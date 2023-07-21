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Месть ценой жизни, увековеченная во времени

Месть ценой жизни, увековеченная во времени

Автор:
21 июля 2023 10:44
Сообщество : Истории
Метки: Травма   гибель   история   малайзия   месть   памятник   поезд   слон   слонёнок   трогательно   
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Слоны – очень мудрые, терпеливые и спокойные создания. Но если их обидеть, то расплата будет неотвратимой и жестокой как сам рок.

Эта история произошла больше ста лет тому назад на территории Малайзии. Страна тогда ещё была ближе к природе, нежели к цивилизации. И могучие исполины размеренно бродили где угодно. Их не трогали и не обижали.

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После прихода англичан в стране в 1885 году появилась железная дорога. Она была необходима для перевозки олова, которое начали активно добывать в центральных областях, в прибрежные порты.

В сентябре 1894 года поезд переехал в Телук-Интане (тогда город носил название Телук-Ансон) слонёнка. Видимо, малыш случайно забрёл на пути. Ведь он не знал, что шумная машина опасна.

Спустя несколько дней из штата Перак шёл поезд. В вагонах находились рабочие, которые трудились в шахтах, и торговцы. Машинист увидел на  рельсах огромного слона-самца. Он застыл на месте, не двигался и не собирался уходить. Ситуация осложнилась ещё и тем, что солнце садилось, и в надвигающихся сумерках сложно было что-то рассмотреть и оценить. Машинист подал сигнал, но животное проигнорировало его и осталось на месте.

Через несколько секунд поезд сошёл с рельсов. В результате погибли два человека. Четвероногий мститель тоже не выжил в столкновении.

История о самоотверженном поступке слона, который потерял своего малыша и отомстил за его гибель ценой своей жизни, распространилась. Англичане так прониклись и растрогались, что установили на месте столкновения памятник.

Железнодорожной ветки нет уже больше полувека. А памятник и память о слоне живы. Череп животного хранится в музее города Тайпинг (штат Перак), а бедренная кость, длина которой составляет без малого метр, в музее города Джохор-Бару. Бивни животного британцы предположительно забрали и вывезли, а останки захоронили на месте крушения поезда.

Зоологи считают, что эти животные отлично осознают факт гибели члена своей семьи, что наносит им глубокую психологическую травму. В результате потрясения они могут пойти на месть, пусть даже ценой жизни. Предположение подтверждают и случаи мести слонов, которые происходят и в наши дни.

Источник:

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Метки: Травма   гибель   история   малайзия   месть   памятник   поезд   слон   слонёнок   трогательно   
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5  комментариев
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9k
БарНалей 2 часа назад
По саванне идет белый охотник и видит раненого слона с шипом в окровавленной ноге. Он вытаскивает шип, промывает слону рану своей последней водой, перематывает рубахой ногу, и слон уходит, радостно трубя хоботом на всю саванну.
Проходит много лет, уже немолодой охотник с детьми приходит в цирк, где последним номером выходят слоны и выстраивают пирамиду. Вдруг большой и старый слон из самого основания пирамиды встречается умным взлгядом с охотником, разваливает пирамиду и бежит к нему. Подбегает, обхватывает хоботом, поднимает над головой и…
со всей силы разивает его об арену на смерть…

Это был не тот слон.
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687
Звёздный князь 7 минут назад
Зато у людей, когда отец МСТИТ за смерть сына и выживает, его в тюрьму сажают. А если погибает, то благодаря СМИ он превращается в маньяка или террориста, а не в прямом смысле убитого горем родителя.
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5k
Chuna 7 минут назад
Пусть реклама, но смешно.

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3k
Walther Час назад
..."Бивни животного британцы предположительно забрали и вывезли, а останки захоронили на месте крушения поезда"...

Что значит "предположительно забрали"? В случае с британцами надо писать: "стопудово подрезали"! Национальная традиция, так сказать...
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