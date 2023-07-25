Брунгильда: трансформации королевы и девы-воительницы и её вклад в европейскую литературу

Правителя полностью устроила молодая испанка. Жена всем угодила – и внешностью, и страстью, и воспитанием. Глядя на счастливый брак, брат Сигиберта Хильперик – король Нейстрии решил жениться на сестре Брунгильды Галесвинте. Но в паре не всё шло гладко: покои любвеобильного Хильперика были напичканы любовницами и наложницами, хотя главную неофициальную возлюбленную Фредегонду король предварительно удалил из дворца. Женщина скандалила, правитель не хотел терпеть претензий. И в итоге несговорчивую Галесвинту вскоре обнаружили в постели мёртвой.

Брунгильда пришла в ярость, узнав о смерти сестры. И потребовала мужа разобраться с братом-убийцей. Меровинги начали войну. Но Брунгильда недооценила женское коварство: вернувшаяся из изгнания Фредегонда наняла убийц, чтобы те расправились с королём.