Злые и коварные австралийские сороки

В Австралии все боятся пауков, ядовитых змей и сколопендр. А знаете, кого реально надо бояться? Австралийских сорок! Их клюв и наглухо отшибленный характер уже погубили несколько человек! И не факт, что на этом они остановятся... Австралийские сороки похожи на обыкновенных сорок, несмотря на то, что их общий предок жил десятки миллионов лет назад. Это те же чёрно-белые птахи средних размеров. Но если наши пернатые соседи шугаются кошек и собак, то австралийских сорок перевёрнутый континент закалил так, что теперь они не боятся никого и ничего. Птицы впитали в себя все австралийские ужасы и сами стали сеять страх.