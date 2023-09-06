Камчатский краб: образ жизни северного гиганта

Если принимать фразу «ты то, что ты ешь» слишком буквально, то нам всем стоит есть побольше мяса камчатских крабов. И тогда мы получим великолепные панцири, способность есть всё что угодно и станем любимчиками миллионов!

Но вот так парадокс: если мы станем камчатскими крабами — мы точно не станем крабами. Ведь камчатские крабы — раки. Да, их головогрудь округлая, а не вытянутая, как у раков. Да, маленькое брюшко совсем не похоже на шикарный хвост речных раков. И всё же наш герой не имеет родственных связей с настоящими крабами. Просто схожий образ жизни привёл к одинаковым эволюционным решениям.

Как и нормальные крабы, камчатские неторопливо ползают по дну в поисках пищи. А сожрать эти животины могут всё, что не приколочено. Молодые членистоногие питаются водорослями, морскими червями и икрой. У животных постарше и добыча покрупнее: от морских ежей до небольших рыб. И, конечно, все они обожают падаль. Ведь она не может сопротивляться!