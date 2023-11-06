В Санкт-Петербурге подросток-зацепер упал с поезда "Сапсан"

В Петербурге сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту инцидента, в результате которого на Московском вокзале пострадал несовершеннолетний зацепер. Юноша сорвался со скоростного электропоезда "Сапсан". Незадолго до происшествия их вместе в приятелем запечатлели на камеру очевидцы.
На опубликованной РЕН-ТВ записи видно, как номинанты на премию Дарвина бегут по перрону вслед за отправляющимся из Петербурга поездом, а затем спрыгивают на пути, забираются на "Сапсан" и усаживаются между вагонов.
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Предположительно, один из подростков хотел забраться выше, но не удержался и рухнул на рельсы. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС передали его врачам скорой помощи, а медики доставили в больницу.
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Тем временем, портал 78.ru сообщает, что пострадавшего госпитализировали в одну из петербургских больниц с переломами бедра и рёбер. По предварительным данным, правонарушители могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.
Информации о задержке поездов на фоне несчастного случая не поступало.
Повезло-повезло ...
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А у нас была узловая станция рядом, в детстве. Где мы плюшили, гвозди, монеты... и конечно цеплялись за поезда, прыгали с вагона, на вагон. Вообщем случайно выжили...
так ничего и не случилось.
Кто попадает под поезд - выживает один из 1000.
И то калекой.
Бедные родители.
поэтому придурок и не пострадал особо.
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А жаль... Размножаться будет.