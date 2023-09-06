Камчатский краб: образ жизни северного гиганта

Камчатский краб — это, собственно, не краб, а вид крабовидных раков-отшельников, который очень ценится людьми. Предлагаю вам узнать об этих животных побольше.
Если принимать фразу «ты то, что ты ешь» слишком буквально, то нам всем стоит есть побольше мяса камчатских крабов. И тогда мы получим великолепные панцири, способность есть всё что угодно и станем любимчиками миллионов!
Но вот так парадокс: если мы станем камчатскими крабами — мы точно не станем крабами. Ведь камчатские крабы — раки. Да, их головогрудь округлая, а не вытянутая, как у раков. Да, маленькое брюшко совсем не похоже на шикарный хвост речных раков. И всё же наш герой не имеет родственных связей с настоящими крабами. Просто схожий образ жизни привёл к одинаковым эволюционным решениям.
Как и нормальные крабы, камчатские неторопливо ползают по дну в поисках пищи. А сожрать эти животины могут всё, что не приколочено. Молодые членистоногие питаются водорослями, морскими червями и икрой. У животных постарше и добыча покрупнее: от морских ежей до небольших рыб. И, конечно, все они обожают падаль. Ведь она не может сопротивляться!
Впрочем, сопротивляться атакам крабов — непростая задачка. Их мощные клешни с лёгкостью перерезают рыболовные сети. А шипастый панцирь составляет 40% от общей массы животного. Даже габариты псевдокраба играют ему на пользу: крупнейшие представители весят до 13 кило, а размах их лап достигает 180 сантиметров! Двустворчатые моллюски и морские звёзды не имеют и шанса победить такую махину.
Переваривать всё то, что камчатский краб затащил в свою ненасытную пасть, помогает гепатопанкреас. Это железа, выполняющая функции печени и поджелудочной. Она огромна: около 10% от массы тела, и она вырабатывает массу разнообразных ферментов.
Думаю, не стоит объяснять, что крепкие и живучие создания прекрасно себя чувствуют даже в суровых северных водах Тихого океана. Но и у них есть противники: молодёжь уязвима перед крупными хищными рыбами, каланами и осьминогами. Но это и хорошо: благодаря крабоедам система поддерживается в равновесии, и большинство членистоногих погибают до того, как станут слишком сильны.
А вот в Баренцевом море врагов у них практически нет. В 1960-х годах советские учёные доставили несколько сотен крабов к берегам Мурманска. Пусть и не сразу, но они смогли приспособиться к местным условиям. И на это событие можно глядеть с двух сторон.
С одной — крабы оказались жутко неприятным интродуцированным видом. Они легко обращают морское дно в пустошь и подрывают численность рыб, поедая их икру. К тому же занимаемые ими территории постоянно расширяются: в 1977 году крабы добрались до Норвегии. А в 2022 их выловили британские рыбаки.
А с другой стороны, и Россия, и Норвегия сегодня добывают десятки тысяч тонн крабьего мяса ежегодно. Оба государства даже заключили соглашение, главная задача которого — рациональное использование ценного ресурса. Каждый год сводная комиссия определяет, сколько именно крабов могут выловить страны, чтобы не допустить их перелова или слишком активного распространения.
Оно и неудивительно, ведь мясо краба — вкусный и полезный деликатес. Как и у других морских животных, оно изобилует полезными солями и микроэлементами. Кроме того, по содержанию белка оно не уступает говядине, но при этом содержит в 2 раза меньше калорий. В общем — радость диетолога.
Но вкусное мяско — не единственное, что можно добыть из тушки деликатесной животины. Помните про гепатопанкреас? Ту штуку, которая помогает переваривать крабу всякую гадость? Так вот, она почти наполовину состоит из высококачественного жира, который не требует очистки, ведь в нём полностью отсутствуют токсичные для человека вещества.
А вторая половина органа напичкана ферментами и биологическими веществами, которые активно используются в медицине и биологии. Например, добываемый из крабиков гепарин используется для неинвазивного лечения тромбоза и тромбоэмболии.
Источник:
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Опускаешься на дно, этих крабов там - на каждом метре, выглядит это все несколько фантастично и стрёмно. Просто так их не возьмёшь - они сильные и достаточно агрессивные. Нож втыкаешь между глаз - немного успокаиваются, но не умирают. На кукане можно тащить максимум трёх - они здоровые и тяжёлые. Варить лучше всего прямо в морской воде, можно не солить тогда.
PS Насчет того чтобы они "с лёгкостью прорезают рыболовные сети" - мягко, выражаясь, преувеличение. Клешни у них тупые, даже боевая недостаточно острая чтобы резать нейлон. Мелкую рыбку покромсаь могут, но не более. Иначе бы они нам гидрокостюмы прокусывали...