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Восемь фильмов, в которых вместе сыграли Александр Демьяненко и Наталья Селезнева

Восемь фильмов, в которых вместе сыграли Александр Демьяненко и Наталья Селезнева

Автор:
14 ноября 2023 08:59
Сообщество : Кино
Метки: Александр Демьяненко   актер   кино   наталья селезнева   роль   съемка   фильм   
2966
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Кто-то назовет два, кто-то вспомнит — три. А на самом деле - их восемь.

Операция Ы и другие приключения Шурика, 1965

Во второй новелле под названием "Наваждение" Александр Демьяненко и Наталья Селезнева сыграли главные роли. Они - студенты, которые готовятся к экзамену.

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И так они усердно готовятся, что попадают в странную ситуацию, когда не помнят, что с ними произошло.

Иван Васильевич меняет профессию, 1973

Спустя восемь лет они снова встретились на съемочной площадке, где уже сыграли мужа и жену.

Наталья Селезнева всё также прекрасна, а Александр Демьяненко сыграл этакого повзрослевшего Шурика.

Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика, 1977

Киноконцерт, в котором встретились актеры, сыгравшие в самых известных кинокомедиях Леонида Гайдая. По факту, это было просто "представление", где звучали песни из гайдаевских фильмов. Исполняли их те, кто пел в реальности.

По улицам комод водили, 1978

Этот фильм состоит из небольших историй, которые не связаны друг с другом. Наталья Селезнева и Александр Демьяненко сыграли в одной истории под названием "Мы едем, едем, едем".

Александр Демьяненко сыграл автовладельца Михаила, а Наталья Селезнева - попутчицу Вику.

Если не знать, что это отдельный фильм, то можно на секунду представить, что это знакомые нам Шурик и Лида. Или Зина.

Дом, 1995

Прошло много лет. Следующим общим фильмом в биографии этих двух известных актеров стал телесериал.

Александр Демьяненко сыграл Порфирия Петровича:

Наталья Селезнева сыграла Марию Алексеевну:

Действие фильма происходит в высотке, где живут внуки и правнуки известных литературных героев.

Фильм, наверное, на любителя, но посмотреть можно, так как там сыграли очень известные актеры.

Старые песни песни о главном - 2, 1996

Музыкальный фильм, снятый для демонстрации по ТВ в канун Нового года.

Александр Демьяненко сыграл постаревшего Шурика:

Отсылка была сделана к фильму "Кавказская пленица", а потому в кадре с Александром Демьяненко мелькнула Наталья Варлей.

А вот Наталья Селезнева сыграла образ пани Катарины из известной телепередачи:

Кафе "Клубничка", 1996

Комедийный телесериал, ставший одним из первых российских комедийных ситкомов. Одну из главных ролей в этом сериале сыграл Александр Демьяненко.

Наталья Селезнева в этом сериале появилась лишь в нескольких сериях в роли налогового инспектора (в 22 и 40):

Старые песни о главном - 3, 1997

Сюжет этого музыкального фильма строится на том, что спустя четверть века встретились герои кинокомедии "Иван Васильевич меняет профессию".

Очень неплохая была задумка.

А сегодня получается, что у нас прошло столько же времени с момента съемок этого музыкального времени, сколько прошло в те времена с момента съемок комедии. Кажется, будто бы это был недавно. Но тоже четверть века минула.

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Метки: Александр Демьяненко   актер   кино   наталья селезнева   роль   съемка   фильм   
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62k
pynh 2 часа назад
Селезнева клёвая...
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3k
Старожил 15 минут назад
Добавлю "Сказочную тайгу" Агаты Кристи.
Не фильм, конечно, но видеоклип ведь можно назвать мини-фильмом.
Ссылка youtu.be
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13k
Проктолог-иллюзионист 37 минут назад
Как же время стремительно летит...
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Anarasius

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