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Птицы, которые словно саранча уничтожают фермерские посевы

Птицы, которые словно саранча уничтожают фермерские посевы

Автор:
20 июля 2023 10:55
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   интересно   любопытно   птицы   удивительно   
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Знакомьтесь, самая многочисленная дикая птица в мире — красноклювый ткач. Аппетит этих птиц настолько велик, что их прознали пернатой саранчой.

Поголовье этой птахи оценивается орнитологами в 1.5 миллиарда душ! Если наглядно — то на каждого жителя Китая приходится по одному красноклювому ткачу.

Но живет красноклювый ткач не в Азии, а в Африке. Внешне птиц очень напоминает воробья, только слегка подкрашенного. Летний наряд самцов и самок почти одинаковый — бежевый. Лишь в брачный сезон парни преображаются: клюв становится алым, а перышки на голове и груди приобретают красновато-рыжие оттенки.

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Когда ты такой крошка, защититься от хищников в саванне очень непросто. Поэтому пернатые живут огромными стаями — до 40 миллионов голов. Но и это не предел — пернатая толпа объединяется с представителями других видов: суданскими золотыми воробьями, астрильдами и амбарными ласточками. Общительные ребята — ничего не скажешь.

Но даже так на красноклювых ткачиков охотятся все, кому не лень, — другие птицы, змеи, кошки, шакалы, люди — перечислять можно до бесконечности. На этом моменте вы, возможно, процитировали советскую классику — «птичку жалко»! Но поберегите свои слёзы для несчастных африканских фермеров.

Если бы выражение «есть как птичка» — писалось бы с красноклювых ткачиков, оно бы означало жрать вагонами! Основа рациона пернатых — семена. Голодными ордами птицы безнаказанно нападают на человеческие посевы. Учёные Намибии подсчитали, что стая, состоящая из 5 миллионов взрослых птиц и 5 миллионов птенцов, за весь период размножения уничтожает до 1000 тонн семян! Не удивительно, что с такими аппетитами птиц прозвали пернатой саранчой.

В перерывах между дестроем и разбоем птицы любят друг друга. Брачный период приходится на разгар сезона дождей. Самцы меняют скромное оперение на броский наряд и подкрашивают губки. Точнее, клюв. Чем он ярче — тем выше у пернатого статус в группе, и тем желаннее самец для партнерши.

Романтика ткачикам неведома. Оно и понятно: живут птицы 2-3 года — не до конфетно-букетного периода! Поэтому, вместо кино и ресторанов, самцы сразу ведут барышню на смотры семейного гнёздышка. Задача жениха: презентовать каркас будущего жилища. Если самке понравился начатый проект, пара достраивает гнездо до конца. Финальный вариант похож на травяной шарик, подвешенный на дереве.

И таких «шариков» на одном дереве может быть до 6000 штук! Колония превращает растение в общагу, где на каждом сантиметре ютится сосед. При таком тесном контакте яйца нередко падают в чужие гнёзда. Вот уж точно, у кого чужих детей не бывает.

Кладка ткачиков состоит из 4 яиц. Высиживать и выращивать малышей родители будут вместе. Благо, что заморачиваться им придётся недолго: цикл развития птенцов у красноклювых ткачей — один из самых коротких среди всех известных видов птиц, всего 12 дней. А к году юные ткачики готовы делать собственных ткачат, чтобы пополнить многомиллионную орду!

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Метки: в мире   животные   интересно   любопытно   птицы   удивительно   
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3  комментария
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10k
Борис Карабанов Час назад
- Скворцы полетели. Гляжу, куда сядут. Туча тучей! Ежели, положим, из ружья выпалить, да ежели потом собрать... да ежели... В саду отца протоиерея сели!
- Нисколько, Евпл Серапионыч. Не у отца протоиерея, а у отца дьякона Вратоадова. Если с этого места выпалить, то ничего не убьешь. Дробь мелкая и, покуда долетит, ослабнет. (А.П.Чехов, "Брожение умов")
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2k
lihaci 17 минут назад
Протравливание семян!?!? Не, не слышали...
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30k
Юрий 45 минут назад
Можно вспомнить опыт товарища Мао. А то ишь, цельну тысячу тонн зерна склевали...
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