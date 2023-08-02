Злые и коварные австралийские сороки

Люди в Австралии боятся не только гигантских пауков, змей и крокодилов. Здесь на местных жителей охотятся даже, казалось бы, безобидные сороки.
В Австралии все боятся пауков, ядовитых змей и сколопендр. А знаете, кого реально надо бояться? Австралийских сорок! Их клюв и наглухо отшибленный характер уже погубили несколько человек! И не факт, что на этом они остановятся... Австралийские сороки похожи на обыкновенных сорок, несмотря на то, что их общий предок жил десятки миллионов лет назад. Это те же чёрно-белые птахи средних размеров. Но если наши пернатые соседи шугаются кошек и собак, то австралийских сорок перевёрнутый континент закалил так, что теперь они не боятся никого и ничего. Птицы впитали в себя все австралийские ужасы и сами стали сеять страх.
Свои злодеяния пернатые совершают с особой жестокостью. Потому как соображалка австралийской сороки такая же развитая, как и у европейских кузин. Живущая в городском парке птица помнит в лицо около сотни более-менее постоянных посетителей, знает все морды и клювы соседей-животных. А ещё она знает десятки мелодий и выкриков. В том числе трели других птиц, лай собак и ржание коней.
Настолько умные птахи прекрасно понимают, что справиться с сильным противником они могут только сообща. Поэтому стаи сорок селятся на открытых участках и тщательно охраняют свою территорию от любых посягательств, включая сорок из других банд. Чтобы не допустить внезапного вторжения, пернатые всегда выставляют часовых, наблюдающих за окружающим пространством.
Если к границе владений приближается опасное существо, дозорные подают сигнал тревоги, и всё боеспособное население поднимается на крыло, окружая недруга со всех сторон. Если хищник попробует напасть на одну из птиц, он сразу потеряет контроль над тылом и получит удар в незащищённое место. Победить таким образом сову или ястреба невозможно, но отогнать вполне реально. Хищники быстро осознают, что в своих попытках добраться до гнёзд они потратят слишком много сил.
Как можно догадаться, такую тактику птицы применяют и к людям. Сороки, как стервятники, окружают человека и бьют его точно в затылок. Бороться с быстрым и многочисленным противником нереально, поэтому в данном случае паническое бегство позором не считается.
К счастью, поступают так птицы нечасто. Ведь они не только запоминают лица людей, но и помнят об их поступках. Если вы каждый день ходите через парк и не обращаете на пернатых внимание или даже подкармливаете птичек, то они вас не тронут. Но попробуйте помочь выпавшему из гнезда птенцу, и стая будет приходить в боевую готовность при каждом вашем приближении. Ведь они примут вас за хищника, который спит и видит, как бы полакомиться их детёнышем.
Но риск получить по башке есть, даже при условии, что вы на хорошем счету. С июня по сентябрь птицы сходятся, вьют гнёзда и откладывают яйца. В это время они становятся более тревожны и агрессивны. А отдельные самцы превращаются в форменных параноиков. Любое движение в сторону гнезда может быть воспринято ими как объявление войны. Тогда безумец бросится на врага в одиночку.
Обычному взрослому человеку несложно отбиться от одиночной сороки, но иногда схватка заканчивается гибелью. Известно три случая смерти от нападений этих птиц, но описывать их мы не будем. Общий принцип заключается в яростных ударах по голове и возможным занесением инфекции.
Получается, что эта небольшая и наглая австралийская сорока даже опасней казуара, на счету которого 2 человеческие жизни. А ведь его рост достигает 1,5 метров, а 12-ти сантиметровые когти способны пробивать крепкие доски.
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