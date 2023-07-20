Птицы, которые словно саранча уничтожают фермерские посевы

Поголовье этой птахи оценивается орнитологами в 1.5 миллиарда душ! Если наглядно — то на каждого жителя Китая приходится по одному красноклювому ткачу.

Но живет красноклювый ткач не в Азии, а в Африке. Внешне птиц очень напоминает воробья, только слегка подкрашенного. Летний наряд самцов и самок почти одинаковый — бежевый. Лишь в брачный сезон парни преображаются: клюв становится алым, а перышки на голове и груди приобретают красновато-рыжие оттенки.