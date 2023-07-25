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Брунгильда: трансформации королевы и девы-воительницы и её вклад в европейскую литературу

Брунгильда: трансформации королевы и девы-воительницы и её вклад в европейскую литературу

Автор:
25 июля 2023 12:38
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Брунгильда   валькирия   история   королева   легенда   месть   образ   прототип   фильм   эпос   
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При изучении эпоса разных народов начинает казаться, что сюжеты повторяются. В общем и целом так оно и есть, ведь их количество не бесконечно. Но история этого персонажа и его последующее прочтение довольно неожиданное и интересное.

В далёком 567 году дочь короля Афанагильда Брунгильда стала супругой Сигиберта I – представителя одной из самых влиятельных и загадочных династий тёмного времени – Меровингов и правителя Австразии.

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Правителя полностью устроила молодая испанка. Жена всем угодила – и внешностью, и страстью, и воспитанием. Глядя на счастливый брак, брат Сигиберта Хильперик – король Нейстрии решил жениться на сестре Брунгильды Галесвинте. Но в паре не всё шло гладко: покои любвеобильного Хильперика были напичканы любовницами и наложницами, хотя главную неофициальную возлюбленную Фредегонду король предварительно удалил из дворца. Женщина скандалила, правитель не хотел терпеть претензий. И в итоге несговорчивую Галесвинту вскоре обнаружили в постели мёртвой.

Брунгильда пришла в ярость, узнав о смерти сестры. И потребовала мужа разобраться с братом-убийцей. Меровинги начали войну. Но Брунгильда недооценила женское коварство: вернувшаяся из изгнания Фредегонда наняла убийц, чтобы те расправились с королём.

Сигиберт погиб, а Брунгильда посвятила свою жизнь отмщению. Сначала путём грамотной дипломатической политики укрепила власть сына, сделав его королём Австразии и Бургундии. А потом подключила и внуков. Хотя к моменту победы над Нейстрией убийцы сестры и мужа были уже мертвы, она всё же отомстила за их смерть ненавистной Нейстрии.

Принято считать, что история жизни Брунгильды Австразийской легла в основу двух легенд – германской и исландской. Во второй Брунгильда была девой-валькирией, которую верховный бог Один наказал за своеволие.

Девы-воительницы могли наблюдать за ходом битвы, но победу получала только выбранная Одином сторона. Брунгильда ослушалась приказа, и разгневанный бог наказал её – усыпил шипом сна и оставил в огненном кольце на холме Хиндарфьялль. Рискнувший жизнью смельчак мог разбудить её, но валькирией ей было уже не стать. Её удел – жизнь обычной смертной женщины.

И таковой нашёлся – Сигурд. Он победил охранника-дракона, преодолел кольцо из пламени и разбудил девушку. Сигурд впечатлился её красотой и пообещал, что женится, как только вернётся из похода. В знак чувств оставил кольцо. Но имевшая на героя виды ведьма опоила его зельем забвения, чтобы женить на своей дочери Кримгильде.

Спустя несколько месяцев чары развеялись. Между тем к бывшей валькирии уже сватался брат Кримгильды Гуннар. Та была непреклонна. И Сигурд решил помочь шурину – дал свою одежду, чтобы тот под личиной Сигурда снова преодолел огненное кольцо и доказал свою личность.

Когда Брунгильда узнала о двойном предательстве возлюбленного, то наняла убийц. А потом взошла на его погребальный костёр, чтобы навсегда воссоединиться с любимым за чертой.

По германской легенде снят неплохой фильм «Кольцо Нибелунгов». А образ Брунгильды из скандинавского эпоса послужил прототипом европейской сказки «Спящая красавица», хрестоматийным вариантом которой стала версия Шарля Перро.

Источник:

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Метки: Брунгильда   валькирия   история   королева   легенда   месть   образ   прототип   фильм   эпос   
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3  комментария
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12k
Denissg Час назад
В это время Кетцалькоатль пролетал над Эйяфьядлайёкюдльем.
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Как же, как же, помню! Их ещё по телевизору часто показывали. Жених подъезжает на коне и орёт:
- О, прекрасная Брунгильда, будь моей женой!!!
Значит, таки, вышла ...
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3
Александр Квашнин 2 часа назад
Мне нравится в заголовке 7 фогто , я ажно ожил !
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