Птицы, которые словно саранча уничтожают фермерские посевы

Знакомьтесь, самая многочисленная дикая птица в мире — красноклювый ткач. Аппетит этих птиц настолько велик, что их прознали пернатой саранчой.
Поголовье этой птахи оценивается орнитологами в 1.5 миллиарда душ! Если наглядно — то на каждого жителя Китая приходится по одному красноклювому ткачу.
Но живет красноклювый ткач не в Азии, а в Африке. Внешне птиц очень напоминает воробья, только слегка подкрашенного. Летний наряд самцов и самок почти одинаковый — бежевый. Лишь в брачный сезон парни преображаются: клюв становится алым, а перышки на голове и груди приобретают красновато-рыжие оттенки.
Когда ты такой крошка, защититься от хищников в саванне очень непросто. Поэтому пернатые живут огромными стаями — до 40 миллионов голов. Но и это не предел — пернатая толпа объединяется с представителями других видов: суданскими золотыми воробьями, астрильдами и амбарными ласточками. Общительные ребята — ничего не скажешь.
Но даже так на красноклювых ткачиков охотятся все, кому не лень, — другие птицы, змеи, кошки, шакалы, люди — перечислять можно до бесконечности. На этом моменте вы, возможно, процитировали советскую классику — «птичку жалко»! Но поберегите свои слёзы для несчастных африканских фермеров.
Если бы выражение «есть как птичка» — писалось бы с красноклювых ткачиков, оно бы означало жрать вагонами! Основа рациона пернатых — семена. Голодными ордами птицы безнаказанно нападают на человеческие посевы. Учёные Намибии подсчитали, что стая, состоящая из 5 миллионов взрослых птиц и 5 миллионов птенцов, за весь период размножения уничтожает до 1000 тонн семян! Не удивительно, что с такими аппетитами птиц прозвали пернатой саранчой.
В перерывах между дестроем и разбоем птицы любят друг друга. Брачный период приходится на разгар сезона дождей. Самцы меняют скромное оперение на броский наряд и подкрашивают губки. Точнее, клюв. Чем он ярче — тем выше у пернатого статус в группе, и тем желаннее самец для партнерши.
Романтика ткачикам неведома. Оно и понятно: живут птицы 2-3 года — не до конфетно-букетного периода! Поэтому, вместо кино и ресторанов, самцы сразу ведут барышню на смотры семейного гнёздышка. Задача жениха: презентовать каркас будущего жилища. Если самке понравился начатый проект, пара достраивает гнездо до конца. Финальный вариант похож на травяной шарик, подвешенный на дереве.
И таких «шариков» на одном дереве может быть до 6000 штук! Колония превращает растение в общагу, где на каждом сантиметре ютится сосед. При таком тесном контакте яйца нередко падают в чужие гнёзда. Вот уж точно, у кого чужих детей не бывает.
Кладка ткачиков состоит из 4 яиц. Высиживать и выращивать малышей родители будут вместе. Благо, что заморачиваться им придётся недолго: цикл развития птенцов у красноклювых ткачей — один из самых коротких среди всех известных видов птиц, всего 12 дней. А к году юные ткачики готовы делать собственных ткачат, чтобы пополнить многомиллионную орду!
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- Нисколько, Евпл Серапионыч. Не у отца протоиерея, а у отца дьякона Вратоадова. Если с этого места выпалить, то ничего не убьешь. Дробь мелкая и, покуда долетит, ослабнет. (А.П.Чехов, "Брожение умов")