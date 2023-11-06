В Санкт-Петербурге подросток-зацепер упал с поезда "Сапсан"

Тем временем, портал 78.ru сообщает, что пострадавшего госпитализировали в одну из петербургских больниц с переломами бедра и рёбер. По предварительным данным, правонарушители могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Информации о задержке поездов на фоне несчастного случая не поступало.

Повезло-повезло ...