Восемь фильмов, в которых вместе сыграли Александр Демьяненко и Наталья Селезнева

Если не знать, что это отдельный фильм, то можно на секунду представить, что это знакомые нам Шурик и Лида. Или Зина.

Дом, 1995

Прошло много лет. Следующим общим фильмом в биографии этих двух известных актеров стал телесериал.

Александр Демьяненко сыграл Порфирия Петровича: