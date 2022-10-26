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44 слона пришли мстить людям за убийство слоненка

44 слона пришли мстить людям за убийство слоненка

Автор:
26 октября 2022 16:28
Сообщество : Животные
Метки: Индия   дикие животные   животные   интересное   месть   слоны   
1289
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Стадо слонов пришло в деревню вблизи индийского города Корба, штат Чхаттисгарх, чтобы отомстить людям за убийство годовалого слоненка. Об этом сообщает Newsweek.

44 слона зашли в одну из деревень и затоптали Питавара Сингха, который пас скот. В результате мужчина погиб. Кроме того, в течение двух дней стадо повредило почти девять гектаров посадок.


На ферме местные власти обнаружили тело слоненка, которое было захоронено и прикрыто листвой. Владельца фермы задержали. Неизвестно, имел ли он прямое отношение к убийству слоненка.


«Без сомнения, стадо совершило карательное действие в отношении человека, который убил их слоненка. Они искали его или находившихся рядом людей, чтобы отомстить», — заявил адвокат и основатель благотворительного фонда по спасению азиатских слонов Дункан МакНэйр.


МакНэйр подчеркнул, что слоны невероятно умны и обладают хорошей памятью. По его словам, инцидент показывает, что у слонов развит инстинкт защиты молодого поколения и лояльности по отношению к другим участникам стада.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Индия   дикие животные   животные   интересное   месть   слоны   
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6  комментариев
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3k
Трям 2 часа назад
С плакатами хоть приходили?
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3k
Артур Полчаса назад
И как эти 44 африканских слона добрались из Африки в Индийскую деревню?
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6k
Allmaster Час назад
У нас тотже есть такие национальности. Я им завидую если честно, прав там он или не прав, за него впрягаются все. А уж потом, меж собой разбираются и люлей там виновнику торжества или хвалят.
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60k
Опиум для народа Час назад
Веселуха!
)))
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
4849



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