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В Санкт-Петербурге подросток-зацепер упал с поезда "Сапсан"

В Санкт-Петербурге подросток-зацепер упал с поезда "Сапсан"

Автор:
06 ноября 2023 23:24
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Санкт-Петербург   Травма   зацеперы   инцидент   подростки   поезд   полиция   сапсан   
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В Петербурге сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту инцидента, в результате которого на Московском вокзале пострадал несовершеннолетний зацепер. Юноша сорвался со скоростного электропоезда "Сапсан". Незадолго до происшествия их вместе в приятелем запечатлели на камеру очевидцы.

На опубликованной РЕН-ТВ записи видно, как номинанты на премию Дарвина бегут по перрону вслед за отправляющимся из Петербурга поездом, а затем спрыгивают на пути, забираются на "Сапсан" и усаживаются между вагонов.

Предположительно, один из подростков хотел забраться выше, но не удержался и рухнул на рельсы. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС передали его врачам скорой помощи, а медики доставили в больницу.

Тем временем, портал 78.ru сообщает, что пострадавшего госпитализировали в одну из петербургских больниц с переломами бедра и рёбер. По предварительным данным, правонарушители могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Информации о задержке поездов на фоне несчастного случая не поступало.

Повезло-повезло ...

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Метки: Санкт-Петербург   Травма   зацеперы   инцидент   подростки   поезд   полиция   сапсан   
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18  комментариев
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15k
Kucher 2 часа назад
Как говориться - большинство несчастных случаев начинается со слов: "Смотри как я умею!". Но ещё больше - со слов: "Фигня! Смотри как на самом деле надо!"
Ссылка www.youtube.com
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9k
Привыкли руки к топорам. 21 минуту назад
Родителям выставить счёт :за эвакуацию дебила и за медицинские услуги , плюс штраф.
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7k
Mixalych 23 минуты назад
В следующий раз пусть к электричке цепляется, там хоть можно за провода над крышей схватиться
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14k
gavrosh Полчаса назад
Это сейчас они зацеперы и т.д. Всё снимают на видео, ради лайков.
А у нас была узловая станция рядом, в детстве. Где мы плюшили, гвозди, монеты... и конечно цеплялись за поезда, прыгали с вагона, на вагон. Вообщем случайно выжили...
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10k
Пётр 37 минут назад
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20k
Bill 40 минут назад
Чем больше зацеперов - тем меньше зацеперов.
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9k
Бритва Час назад
>Информации о задержке поездов на фоне несчастного случая не поступало.

так ничего и не случилось.
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3k
Χάρων Час назад
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3k
Похаб Стебаныч Час назад
В Санкт-Петербурге подросток-долбоё...
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36k
albedo 2 часа назад
Очень повезло.
Кто попадает под поезд - выживает один из 1000.
И то калекой.
Бедные родители.
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35k
Андрей Иванов 2 часа назад
Он ещё и выжил? Или Сапсан стоял?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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