Из жизни птенцов чатемских альбатросов

Родители-вахтовики — горе для ребёнка. И если среди людей такое положение дел — большая редкость, то чатемские альбатросы выходят на вахты всем видом. И оттого жизнь их птенцов стала очень странной.

Начинается она типично: с вылупления. Но сразу после него чатемский альбатросёныш обнаруживает себя в очень нетипичных для птиц условиях. Вокруг только пики Пирамиды — небольшого скалистого острова на юге Чатемского архипелага, расположенного неподалёку от Новой Зеландии. Под лапками — странный пьедестал из почвы. И нет у птенца ни брата, ни сестры.