Восемь фильмов, в которых вместе сыграли Александр Демьяненко и Наталья Селезнева

Кто-то назовет два, кто-то вспомнит — три. А на самом деле - их восемь.
Операция Ы и другие приключения Шурика, 1965
Во второй новелле под названием "Наваждение" Александр Демьяненко и Наталья Селезнева сыграли главные роли. Они - студенты, которые готовятся к экзамену.
И так они усердно готовятся, что попадают в странную ситуацию, когда не помнят, что с ними произошло.
Иван Васильевич меняет профессию, 1973
Спустя восемь лет они снова встретились на съемочной площадке, где уже сыграли мужа и жену.
Наталья Селезнева всё также прекрасна, а Александр Демьяненко сыграл этакого повзрослевшего Шурика.
Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика, 1977
Киноконцерт, в котором встретились актеры, сыгравшие в самых известных кинокомедиях Леонида Гайдая. По факту, это было просто "представление", где звучали песни из гайдаевских фильмов. Исполняли их те, кто пел в реальности.
По улицам комод водили, 1978
Этот фильм состоит из небольших историй, которые не связаны друг с другом. Наталья Селезнева и Александр Демьяненко сыграли в одной истории под названием "Мы едем, едем, едем".
Александр Демьяненко сыграл автовладельца Михаила, а Наталья Селезнева - попутчицу Вику.
Если не знать, что это отдельный фильм, то можно на секунду представить, что это знакомые нам Шурик и Лида. Или Зина.
Дом, 1995
Прошло много лет. Следующим общим фильмом в биографии этих двух известных актеров стал телесериал.
Александр Демьяненко сыграл Порфирия Петровича:
Наталья Селезнева сыграла Марию Алексеевну:
Действие фильма происходит в высотке, где живут внуки и правнуки известных литературных героев.
Фильм, наверное, на любителя, но посмотреть можно, так как там сыграли очень известные актеры.
Старые песни песни о главном - 2, 1996
Музыкальный фильм, снятый для демонстрации по ТВ в канун Нового года.
Александр Демьяненко сыграл постаревшего Шурика:
Отсылка была сделана к фильму "Кавказская пленица", а потому в кадре с Александром Демьяненко мелькнула Наталья Варлей.
А вот Наталья Селезнева сыграла образ пани Катарины из известной телепередачи:
Кафе "Клубничка", 1996
Комедийный телесериал, ставший одним из первых российских комедийных ситкомов. Одну из главных ролей в этом сериале сыграл Александр Демьяненко.
Наталья Селезнева в этом сериале появилась лишь в нескольких сериях в роли налогового инспектора (в 22 и 40):
Старые песни о главном - 3, 1997
Сюжет этого музыкального фильма строится на том, что спустя четверть века встретились герои кинокомедии "Иван Васильевич меняет профессию".
Очень неплохая была задумка.
А сегодня получается, что у нас прошло столько же времени с момента съемок этого музыкального времени, сколько прошло в те времена с момента съемок комедии. Кажется, будто бы это был недавно. Но тоже четверть века минула.
Источник:
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Не фильм, конечно, но видеоклип ведь можно назвать мини-фильмом.