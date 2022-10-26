44 слона пришли мстить людям за убийство слоненка

44 слона зашли в одну из деревень и затоптали Питавара Сингха, который пас скот. В результате мужчина погиб. Кроме того, в течение двух дней стадо повредило почти девять гектаров посадок.

На ферме местные власти обнаружили тело слоненка, которое было захоронено и прикрыто листвой. Владельца фермы задержали. Неизвестно, имел ли он прямое отношение к убийству слоненка.

«Без сомнения, стадо совершило карательное действие в отношении человека, который убил их слоненка. Они искали его или находившихся рядом людей, чтобы отомстить», — заявил адвокат и основатель благотворительного фонда по спасению азиатских слонов Дункан МакНэйр.

МакНэйр подчеркнул, что слоны невероятно умны и обладают хорошей памятью. По его словам, инцидент показывает, что у слонов развит инстинкт защиты молодого поколения и лояльности по отношению к другим участникам стада.