Месть ценой жизни, увековеченная во времени

После прихода англичан в стране в 1885 году появилась железная дорога. Она была необходима для перевозки олова, которое начали активно добывать в центральных областях, в прибрежные порты.

В сентябре 1894 года поезд переехал в Телук-Интане (тогда город носил название Телук-Ансон) слонёнка. Видимо, малыш случайно забрёл на пути. Ведь он не знал, что шумная машина опасна.