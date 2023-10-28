«День сурка»: сколько же времени герой Мюррея просидел в Пенсильвании

Несколько недель? Лет? Или даже веков? И каждый день – одни и те же лица, события и места (и так скучноватые, а за это время и тем более приевшиеся)…
Герой Билла Мюррея волею режиссера Гарольда Рамиса застрял в городке Панксатони штата Пенсильвания, как в персональной исправительной колонии.
Одни зрители уверены, что Фил прожил там несколько недель. Другие считают, что ему должно было понадобиться не меньше пары лет. Наконец, есть даже те, кто доказывает, что заносчивый метеоролог пробыл во временнóй петле несколько… веков.
Давайте попробуем разобраться, какой же срок назначила ему судьба-судья. Хотя бы примерно.
1. Экспресс-курс
Если считать буквально, как показано в фильме, прошло всего от 34 до 38 дней (различные зрители считают по-разному).
Но это лишь то, что нам показали. Как говорила героиня одной советской комедии, «Джонни, сделай монтаж!». Вот монтаж нам и показали. На самом же деле герою понадобилось больше, гораздо больше.
2. Жизнь длиною в столетия
Любители этого голливудского кино с не совсем по-голливудски глубоким смыслом и с недешевой иронией указывают самое разное число лет, которые Фил проторчал в Пенсильвании. Причем именно лет, потому что промежуток менее 1 года не называет никто.
Так, некоторые уверяют, что он «отбывал срок» 8 лет, 8 месяцев и 16 дней.
А вот ресурс WhatCulture, подсчитав скрупулезно и с доказательствами, назвал гораздо больший период: 33 года и 350 дней.
Но всех перещеголяло издание Obsessed With Film. Исходя из интервью Мюррея (о том, сколько времени он учился попадать картами в шляпу и т. д.), а также из оценок экспертов (по игре на пианино и др.), оно указало 33 года и 358 дней.
Ну, а что можем вывести мы сами?
Итак, вот какие дела Фил свершил в этот бесконечный день 2 февраля, вот какие навыки он освоил и вот сколько времени ему на это могло потребоваться:
1) научился не просто играть на пианино, но играть наизусть и весьма бегло, более того, даже блестяще импровизировать, да еще преодолевая страх выступления перед публикой. По мнению опытных людей, в зависимости от способностей и усидчивости Фила, а также таланта преподавательницы ему для этого понадобилось бы минимум 4 года, максимум – 10 лет.
И это при самом лучшем раскладе – если бы наш метеоролог занимался музыкой ежедневно не менее 1 часа, постоянно совершенствовался, слушал других исполнителей, перенимал их манеру, импровизировал сам и проч., проч., проч.;
2) научился лепить снежные скульптуры и вырезать портреты изо льда. Причем он поднялся выше «абстракционистского» уровня и создавал не банальные кракозябры и даже не просто нечто вразумительно узнаваемое, но эстетичное и даже утонченное.
На это Филу потребовалось бы несколько месяцев, а может быть, даже лет;
3) поднаторел в метком и грациозном докидывании карт в шляпу. Нужный для этого период назвал сам Фил, отвечая на восхищенный вопрос Риты, – 6 месяцев, если заниматься от 4 до 5 часов в день.
И нам остается лишь верить ему. Ведь говорил он это, уже практически морально переродившись. Значит, не должен был обманывать;
4) освоил технику быстрой смены колес авто. Мужчины, вспомните: сколько времени заняло у вас овладение этим навыком, пока не дошло до автоматизма? Сделаем скидку на не особую опытность и не самый юный возраст Фила и назовем срок от 2 недель до 2 лет;
5) наработал азы оказания первой медпомощи. Вспомните, допустим, как герой помог мэру избавиться от косточки, когда тот поперхнулся.
Наверняка Фил стал способен и на другое. Просто нам не стали всего показывать. Предлагаю дать ему
на прохождение «курсов медбрата» от 6 месяцев до 6 лет;
6) наловчился помогать всем и во всем, от падавшего с дерева мальчика, который через минуту забудет своего спасителя, до замерзавшего бpoдяги, дни которого уже просто сочтены.
И это было сложнее, чем всё указанное выше, ведь Филу надо было:
7) выучил иностранный язык – хотя бы на уровне цитат отдельных стихов, но ведь с неплохим произношением, а это тоже надо было постараться, на это тоже должно было уйти время. В зависимости от способностей и усидчивости Фила такое обучение могло занять:
8) наверняка освоил еще больше знаний и навыков, от спорта до ведения хозяйства и от виртуозного вождения машины до управления городом. Просто это опять попало под ножницы а-ля «Джонни, сделай монтаж!». И всё это заняло бы не менее нескольких лет, а то и десятков лет… может быть, даже веков…
Заметьте, все эти и многие другие дела герой свершал не одновременно. Так, прежде чем начать учиться игре на пианино, он прошел 7 Дантовых кругов ада.
Да и наверняка любым из дел он занимался не каждый день. Мог начать учиться играть на пианино – и бросить… потом опять начать… и снова бросить… и возобновить спустя много месяцев…
Причем после длинных перерывов ему многое приходилось бы начинать почти с чистого листа. Вот ведь даже у маститых музыкантов, не поиграй они пару дней на любимом инструменте, уже начинаются «застои» в руках. Что уж говорить о не самом юном новичке с неразработанными пальцами...
Но самое главное состояло в том, что герою надо было:
1) переродиться духовно;
2) научиться наиболее сложному, глубокому и уникальному – любви.
И создатели фильма совершенно правильно убрали из первоначального сценария эпизод с бывшей пассией Фила: она читала заклинание, разбивала часы, после чего Фил оказывался во временнóй петле. Такой эпизод значительно упростил бы фильм.
Пока Фил боролся с ленью, эгоизмом и сурком, он потратил много времени зря. Но нам и показано, что герой постепенно преодолел себя и стал стоящим человеком.
Рита была своеобразным мерилом перевоплощения Фила: девушка его близко допустила и даже полюбила лишь перерожденного. То есть инсайта было мало – персонажу надо было хорошие черты не просто приобрести, а еще и закрепить. И вот для этого не только нескольких лет, но и «целого мира мало».
Зато на выходе из временнóй петли стало ясно, что всё наносное негативное – не в природе человека, а созидательное и доброе полезное – оно вечно, преобладает и приносит радость.
Филу очень повезло, что ему судьба устроила этакое персональное Чистилище.
И в этом плане опять-таки совершенно правильно режиссер показал отношения героев сугубо платоническими даже после попадания Фила в 3 февраля. Иначе весь эффект кино пошел бы насмарку.
Мой вывод таков: на всё про всё герою понадобилось не менее «100 лет одиночества». Прости, Фил, ничего личного...
3. Авторский вариант
Сценарист Дэнни Рубин изначально хотел отдать своего персонажа на «pacтepзaние сурку» на целых… 10 000 лет!
Потом, правда,
суд смилостивился сценарист с режиссером одумались и «скосили срок»: в интервью одним изданиям назывался период от 30 до 40 лет, другим – «всего» 10 лет. Именно столько, по мнению создателей фильма, потребовалось герою, чтобы духовно переродиться.
Источник:
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Нормальному мужику достаточно один раз показать и один-пару раз с ним вместе поменять колесо. И всё..... А тут 2 недели , как минимум.....
Перерождение в "белого и пушистого", безусловно, приятнее зрителю - но для данного "героя" выглядит как-то неестественно.
Хотя, если предположить петлю на столетия, то возможно ему надоело быть Джокером и он попробовал что-то иное... Но вот сразу "в героя" - не верю :)
"Впрочем, были и негативные дела. Например, Фил: И продлиться это могло от пары недель до пары веков."
Это что?
Но главный вопрос. Сурок свою тень увидел или нет?