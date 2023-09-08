Гусь с уникальным внешним видом

Помните лето у бабушки в деревне? Когда мы боялись не бобика на цепи, а лютого гуся, что кусал всех подряд? Так вот, пришло время познакомиться с новой, усовершенствованной версией обидчика! Севастопольский гусь: щипает так же сильно, но делает это стильно!

У гуся множество имён: севастопольский, астраханский, дунайский, турецкий, ленточный, кудрявый, курчавый, шелковистый — это всё про нашего героя. Но как пернатых не назови, это всё равно одна из самых оригинальных и редких пород домашней птицы. Точно неизвестно, где именно впервые появились эти гуси, вот и называют их кто во что горазд. Более широкое распространение они получили в 19 веке, но стать популярными у них не получилось, очень уж заковыристая порода.