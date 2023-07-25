Загадочный ручей в Британии, который отнимает жизни

В 2021 году исследователь Джек Снек попытался узнать глубину с помощью специального аппарата, оснащённого гидролокатором. И был шокирован результатами – порядка 65 метров! И это ещё не предел. Обычные исследования из-за сильного течения и затруднённой видимости на этом участке невозможны.

Несмотря на дурную славу ручья, множество туристов съезжается сюда из разных стран, чтобы взглянуть на умиротворяющий уголок природы, под маской которого скрывается коварная, опасная и смертоносная стихия.