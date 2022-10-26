44 слона пришли мстить людям за убийство слоненка

Стадо слонов пришло в деревню вблизи индийского города Корба, штат Чхаттисгарх, чтобы отомстить людям за убийство годовалого слоненка. Об этом сообщает Newsweek.
44 слона зашли в одну из деревень и затоптали Питавара Сингха, который пас скот. В результате мужчина погиб. Кроме того, в течение двух дней стадо повредило почти девять гектаров посадок.
На ферме местные власти обнаружили тело слоненка, которое было захоронено и прикрыто листвой. Владельца фермы задержали. Неизвестно, имел ли он прямое отношение к убийству слоненка.
«Без сомнения, стадо совершило карательное действие в отношении человека, который убил их слоненка. Они искали его или находившихся рядом людей, чтобы отомстить», — заявил адвокат и основатель благотворительного фонда по спасению азиатских слонов Дункан МакНэйр.
МакНэйр подчеркнул, что слоны невероятно умны и обладают хорошей памятью. По его словам, инцидент показывает, что у слонов развит инстинкт защиты молодого поколения и лояльности по отношению к другим участникам стада.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- В Индии обезьяны официально владеют 13 гектарами земли
- Как выглядит самое крохотное млекопитающее на Земле
- Милота дня: старший брат щекочет маленького слоненка
- Водитель автобуса пожалел о том, что подъехал близко к слону
- "Это смерть человечества": мир потрясла трагедия с беременной слонихой