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Загадочный ручей в Британии, который отнимает жизни

Загадочный ручей в Британии, который отнимает жизни

Автор:
25 июля 2023 10:45
Сообщество : Истории
Метки: Британия   Водоём   Стрид   Уорф   аббатство   воронка   гибель   история   опасность   ручей   
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На первый взгляд Болтон Стрид – это совершенно обычный ручей в Йоркшире, который находится неподалёку от эпичных руин Болтонского аббатства. Да и чем может быть примечателен скромный водоём, который в некоторых местах можно спокойно перешагнуть?

Чтобы понять, чем опасен Стрид, надо немного подняться вверх по течению, где находится река Уорф. В месте превращения обычной широкой и спокойной реки в этот ручей как раз и начинается всё самое интересное. И страшное.

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Переход окантован залежами больших камней, формирующих что-то типа воронкообразного горлышка. То есть большая часть вод обычной полноводной реки стремительно улетает вниз, в подводные пещеры и тоннели

Их точное количество неизвестно. Но известна примерная глубина – около 10 метров. То есть если оступиться и попасть в эту самую воронку, то шансов остаться в живых почти нет.

Одной из первых известных жертв коварного ручья стал сын местной аристократки леди Элис де Ромилли, Уильям. В  1154 году парень попытался перешагнуть Стрид, но оступился на скользких камнях и утонул. Убитая горем мать пожертвовала окрестные земли для возведения монастыря в память о погибшем сыне

Местные утверждают, что на счету ручья-убийцы чуть ли не сотня жертв. Но тела за редким исключением найти не получается. Словно люди действительно приносятся в жертву водами Стрида какому-то древнему злобному божеству.

Из последних зафиксированных трагедий – случай 1998 года. Молодожёны Барри и Линн, проводившие в Йоркшире медовый месяц, оступились и стали жертвами стихии. Тела обнаружили через несколько дней в разных частях реки. Несколько лет спустя на этом же месте погиб ребёнок. Восьмилетний Аарон Пейдж играл на берегу, но оступился и моментально исчез под водой.

Многочисленные блогеры, привлечённые дурной славой ручья-убийцы, проводили с ним опыты – бросали в воронку разные предметы. Которые обнаруживались в разных местах реки – деформированные и раздавленные. Причина в длинном и узком горлышке, проходя через которое под сильным давлением потока воды ломаются даже очень прочные вещи. Что уж говорить про хрупкое человеческое тело.

В 2021 году исследователь Джек Снек попытался узнать глубину с помощью специального аппарата, оснащённого гидролокатором. И был шокирован результатами – порядка 65 метров! И это ещё не предел. Обычные исследования из-за сильного течения и затруднённой видимости на этом участке невозможны.

Несмотря на дурную славу ручья, множество туристов съезжается сюда из разных стран, чтобы взглянуть на умиротворяющий уголок природы, под маской которого скрывается коварная, опасная и смертоносная стихия.

Источник:

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Метки: Британия   Водоём   Стрид   Уорф   аббатство   воронка   гибель   история   опасность   ручей   
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3  комментария
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27k
Егор Час назад
Логика. Река-убийца? О, пойду поиграю на берегу.
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932
ruslan d Полчаса назад
Интересно было бы посмотреть
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