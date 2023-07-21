Месть ценой жизни, увековеченная во времени

Слоны – очень мудрые, терпеливые и спокойные создания. Но если их обидеть, то расплата будет неотвратимой и жестокой как сам рок.
Эта история произошла больше ста лет тому назад на территории Малайзии. Страна тогда ещё была ближе к природе, нежели к цивилизации. И могучие исполины размеренно бродили где угодно. Их не трогали и не обижали.
После прихода англичан в стране в 1885 году появилась железная дорога. Она была необходима для перевозки олова, которое начали активно добывать в центральных областях, в прибрежные порты.
В сентябре 1894 года поезд переехал в Телук-Интане (тогда город носил название Телук-Ансон) слонёнка. Видимо, малыш случайно забрёл на пути. Ведь он не знал, что шумная машина опасна.
Спустя несколько дней из штата Перак шёл поезд. В вагонах находились рабочие, которые трудились в шахтах, и торговцы. Машинист увидел на рельсах огромного слона-самца. Он застыл на месте, не двигался и не собирался уходить. Ситуация осложнилась ещё и тем, что солнце садилось, и в надвигающихся сумерках сложно было что-то рассмотреть и оценить. Машинист подал сигнал, но животное проигнорировало его и осталось на месте.
Через несколько секунд поезд сошёл с рельсов. В результате погибли два человека. Четвероногий мститель тоже не выжил в столкновении.
История о самоотверженном поступке слона, который потерял своего малыша и отомстил за его гибель ценой своей жизни, распространилась. Англичане так прониклись и растрогались, что установили на месте столкновения памятник.
Железнодорожной ветки нет уже больше полувека. А памятник и память о слоне живы. Череп животного хранится в музее города Тайпинг (штат Перак), а бедренная кость, длина которой составляет без малого метр, в музее города Джохор-Бару. Бивни животного британцы предположительно забрали и вывезли, а останки захоронили на месте крушения поезда.
Зоологи считают, что эти животные отлично осознают факт гибели члена своей семьи, что наносит им глубокую психологическую травму. В результате потрясения они могут пойти на месть, пусть даже ценой жизни. Предположение подтверждают и случаи мести слонов, которые происходят и в наши дни.
Источник:
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Проходит много лет, уже немолодой охотник с детьми приходит в цирк, где последним номером выходят слоны и выстраивают пирамиду. Вдруг большой и старый слон из самого основания пирамиды встречается умным взлгядом с охотником, разваливает пирамиду и бежит к нему. Подбегает, обхватывает хоботом, поднимает над головой и…
со всей силы разивает его об арену на смерть…
…
Это был не тот слон.
Что значит "предположительно забрали"? В случае с британцами надо писать: "стопудово подрезали"! Национальная традиция, так сказать...