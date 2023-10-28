«День сурка»: сколько же времени герой Мюррея просидел в Пенсильвании

1. Экспресс-курс

Если считать буквально, как показано в фильме, прошло всего от 34 до 38 дней (различные зрители считают по-разному).

Но это лишь то, что нам показали. Как говорила героиня одной советской комедии, «Джонни, сделай монтаж!». Вот монтаж нам и показали. На самом же деле герою понадобилось больше, гораздо больше.





2. Жизнь длиною в столетия

Любители этого голливудского кино с не совсем по-голливудски глубоким смыслом и с недешевой иронией указывают самое разное число лет, которые Фил проторчал в Пенсильвании. Причем именно лет, потому что промежуток менее 1 года не называет никто.

Так, некоторые уверяют, что он «отбывал срок» 8 лет, 8 месяцев и 16 дней.

А вот ресурс WhatCulture, подсчитав скрупулезно и с доказательствами, назвал гораздо больший период: 33 года и 350 дней.

Но всех перещеголяло издание Obsessed With Film. Исходя из интервью Мюррея (о том, сколько времени он учился попадать картами в шляпу и т. д.), а также из оценок экспертов (по игре на пианино и др.), оно указало 33 года и 358 дней.

Ну, а что можем вывести мы сами?

Итак, вот какие дела Фил свершил в этот бесконечный день 2 февраля, вот какие навыки он освоил и вот сколько времени ему на это могло потребоваться:

1) научился не просто играть на пианино, но играть наизусть и весьма бегло, более того, даже блестяще импровизировать, да еще преодолевая страх выступления перед публикой. По мнению опытных людей, в зависимости от способностей и усидчивости Фила, а также таланта преподавательницы ему для этого понадобилось бы минимум 4 года, максимум – 10 лет.

И это при самом лучшем раскладе – если бы наш метеоролог занимался музыкой ежедневно не менее 1 часа, постоянно совершенствовался, слушал других исполнителей, перенимал их манеру, импровизировал сам и проч., проч., проч.;