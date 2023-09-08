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Гусь с уникальным внешним видом

Гусь с уникальным внешним видом

Автор:
08 сентября 2023 07:57
Сообщество : Животные
Метки: в мире   гусь   животные   интересно   порода   птицы   
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Севастопольский (ленточный, курчавый) гусь — довольно редкая и малоизвестная порода. Главная её особенность — необычное строение перьев.

Помните лето у бабушки в деревне? Когда мы боялись не бобика на цепи, а лютого гуся, что кусал всех подряд? Так вот, пришло время познакомиться с новой, усовершенствованной версией обидчика! Севастопольский гусь: щипает так же сильно, но делает это стильно!

У гуся множество имён: севастопольский, астраханский, дунайский, турецкий, ленточный, кудрявый, курчавый, шелковистый — это всё про нашего героя. Но как пернатых не назови, это всё равно одна из самых оригинальных и редких пород домашней птицы. Точно неизвестно, где именно впервые появились эти гуси, вот и называют их кто во что горазд. Более широкое распространение они получили в 19 веке, но стать популярными у них не получилось, очень уж заковыристая порода.

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Главная фишка птиц — необычное строение перьев. Из-за генетической мутации пёрышки вырастают длиннее положенного, имеют спиральную форму и слегка распушены. Выглядит просто потрясающе! Только вот на этом достоинства заканчиваются. Перья крайне непрактичны: вся эта длинная красота быстро пачкается, и породистые гуси становятся похожи на замусоленных подкидышей.

Да и в остальном севастопольцы, чего греха таить, не самые лучшие птицы для домашнего бизнеса. Во-первых, они мелкие. Взрослые самцы весят всего 5-6 килограмм — почти вдвое меньше, чем обычный их родич любой мясной породы. К тому же птицы очень медленно растут и за это время съедают уйму корма. Таких потом и в суп-то жалко, столько денег потрачено!

Во-вторых, птицы плохо размножаются. Чтобы получить птенцов-кучеряшек, нужно сначала обеспечить родителям комфортные условия. Затем дождаться, пока самка соизволит отложить штук 30 яиц за год, в несколько раз меньше, чем гусыня яичной породы. Потом ждать и надеяться, что тебе повезёт. Выводимость птенцов — 70%. То есть в среднем вы получите 21 птенца за период. Если вы не забыли удалить длинные перья, которые мешают птицам спариться. Тогда придётся начать всё с начала.

Для чего же тогда заводить севастопольских гусей? Очевидно же — для красоты! При должном уходе птички станут настоящей жемчужиной вашего подворья. Обеспечьте наличие теплого и чистого помещения зимой, выгульный дворик, хороший водоём для купания, полноценный рацион. Делов-то!

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Метки: в мире   гусь   животные   интересно   порода   птицы   
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