка»: сколько же времени герой Мюррея просидел в Пенсильвании

13 фильмов, главная фишка которых заключается в том, что герой и злодей не пересекаются друг с...